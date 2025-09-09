ETV Bharat / bharat

कैंसर वैक्सीन के 100 प्रतिशत प्रभावी होने के रूस के दावे पर क्या बोले विशेषज्ञ, जानें

कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर वैक्सीन की प्रभावकारिता का दावा करना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि परीक्षण केवल 48 लोगों पर किया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 3:06 PM IST

नई दिल्ली: रूस ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंटरोमिक्स (Enteromix) विकसित करने का दावा किया है और इसके 100 प्रतिशत प्रभावी होने की बात कही गई है. भारत में कैंसर विशेषज्ञों ने इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस घटनाक्रम पर नजर रख रहा है.

कोलकाता के डॉ. सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. निहंती श्रीनाथ ने ईटीवी भारत से कहा, "यह घटनाक्रम वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है. हालांकि, सैंपल साइज काफी छोटा है. हम वास्तव में नहीं जानते कि वैक्सीन को कैसे मान्य किया जाए, इसलिए बिना किसी उचित सत्यापन के, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी."

डॉ. श्रीनाथ के अनुसार, रूस में किया गया परीक्षण एक बहुत ही गोपनीय परीक्षण था. उन्होंने कहा, "उन्होंने जो किया है वह एक बहुत ही गोपनीय परीक्षण है. इसके अच्छे परिणाम हैं. हालांकि, हमें और अधिक सैंपल साइज और परीक्षण की जरूरत है."

डॉ. श्रीनाथ ने कहा, "अभी तक जो कुछ भी उपलब्ध है, वह प्रोग्रेसिव लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन जब हमें किसी चीज को बहुत बड़ी आबादी पर लागू करना होता है, तो हमें और अधिक डेटा की जरूरत होती है. जब आप पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाने का इरादा रखते हैं, तो आप 48 को सैंपल साइज नहीं मान सकते."

डॉ. श्रीनाथ के अनुसार, इसी तरह की प्रक्रिया पहले ब्रिटेन में भी आयोजित की गई थी. उन्होंने कहा, "छोटा नमूना आकार काफी प्रभावी लगता है, लेकिन हमें बहुत अधिक शोध की आवश्यकता है."

एम्स दिल्ली के एक अन्य प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट ने भी इसी तरह के विचार साझे किए और कहा कि डेटा को समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए. नाम न जाहिर करने की शर्त पर ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, "किसी प्रयोग या परीक्षण का परिणाम समकक्ष समीक्षा वाली पत्रिका में प्रकाशित होता है, हम उसका अध्ययन कर सकते हैं और अगर कोई खामियां हैं तो उनका पता लगा सकते हैं."

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि मंत्रालय इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहा है. अधिकारी ने कहा, "इस पर अभी कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए हैं."

सोमवार 8 सितंबर को रूस ने घोषणा की कि उसके नए कैंसर वैक्सीन एंटरोमिक्स ने प्रारंभिक मानव परीक्षणों में 100 प्रतिशत प्रभावकारिता और सुरक्षा का प्रदर्शन किया है. इन परीक्षणों में 48 वॉलंटियर्स शामिल थे और इन्हें रूस के राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजिकल केंद्र द्वारा एंजेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से संचालित किया गया था.

रूसी स्वास्थ्य विभाग के एक बयान में कहा गया है, "रूसी संघ के स्वास्थ्य मंत्रालय का राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान रेडियोलॉजिकल केंद्र एक साथ दो क्षेत्रों में व्यापक वैज्ञानिक कार्य कर रहा है. पहला है ऑन्कोलिटिक वैक्सीन एंटरोमिक्स, जिसे एनएमआरआरसी ने एंजेलहार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है. यह दवा चार नॉन-पैथोजेनिक वायरस के संयोजन पर आधारित है, जिनमें घातक कोशिकाओं को नष्ट करने और साथ ही रोगी की ट्यूमर-रोधी प्रतिरक्षा को सक्रिय करने की क्षमता होती है. पिछले कुछ वर्षों में, प्री-क्लीनिकल अध्ययनों का एक पूरा चक्र पूरा हो चुका है, जो दवा की प्रभावकारिता और सुरक्षा की पुष्टि करता है. ट्यूमर-रोधी प्रभाव ट्यूमर के विकास को धीमा करने से लेकर उसे पूरी तरह खत्म करने तक होता है."

बयान के अनुसार, दूसरी दिशा व्यक्तिगत mRNA टीके हैं, जिन्हें हमारे केंद्र में गामालेया संस्थान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है. बयान में कहा गया है, "इस पद्धति का मूलभूत अंतर व्यक्तिगत दृष्टिकोण में निहित है, जिसके तहत प्रत्येक रोगी के ट्यूमर के आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर एक अनूठा टीका बनाया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं को पहचानना "सिखा" सकता है."

