श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ की जंगली घाटियों में लोग अक्सर डोगरी भाषा की एक पुरानी कहावत को याद करते हैं जिसका मोटे तौर पर मतलब है 'माता मचैल जिसकी रक्षा करती हैं, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता'. चशोती गांव में यह आस्था शुक्रवार को बचाव अभियान के दौरान सच्ची साबित हुई.

बादल फटने से मची तबाही के बीच माता मचैल तीर्थयात्रियों के लिए लंगर चला रहे सुभाष चंद्र को लगभग 30 घंटे मलबे में फंसे रहने के बाद जिंदा बचा लिया गया. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा सुभाष जो इतने सालों से भक्तों की सेवा कर रहे हैं और उन्हें निस्वार्थ भाव से भोजन करा रहे हैं, उनकी रक्षा स्वयं माता ने की. सुनील शर्मा गांव में बचाव कार्यों की देखरेख कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि सुभाष फिर से लंगर लगा सकेंगे और माता के भक्तों की सेवा कर सकेंगे. उनके जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट यह है कि माता ने उन्हें बचा लिया.

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने किया जिक्र

केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भी जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष के बचाव का जिक्र किया और कहा, "वह जिंदा बच गए. वह लंगर चलाने वालों में शामिल थे." सिंह ने बताया कि जब 14 अगस्त को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने गांव को तबाह कर दिया, तो अनुमानत 200-300 तीर्थयात्री लंगर में थे और लगभग 1000 से 1500 तीर्थयात्री उस इलाके में मौजूद थे.

लगंर चलाते थे सुभाष

उधमपुर के सुभाष लंबे समय से माता मचैल के भक्तों की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं. हर तीर्थयात्रा के सीजन में वह अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों से होकर आने वाले हजारों थके हुए तीर्थयात्रियों को भोजन कराने के लिए लंगर (सामुदायिक रसोई) लगाते थे. उनका लंगर, जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु भोजन करते थे. दोपहर में अचानक आई बाढ़ में बह गया. मौके पर मौजूद कई श्रद्धालु लकड़ियों और मलबे के नीचे दब गए.

मलबे में दबे थे सुभाष

सेना, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय स्वयंसेवकों की बचाव टीमें शुक्रवार को लंगर के पास मलबा हटा रही थीं, तभी उन्हें वह जीवित मिले. सुभाष के आसपास पड़े चार शव भी उसी जगह से बरामद किए गए. एक सैन्य अधिकारी ने कहा, "अभियान में यह पहली बार है कि किसी को जीवित बचाया गया है. यह किसी वरदान से कम नहीं है." इस बीच शनिवार को चार और लोगों को जीवित बचा लिया गया.

सुभाष को अस्पताल में भर्ती कराया

शर्मा ने सेना और अभियान में शामिल अन्य लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा, "इससे उम्मीद जगती है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ और लोग जीवित हो सकते हैं." बचाए जाने के बाद, सुभाष को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए किश्तवाड़ जिला अस्पताल भेज दिया गया. नायब तहसीलदार सुशील कुमार ने बताया कि उनकी चोटें गंभीर नहीं थीं, इसलिए उन्हें छुट्टी दे दी गई.

200 से 300 लोग दबे होने का अनुमान

स्थानीय लोगों ने उनके जीवित बचे होने को ईश्वरीय कृपा बताया और कहा कि तीर्थयात्रियों की उनकी वर्षों की सेवा का फल उन्हें मिला है. 14 अगस्त को लंगर उस समय अकल्पनीय तबाही का केंद्र बन गया जब बादल फटने से पानी और मलबे का सैलाब उमड़ पड़ा. बचे हुए लोगों, जिनमें से कई घायल और सदमे में हैं, उनका अनुमान है कि वहां लगभग 200 से 300 लोग मौजूद थे, जिसने इसे दशकों में इस क्षेत्र की सबसे घातक त्रासदियों में से एक बना दिया.

यह आपदा दोपहर लगभग 12 बजकर 25 मिनट पर मचैल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले चिसोटी गांव में आई, जिसमें 60 लोग मारे गए और 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे. बाढ़ ने एक अस्थायी बाजार, लंगर और एक सुरक्षा चौकी को तहस-नहस कर दिया. कम से कम 16 रिहायशी घर और सरकारी इमारतें, तीन मंदिर, चार पनचक्कियां, एक 30 मीटर लंबा पुल और एक दर्जन से ज़्यादा वाहन भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गए.

