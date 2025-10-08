ETV Bharat / bharat

गाजा के समर्थन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा: एमके स्टालिन

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार से गाजा युद्ध पर इजराइली हमले रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग की.

सीएम एमके स्टालिन (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

October 8, 2025

चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई के एग्मोर स्थित राजरत्नम एरिना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया गया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया. इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि आगामी विधानमंडल सत्र में गाजा के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए देश का झंडा लेकर भाग लिया. मुख्यमंत्री ने मंच पर बोलते हुए कहा, "गाजा पर इजराइल का हमला दुनिया को हिला रहा है. यह विरोध प्रदर्शन इस बात पर जोर देने के लिए आयोजित किया गया था कि यह हमला, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करता है, तुरंत रोका जाना चाहिए."

'मेरा दिल टूट गया'
उन्होंने कहा कि मानवीय सोच रखने वाला हर व्यक्ति गाजा नरसंहार की निंदा करता है. हम फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपना मानवीय समर्थन व्यक्त करते हैं. पिछले एक साल से गाजा पर इजराइली हमले बढ़ते जा रहे हैं. इसमें 50 हजार से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 11 हजार महिलाएं, 17 हजार बच्चे, 175 पत्रकार और 125 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी शामिल हैं. वहीं, 26 हजार बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए.

लाखों लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पिछले एक साल में गाजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है. ऐसे माहौल में फिलिस्तीनी लोग इजराइली कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसके अलावा इजराइली सेना ने भूख से तड़पते हुए खाने के ट्रक का इंतजार कर रहे 45 फिलिस्तीनियों को मार डाला है. खाने का इंतजार कर रहे लोगों की हत्या की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया.

'निर्दयी नरसंहार'
इसके अलावा इजराइल ने 47 देशों के उन स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया है जो गाजा में भोजन, दवाइयां, दूध पाउडर आदि ले जा रहे थे. अंतरराष्ट्रीय कानूनों के इस उल्लंघन की हम निंदा कैसे न करें? गाजा में हो रहे निर्दयी नरसंहार को अवश्य रोका जाना चाहिए. मैं केंद्र की भाजपा सरकार से इस पहल का अनुरोध करता हूं.

'विश्व शांति महत्वपूर्ण है'
केंद्र सरकार को गाजा में नरसंहार रोकने के लिए इजराइल और उससे जुड़े देशों पर दबाव डालना चाहिए. भारत सरकार को शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए और संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए. मानव जीवन अमूल्य है. कोई भी मानवतावादी व्यक्ति दूसरे देश की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता. विश्व शांति हमारे लिए महत्वपूर्ण है.

गाजा के समर्थन पर प्रस्ताव
सीएम ने कहा, "14 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें गाजा पर इजराइली हमले की निंदा की जाएगी. इजराइल से युद्ध रोकने का आग्रह किया जाएगा और केंद्र सरकार से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी. यह प्रस्ताव तमिलनाडु के लोगों के विचारों को प्रतिबिंबित करेगा. मुझे उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद इसका समर्थन करेंगे."

