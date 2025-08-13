ETV Bharat / bharat

कौन हैं प्रियंका गांधी, टी-शर्ट पर मेरी फोटो कैसे लगायी? मिंता देवी बोली- उनको सजा मिले - MINTA DEVI

अचानक सुर्खियों में आयी सिवान की मिंता देवी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से काफी खफा है. उन्होंने सजा की मांग की. पढ़ें पूरी खबर.

MINTA DEVI
मिंता देवी और प्रियंका गांधी (ETV Bharat)
Published : August 13, 2025 at 2:06 PM IST

छपरा : बिहार वोटर लिस्ट विवाद के बीच सिवान जिले की मतदाता मिंता देवी कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से नाराज हैं. संसद के बाहर टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेता पर नाराजगी जताई हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर मुझसे बिना पूछे वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कई मीडियाकर्मी मिंता देवी से उनका पक्ष जानना चाहा.

सवाल- क्या हुआ है आपकी वोटर आईडी के साथ?

मिंता देवी- क्यों आप लोगों को पता नहीं है क्या हुआ है? आप लोगों को कुछ जानकारी हुआ है तभी तो यहां आए हैं.

सवाल- डेट ऑफ बर्थ में गलती है, क्या गलती है?

मिंता देवी- मेरे आधार कार्ड में मेरी जन्म तिथि 15-07-1990 है, जबकि जो वोटर कार्ड बना है उसमें 15-07-1900 हो गया है. यही गड़बड़ी हुई है.

MINTA DEVI
मिंता देवी का वोटर कार्ड (ETV Bharat)

सवाल- प्रियंका गांधी आपकी फोटो लेकर संसद में कह रही हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ किया गया है. क्या कहेंगी?

मिंता देवी- हम क्या कहेंगे दुनियां देख रही है. हम यही चाहते हैं कि उनको (प्रियंका गांधी) को सजा मिले. मेरे नाम का टी-शर्ट क्यों पहनीं? हमारा वोटर आईडी जो गलत हुआ है वह सुधार होकर आए.

MINTA DEVI
मिंता देवी (ETV Bharat)

सवाल- प्रियंका गांधी की तो कोई गलती है, यह तो निर्वाचन आयोग की गलती है.

मिंता देवी- उनकी गलती कैसे नहीं है. मेरी तस्वीर छपवाकर, मेरा नाम लिखकर टी-शर्ट पहनकर क्यों सबको दिखा रही हैं. कारण क्या है, वो कौन होती हैं मेरे नाम का टी-शर्ट पहनने वाली? आखिर वो मेरी कौन हैं, वो क्या लगती हैं मेरी, मेरा उनसे कौन सा रिश्ता है? पहनने का कोई कारण तो होगा?

मिंता देवी अंतिम में कहती हैं कि वोटर कार्ड में जो गलती हुई है, उसका सुधार हो ताकि कोई समस्या ना आए. प्रियंका गांधी एवं अन्य सांसदों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे काफी समस्या होती है. सुबह से लोग मेरे पास आ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि क्या गलती हुई है? इससे मुझे काफी परेशानी होती है.

MINTA DEVI
मिंता देवी के परिवार वाले (ETV Bharat)

उम्र 35.. दर्ज हुआ 124 : दरअसल, मंगलवार को प्रियंका गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) को लेकर प्रदर्शन किया था. इस पूरे प्रकरण पर मिंता देवी के पति धनंजय सिंह के पिता तेज बहादुर सिंह ने कहा कि हमलोगों को पता नहीं है कि कहां से गलती हुई है. मेरी बहू की उम्र 35 साल है. पर उन्हें 124 साल का दिखा दिया गया है. इसको सुधारने के लिए कागजात जमा किए गए हैं.

MINTA DEVI
मिंता देवी के ससुर (ETV Bharat)

''मास्टर साहब लोग आए थे, बोलने लगे कागज दो. आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, राशन कार्ड दो. हमने पूछा कि क्यों मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नौकरी चली जाएगी. मैंने कहा कि नौकरी चली जाएगी तो ठीक है. आप लोगों ने जो गलती की है उसका दंड आपको मिलना चाहिए. हमलोग घर में बैठे हैं, आपलोग दरवाजे पर नहीं आते हैं. आपलोग आते हैं, जहां मन होता है वहीं बैठते हैं, जो मन होता है वह लिखते हैं. इसलिए हमलोग जिम्मेदार नहीं है. इसके लिए मास्टर जिम्मेदार है. जन बूझकर यह गलती की गई है.''- तेज बहादुर सिंह, मिंता देवी के ससुर

मीडिया कर्मियों का लगा जमावड़ा : जब यह मामला सामने आया तो छपरा से लेकर सिवान तक मिंता देवी के घर पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग गया. सिवान की मिंता देवी अपने पति के साथ छपरा में रहती हैं. हालांकि उनका पूरा परिवार सिवान में ही रहता है.

MINTA DEVI
मिंता देवी की देवरानी (ETV Bharat)

''ये तो हमलोग नहीं बता सकते हैं कि कैसे गलती हुई. ये तो चुनाव आयोग की गलती है. दोष हम लोगों पर दिया जा रहा है. ये उनका काम है. वही लोग जानें कि आखिर ऐसे क्यों हुआ? वैसे हमारी जेठानी छपरा में रहती हैं. कभी-कभी यहां आती हैं.''- निधि सिंह, मिंता देवी की देवरानी

SIR पर हंगामा : बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे स्पेशल इंटेसिव रिविजन (SIR) को लेकर पक्ष-विपक्ष आमने-सामने है. राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव जहां इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित इसके पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं.

