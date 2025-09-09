ETV Bharat / bharat

कैंसर वैक्सीन के 100 प्रतिशत प्रभावी होने के रूस के दावे पर क्या बोले विशेषज्ञ, जानें

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Getty Images )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 9, 2025 at 3:06 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली: रूस ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंटरोमिक्स (Enteromix) विकसित करने का दावा किया है और इसके 100 प्रतिशत प्रभावी होने की बात कही गई है. भारत में कैंसर विशेषज्ञों ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. कोलकाता के डॉ. सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. निहंती श्रीनाथ ने ईटीवी भारत से कहा, "यह घटनाक्रम वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है. हालांकि, सैंपल साइज काफी छोटा है. हम वास्तव में नहीं जानते कि वैक्सीन को कैसे मान्य किया जाए, इसलिए बिना किसी उचित सत्यापन के, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी." डॉ. श्रीनाथ के अनुसार, रूस में किया गया परीक्षण एक बहुत ही गोपनीय परीक्षण था. उन्होंने कहा, "उन्होंने जो किया है वह एक बहुत ही गोपनीय परीक्षण है. इसके अच्छे परिणाम हैं. हालांकि, हमें और अधिक सैंपल साइज और परीक्षण की जरूरत है." डॉ. श्रीनाथ ने कहा, "अभी तक जो कुछ भी उपलब्ध है, वह प्रोग्रेसिव लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन जब हमें किसी चीज को बहुत बड़ी आबादी पर लागू करना होता है, तो हमें और अधिक डेटा की जरूरत होती है. जब आप पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने का इरादा रखते हैं, तो आप 48 को सैंपल साइज नहीं मान सकते." डॉ. श्रीनाथ के अनुसार, इसी तरह की प्रक्रिया पहले ब्रिटेन में भी आयोजित की गई थी. उन्होंने कहा, "छोटा नमूना आकार काफी प्रभावी लगता है, लेकिन हमें बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है." एम्स दिल्ली के एक अन्य प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी इसी तरह के विचार साझे किए और कहा कि डेटा को समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए. नाम न जाहिर करने की शर्त पर ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, "किसी प्रयोग या परीक्षण का परिणाम समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिका में प्रकाशित होता है, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं और अगर कोई खामियां हैं तो उनका पता लगा सकते हैं."