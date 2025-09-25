ETV Bharat / bharat

खूंटी में एक और बिन ब्याही नाबालिग बनी मां, 13 वर्ष की उम्र में बच्चे को दिया जन्म

खूंटी जिले के सदर अस्पताल में एक और नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है. नाबालिग की शादी नहीं हुई है.

Minor girl gives birth to a child in Khunti
कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 25, 2025 at 7:22 PM IST

4 Min Read
खूंटी: झारखंड के खूंटी जिले में एक बार फिर नाबालिग लड़कियों के बिन ब्याही मां बनने का मामला सामने आया है. जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर उस समय दंग रह गए जब एक नाबालिग लड़की प्रसव के लिए पहुंची. इलाज के बाद नाबालिग लड़की ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया. नाबालिग मुरहू प्रखंड की रहने वाली है.

13 साल की गर्भवती लड़की को उसकी मां सदर अस्पताल लेकर आई थी. बाद में नवजात शिशु का पिता भी अस्पताल पहुंचा, जो खुद भी नाबालिग है और उसकी उम्र 15 वर्ष है. सिविल सर्जन ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि एक नाबालिग मां बनी है. जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

दरअसल, मंगलवार रात खूंटी सदर अस्पताल में एक 13 साल की लड़की ने एक बच्ची को जन्म दिया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची का जन्म समय से पहले ही हुआ है. सात महीने में ही बच्ची का जन्म हुआ और उसका वजन 2,070 किलोग्राम था. दोनों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है.

वहीं नाबालिग की मां ने बताया कि सुबह जब लड़की को प्रसव पीड़ा हुई, तो उसे वे मुरहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहांउसकी हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. रात 9:20 बजे उसकी सामान्य डिलीवरी हुई. डिलीवरी के दौरान उसकी मां के अलावा परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे.

अधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

शादी के बिना लड़का-लड़की रह रहे साथ

मां ने बताया कि किशोरी पढ़ाई के लिए मुरहू से लगभग 14 किलोमीटर दूर अपने गांव में किराए के मकान में रह रही थी और नौवीं कक्षा की छात्रा थी. इसी दौरान उसकी जान-पहचान पड़ोस के गांव के एक 15 वर्षीय लड़के से हुई. बातचीत और मुलाकातें बढ़ती गईं और नाबालिग गर्भवती हो गई. स्थिति बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे लड़के के घर भेज दिया. 15 वर्षीय लड़का, जो उसका सामाजिक पति नहीं है, ढुकु प्रथा (लिव-इन रिलेशनशिप) के तहत उसके साथ रह रहा है.

स्थानीय निवासियों ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण बच्चों को किशोरावस्था में ही विवाह और मातृत्व की ज़िम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है. लोग इस नाबालिग दंपती और उनके नवजात शिशु के भविष्य को लेकर चिंतित हैं.

नाबालिग के मां बनने के मुद्दे पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी अल्ताफ अंसारी ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए जन जागरूकता की आवश्यकता है. बाल संरक्षण विभाग ग्रामीण क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चला रहा है. इसमें समाज को भी आगे आना होगा.

समाज को कदम उठाने की जरूरत

इस बीच, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. नागेश्वर मांझी ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. उन्हें फिलहाल सदर अस्पताल में विशेष देखभाल मिल रही है. डीएस आनंद उरांव ने भी चिंता जताई कि ऐसे मामले सिर्फ़ खूंटी जिले में ही देखने को मिलते हैं.

उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में दर्जनों नाबालिग बच्चियां बिन ब्याही मां बन गई हैं. सामाजिक कुरीतियों के कारण समाज कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जब तक समाज खुद कदम नहीं उठाएगा, ऐसे मामले बढ़ते रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ऐसी कुरीतियों को खत्म नहीं किया जा सकता.

नाबालिग बनी मांMINOR GIRL GIVES BIRTHKHUNTI SADAR HOSPITALखूंटी में बिन ब्याही मांMINOR BECOMES MOTHER

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

