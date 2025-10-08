ETV Bharat / bharat

गाजा के समर्थन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा: एमके स्टालिन

चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई के एग्मोर स्थित राजरत्नम एरिना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा करते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया गया. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया. इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि आगामी विधानमंडल सत्र में गाजा के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाएगा.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए देश का झंडा लेकर भाग लिया. मुख्यमंत्री ने मंच पर बोलते हुए कहा, "गाजा पर इजराइल का हमला दुनिया को हिला रहा है. यह विरोध प्रदर्शन इस बात पर जोर देने के लिए आयोजित किया गया था कि यह हमला, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करता है, तुरंत रोका जाना चाहिए."

'मेरा दिल टूट गया'

उन्होंने कहा कि मानवीय सोच रखने वाला हर व्यक्ति गाजा नरसंहार की निंदा करता है. हम फिलिस्तीनी लोगों के प्रति अपना मानवीय समर्थन व्यक्त करते हैं. पिछले एक साल से गाजा पर इजराइली हमले बढ़ते जा रहे हैं. इसमें 50 हजार से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 11 हजार महिलाएं, 17 हजार बच्चे, 175 पत्रकार और 125 संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी शामिल हैं. वहीं, 26 हजार बच्चों ने अपने माता-पिता खो दिए.

लाखों लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. पिछले एक साल में गाजा का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है. ऐसे माहौल में फिलिस्तीनी लोग इजराइली कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं. इसके अलावा इजराइली सेना ने भूख से तड़पते हुए खाने के ट्रक का इंतजार कर रहे 45 फिलिस्तीनियों को मार डाला है. खाने का इंतजार कर रहे लोगों की हत्या की खबर सुनकर मेरा दिल टूट गया.