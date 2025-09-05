मिथुन चक्रवर्ती ने TMC नेता कुणाल घोष के खिलाफ दायर किया मानहानि का केस, जानें क्या है मामला?

मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल घोष के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
Published : September 5, 2025 at 7:42 PM IST
कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कुणाल घोष के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. मिथुन चक्रवर्ती ने तीन सितंबर को यह मामला दायर किया था, उनके वकील ने ईटीवी भारत को यह जानकारी दी. जवाब में तृणमूल के राज्य महासचिव ने सोशल मीडिया पर मिथुन चक्रवर्ती को चेतावनी दी है.
गौरतलब है कि दायर मामले में मिथुन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया है कि कुणाल घोष ने हाल ही में एक न्यूज चैनल पर एक चर्चा में उनके बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की थी. मिथुन के वकील ने कहा, "25 जुलाई को उन्होंने एक चैनल पर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की. उसके बाद इसलिए 11 अगस्त को कुणाल घोष को नोटिस भेजा गया था."
वकील ने कहा,"नोटिस में कुणाल घोष से माफी मांगने को कहा गया था और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर करने की बात कही गई थी."मिथुन के वकील ने आरोप लगाया कि नोटिस का जवाब देने के बावजूद कुणाल घोष ने माफी नहीं मांगी.
कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर
उन्होंने कहा, "हालांकि, कुणाल घोष ने 20 अगस्त को नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए जवाब भेजा था, लेकिन उन्होंने उस पत्र में कहीं भी माफी नहीं मांगी. इसलिए, तीन सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में कुणाल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया."
सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट
इसके संबंध में तृणमूल प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कुणाल अदालत में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ सबूत पेश करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं. उन पर 'पार्टी दलबदलू' कहकर भद्दी भाषा में निशाना साधने का भी आरोप लगाया गया है.
कुणाल घोष ने वीडियो में कहा, "मैंने सुना है कि मिथुन चक्रवर्ती ने मेरे खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. हालांकि, मैं आपको बता दूं कि मैंने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ भी एक मामला दर्ज कराया है. वह नोटिस अभी तक नहीं भेजा गया है. मेरे वकील के ठीक होने पर, यह जल्द ही उन्हें पहुंचा दिया जाएगा."
कुणाल घोष ने बीजेपी नेता मिथुन पर कसा व्यंग्य
इसके बाद कुणाल घोष ने बीजेपी नेता मिथुन पर व्यंग्य करते हुए कहा, "मिथुन ने मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्हें किसी भी पार्टी का कोई सम्मान नहीं मिलता है. उन्होंने ख़ुद भी दल बदले हैं. मैं बचपन में सुनता था कि वो नक्सली थे. मैं चाहता था कि मिथुन मुकदमा दायर करें, जब वो मानहानि का मुक़दमा दायर करके मुझे बुलाएंगे, तो इस बार मैं भी सारे चिटफंड के कागजात लेकर पेश हो जाऊंगा. वह कुल चार चिटफंड के लाभार्थी हैं. जब वह मुझे बुलाएंगे, तो मिथुन चक्रवर्ती अभी अदालत में आपसे मिलेंगे."
गौरतलब है कि एक महीने पहले कुणाल घोष ने मिथुन चक्रवर्ती के पूर्व सचिव का एक वीडियो दिखाया था. उस दिन उन्होंने दावा किया था कि मिथुन चक्रवर्ती अपने पूर्व सचिव के जरिए अल्केमिस्ट, रोज वैली, शारदा समेत कई चिटफंड कंपनियों से पैसों का लेन-देन करते थे.
'चिटफंड का पैसा क्यों नहीं लौटाया?'
कुणाल घोष ने कहा था, "मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्होंने चिटफंड का पैसा लौटा दिया है. जब 'श्यामलाल सेन आयोग' बना था, तब उन्होंने पैसा क्यों नहीं लौटाया? जब ईडी का नोटिस उनके सचिव के घर गया, तब उन्होंने पैसा लौटाने का नाटक किया. अगर उनका इरादा पैसा लौटाने का था, तो उन्होंने 2013 में पैसा क्यों नहीं लौटाया?"
कुणाल ने आगे दावा किया, "मिथुन चक्रवर्ती अल्केमिस्ट के ब्रांड एंबेसडर थे. उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?" कुणाल घोष ने दावा किया, "मिथुन चक्रवर्ती शारदा से चेक के बजाय नकद लेते थे और इस लड़के को पैसा लाने के लिए भेजते थे. यह लड़का कहता है कि मैं आधी रात को सुदीप्त सेन के पास पैसा लाने जाता था. वह पैसा कहां है?"
