ETV Bharat / bharat

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने परियोजनाओं का नाम अंग्रेजी में रखने का किया अनुरोध - NITI AAYOG MEETING

नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 24, 2025 at 5:17 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 5:32 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई. केंद्र सरकार ने इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था. बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने भाग लिया. उन्होंने पीएम मोदी से चार महत्वपूर्ण मांगें रखीं. मुख्यमंत्री स्टालिन पिछले तीन सालों से नीति आयोग की बैठकों में तमिलनाडु की ओर से हिस्सा नहीं ले रहे थे. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि देश में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में धन के साथ एक बड़ी परियोजना आवश्यक है. बेहतर बुनियादी ढांचे, गतिशीलता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई शहरी नवीनीकरण परियोजना बनाने की तत्काल आवश्यकता है. आपको जल्द ही ऐसी परियोजना बनानी चाहिए. नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat)

एम के स्टालिन ने कहा, राज्यों द्वारा पीएम श्री परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने के कारण एसएसए निधि से वंचित किया गया है. विशेष रूप से वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु को लगभग 2200 करोड़ रुपये से वंचित किया गया है. यह निधि बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के जारी की जानी चाहिए. नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat) 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को वितरित किए जाने वाले कर राजस्व के हिस्से में 41 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. लेकिन राज्यों को केवल 33.16 प्रतिशत ही वितरित किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली अधिक राशि के कारण उन पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है. ऐसे में केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना उचित होगा. नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat) एमके स्टालिन ने कहा कि देश में थामिराबरनी और अन्य महत्वपूर्ण नदियों सहित महत्वपूर्ण नदियों को साफ करने और बहाल करने के लिए एक योजना की आवश्यकता है. इसलिए, कावेरी, वैगई और थामिराबरनी के लिए एक नई योजना तैयार की जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इन सभी परियोजनाओं के नाम अंग्रेजी में रखे जाएं. राज्य उन्हें अपनी भाषाओं में अनुवाद करेंगे. इसे भी पढ़ेंः केंद्र, राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं: पीएम मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई. केंद्र सरकार ने इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया था. बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने भाग लिया. उन्होंने पीएम मोदी से चार महत्वपूर्ण मांगें रखीं. मुख्यमंत्री स्टालिन पिछले तीन सालों से नीति आयोग की बैठकों में तमिलनाडु की ओर से हिस्सा नहीं ले रहे थे. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि देश में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में धन के साथ एक बड़ी परियोजना आवश्यक है. बेहतर बुनियादी ढांचे, गतिशीलता और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई शहरी नवीनीकरण परियोजना बनाने की तत्काल आवश्यकता है. आपको जल्द ही ऐसी परियोजना बनानी चाहिए. नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat) एम के स्टालिन ने कहा, राज्यों द्वारा पीएम श्री परियोजना से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने के कारण एसएसए निधि से वंचित किया गया है. विशेष रूप से वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु को लगभग 2200 करोड़ रुपये से वंचित किया गया है. यह निधि बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के जारी की जानी चाहिए. नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat) 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को वितरित किए जाने वाले कर राजस्व के हिस्से में 41 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी. लेकिन राज्यों को केवल 33.16 प्रतिशत ही वितरित किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली अधिक राशि के कारण उन पर बहुत अधिक बोझ पड़ रहा है. ऐसे में केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी में 50 प्रतिशत की वृद्धि करना उचित होगा. नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी, एम के स्टालिन और चंद्रबाबू नायडू. (ETV Bharat) एमके स्टालिन ने कहा कि देश में थामिराबरनी और अन्य महत्वपूर्ण नदियों सहित महत्वपूर्ण नदियों को साफ करने और बहाल करने के लिए एक योजना की आवश्यकता है. इसलिए, कावेरी, वैगई और थामिराबरनी के लिए एक नई योजना तैयार की जानी चाहिए. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि इन सभी परियोजनाओं के नाम अंग्रेजी में रखे जाएं. राज्य उन्हें अपनी भाषाओं में अनुवाद करेंगे. इसे भी पढ़ेंः केंद्र, राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें, तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं: पीएम मोदी

Last Updated : May 24, 2025 at 5:32 PM IST