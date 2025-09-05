स्टालिन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पेरियार के चित्र का किया अनावरण, खुद को बताया 'वैचारिक उत्तराधिकारी'

ETV Bharat / bharat

स्टालिन ने कहा कि पेरियार ही थे जिन्होंने एक समुदाय को आत्म-सम्मान दिया और उसे आगे बढ़ाया. आत्म-सम्मान पेरियार का प्रिय शब्द था. पेरियार ही थे जिन्होंने इस पर ज़ोर दिया और तमिल लोगों के मन में इसे बिठाया.

स्टालिन ने कहा, "आज पूरी दुनिया को पेरियार की ज़रूरत है. मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं उनका वैचारिक उत्तराधिकारी हूं. मैंने पेरियार को कई बार देखा है. वे हमारे घर हुई शादी में भी आए थे. उन्हें अपने हाथों से चावल परोसने से बढ़कर मेरे लिए और क्या सम्मान हो सकता है?"

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लंदन के विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में पेरियार के चित्र का अनावरण किया. इस दौरान उन्होंने खुद को पेरियार के वैचारिक उत्तराधिकारी बताया. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जर्मनी और इंग्लैंड के राजकीय दौरे पर हैं. निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह यात्रा कर रहे हैं.

पेरियार का जन्म तमिलनाडु में हुआ था. उन्होंने तमिल के माध्यम से ही आत्मसम्मान के दर्शन का प्रसार किया. हालांकि, उनके विचार देश की सीमाओं से परे हैं. उनके विचार दुनिया के सभी लोगों के लिए समान हैं. यही पेरियारवाद है. स्टालिन ने कहा, यदि कोई पूछे कि पेरियार कौन हैं, तो हम उनका परिचय कई आयामों से करा सकते हैं जैसे आत्म-सम्मान, तर्कसंगतता, समानता, आत्म-विकास, महिलाओं की प्रगति, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण.

पेरियार की विचारधारा यह है कि समाज में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए. सभी वस्तुएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए, बिना किसी अमीर-गरीब के भेदभाव के. स्त्री-पुरुष समान हैं. जाति, धर्म, राष्ट्र, वरुण और ईश्वर मनुष्य के लिए अनावश्यक हैं. किसी को किसी चीज का गुलाम नहीं होना चाहिए. ये सभी एक विचारधारा है जो सभी देशों पर लागू होती है. इसीलिए हम पेरियार की नीति को सार्वभौमिक नीति कहते हैं.

पेरियार ने नास्तिकता नहीं बोयाः

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, चाहे कितने भी साल बीत जाएं, पेरियार को याद किया जाता रहेगा. उनकी प्रशंसा की जाती रहेगी. उन्होंने समाज में नास्तिकता नहीं, बल्कि तर्कवाद बोया. वो अक्सर कहा करते थे "अगर मैं कुछ कहूं, वह अगर आपको सही लगे तभी स्वीकार करें. अगर नहीं, तो इसे छोड़ दें."

पेरियार ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए. हर चीज़ पर सवाल उठाएं और उत्तर खोजें. हर चीज़ को ज्ञान के साथ देखें. तर्कवाद और विज्ञान एक ही धारा में हैं. इसीलिए ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय आज भी पेरियार पर चर्चा कर रहा है. कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एक पुस्तक प्रकाशित कर रहा है.

