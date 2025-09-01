ETV Bharat / bharat

15 साल की लड़की ने घर के शौचालय में बच्चे को दिया जन्म, भाई गिरफ्तार - KARNATAKA

कर्नाटक के शिवमोगा में 15 साल लड़की ने अपने घर के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है.

15 साल की लड़की ने घर के शौचालय में बच्चे को दिया जन्म (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 1:35 PM IST

बेंगलुरु: हाल ही में कर्नाटक के यादगिरी जिले में एक स्कूली छात्रा के बच्चे को जन्म देने का मामला सामने आया था. वहीं, अब शिवमोगा जिले से ऐसी ही एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 15 साल लड़की ने अपने घर के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है. पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार को हुई.

मामला उस समय में सामने आया है, जब रविवार को बच्चे को जन्म देने के बाद लड़की को अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि लड़की के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

भाई पर लगा रेप का आरोप
माता-पिता ने शिकायत की है कि 15 वर्षीय लड़की के गर्भवती होने का कारण उसका भाई है. इस संबंध में मामला दर्ज कर उसे गिरफ़्तार कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी. वह स्कूल न जाकर घर पर ही रहती थी. जब उसके माता-पिता काम पर गए, तो उसके भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया. अधिकारियों ने बताया कि पता चला है कि उसने लड़की को अपने माता-पिता को इस बारे में न बताने की धमकी दी थी.

रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया है. फिलहाल बच्चे को शिवमोगा के मैकगैन अस्पताल के बाल विभाग में भर्ती कराया गया है. जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि माता-पिता की शिकायत के अनुसार आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है.

छात्रा ने स्कूल के शौचालय में बच्चे को दिया जन्म
इससे पहले यादगिरी जिले के शाहपुर तालुक में 27 अगस्त की दोपहर एक सरकारी आवासीय विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा ने स्कूल के शौचालय में एक लड़के को जन्म दिया था. यह मामला तब प्रकाश में आया जब उसकी सहपाठियों ने लड़की को प्रसव पीड़ा में देखा और स्कूल प्रशासन को सूचित किया.

इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज किया था. मामले में दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि लगभग नौ महीने पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका यौन उत्पीड़न किया था.

पॉक्सो के तहत केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि जिला बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

प्रधानाचार्य और वार्डन समेत चार निलंबित
यादगिरी घटना के मद्देनजर कर्नाटक आवासीय शैक्षणिक संस्थान संघ (KREIS) ने छात्रों की शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्थितियों की निगरानी में लापरवाही और कर्तव्यहीनता के आरोप में प्रधानाचार्य और छात्रावास वार्डन सहित स्कूल के चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है.

TAGGED:

RAPE WITH MINOR GIRL GIVES BIRTH TO BABY BIRTH BABY IN HOME TOILET RAPE CASE KARNATAKA

