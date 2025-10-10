ETV Bharat / bharat

असम में 38 फीसदी हो जाएगा मिया समुदाय: CM हिमंत बिस्वा सरमा बोले- अगली जनगणना में दिखेगा ये आंकड़ा

एसटी दर्जे के संबंध में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि उनकी सरकार राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि इस उद्देश्य से आगामी विधानसभा सत्र में दो महत्वपूर्ण कानून पेश किए जाएंगे.

8 अक्टूबर को, 125 चाय बागानों के हजारों चाय बागान श्रमिकों ने एसटी का दर्जा पाने की मांग को लेकर तिनसुकिया शहर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया.

जनसांख्यिकी और जनसंख्या परिवर्तन पर बहस और असम के मूल निवासियों के हितों की सुरक्षा एक पुराना मुद्दा है. मूल निवासी समूह, खासकर ऊपरी असम के मोरान, मोटोक और अहोम, चाय बागान श्रमिक समुदायों के साथ मिलकर अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा पाने के लिए जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

डॉ. सरमा ने यह टिप्पणी शुक्रवार को डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना (एमएमयूएवाई) के लाभार्थियों के लिए आयोजित एक चक वितरण समारोह में पत्रकारों से की.

गौर करें तो मुख्यमंत्री और असम की जनता का एक बड़ा वर्ग इस समुदाय यानी असम के बंगाली मूल के मुसलमानों को आमतौर पर 'मिया' कहते हैं.

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि अगली जनगणना में 'मिया समुदाय' की आबादी बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगी. इससे यह राज्य का सबसे बड़ा एकल समुदाय बन जाएगा.

डॉ. सरमा ने कहा, "अगर पिछले 30 सालों की सरकारों ने हमारी सरकार की तरह काम किया होता, तो आज हमें इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता. हम जो कर सकते हैं, कर रहे हैं और स्थिति निश्चित रूप से सुधरी है. लेकिन हमें यह लड़ाई अगले दस सालों तक जारी रखनी होगी."

मिया समुदाय की बढ़ती आबादी के बारे में असम के जनसांख्यिकी परिवर्तन के अपने दावे पर विस्तार से बताते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा, "कृपया अपनी नोटबुक पर लिख लें कि इस बार जब अगली जनगणना के नतीजे आएंगे, तो मिया समुदाय की आबादी बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगी. इससे मिया राज्य का सबसे बड़ा समुदाय बन जाएगा. यह असम की जमीनी हकीकत है, इसलिए हम अपने लोगों को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, “आगामी विधानसभा सत्र में दो महत्वपूर्ण कानून लाए जाएंगे. हमारे लोगों (जाति) और हमारी भूमि (माटी) के हितों की रक्षा के लिए दो विधेयक पेश किए जाएंगे. यदि पिछले वर्षों में हमने जो प्रयास किए हैं, वे पहले शुरू किए गए होते, तो आज हम इस संकट से नहीं जूझ रहे होते. अब एक युद्ध शुरू हो गया है, और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए.”

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असम की स्वदेशी आबादी की रक्षा करने का एकमात्र तरीका है. "केवल तभी जब मिया मुसलमानों को दबाव में रखा जाए, "सीएम ने विपक्ष की आलोचना का भी जवाब दिया. अपने परिवार की संपत्ति के बारे में विपक्ष की हालिया आलोचना का जवाब देते हुए, विशेष रूप से उनकी पत्नी रिनिकी भुयान सरमा की व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है. इसमें 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की मृत्यु के समय सिंगापुर में असम के मुगा रेशम के लिए एक शो आयोजित करना शामिल था.

मुख्यमंत्री सरमा ने संपत्ति के मुद्दे से व्यक्तिगत रूप से इनकार किया. मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है." उन्होंने आगे बताया, "मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है. मेरी पत्नी काम करके अपना गुजारा करती हैं. उसने कभी किसी से चोरी नहीं की. संपत्ति के मामले में मेरे पास सचमुच कुछ भी नहीं है. मुझे सिर्फ़ मेरा वेतन मिलता है. मुझे संपत्ति का कोई लालच नहीं है."