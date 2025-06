ETV Bharat / bharat

इमरजेंसी के 50 साल: झारखंड का वो नेता, जो जेपी आंदोलन में हुआ था शामिल, जानें कौन है वो? - SARYU RAI EXPERIENCE WITH EMERGENCY

जमशेदपुर: देश के इतिहास में आपातकाल की घटना को कभी भुला नहीं जा सकता. 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाया गया आपातकाल, जिसे इमरजेंसी भी कहा जाता है इसे काला दिवस कहा जाता है. उस दौरान आपातकाल के विरोध में ऐसे कई लोग थे जो आज भी उस कालखंड को नहीं भूले हैं. उन्ही में से एक शख्स थे सरयू राय, जो झारखंड में अकेले व्यक्ति हैं जो आज झारखंड की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं. विधायक सरयू राय ने आपातकाल के किस्से ईटीवी भारत से साझा किए (Etv bharat) इमरजेंसी के दिन को काले दिन के रुप में याद करते हैं: विधायक सरयू राय ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान विधायक सरयू राय ने आपातकाल की हकीकत से दर्शकों को रूबरू कराया. देश के इतिहास में 25 जून के दिन लगाया गया आपातकाल जिसे इमरजेंसी भी कहा जाता है उसे आज भी लोग याद करते हैं और इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगाई गई थी. आपातकाल को पूरे हुए 50 साल आज आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर इस काले दिन को लोग आज भी याद करते हैं. आपातकाल में अविभाजित बिहार में रहने वाले सरयू राय भी आंदोलन में शामिल हुए थे. जो झारखंड की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं. दरअसल, सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से विधायक है. उन्होंने ईटीवी से बातचीत के दौरान आपातकाल में बिताए गए पल को याद करते हुए कई अहम बातों की जानकारी दी. आपातकाल घोषित होते ही गिरफ्तार हुए कई बड़े नेता विधायक सरयू राय बताते हैं कि आपातकाल से पहले देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ, जेपी आंदोलन चल रहा था. उस आंदोलन में मैं भी शामिल था. इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट रद्द कर दिया था. इधर जेपी आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया था लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना शासन बरकरार रखने के लिए आपातकाल लगा दिया और आधी रात को ही जयप्रकाश नारायण, लालकृष्ण आडवाणी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके बाद आंदोलन और तेज हो गया. आपातकाल के विरोध में छपवाई पत्रिका उन्होंने बताया कि वे भूमिगत आंदोलन में शामिल हो गए और गोविंदाचार्य के नेतृत्व में काम करने लगे. इस दौरान लोकवाणी नाम की पत्रिका निकालने का निर्णय हुआ. पत्रिका के लिए सामग्री की जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन पुलिस पत्रिका छापने का विरोध करने लगी फिर हम व्यवस्था को बदलकर पत्रिका छपवाते थे.

