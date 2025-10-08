नशीला पेय पिला बच्ची से गलत काम, दोस्तों को भी बुला रखा था जालिम प्रेमी ने
9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. आरोपी 'प्रेमी' और उसके दो दोस्तों पर आरोप लगा है.
Published : October 8, 2025 at 5:12 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 5:19 PM IST
दक्षिण 24 परगना: दुर्गा पूजा के दौरान महाअष्टमी की रात बाहर जाते समय 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. आरोपी 'प्रेमी' और उसके दो दोस्तों पर ये संगीन आरोप लगे हैं. यह दुखद घटना 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में हुई.
बरुईपुर के एसडीपीओ अभिषेक रंजन ने बताया कि नाबालिग लड़की उस दिन अपने दोस्तों के साथ पूजा पंडाल देखने गई थी. उसी दौरान प्रेमी और उसके दोस्तों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया. नाबालिग लड़की के परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने प्रेमी के साथ-साथ उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की है. बाकी एक की तलाश शुरू कर दी गई है.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता डेढ़ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक लड़के से मिली थी. दोनों के बीच फोन नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए. अल्पकालिक संबंध की उम्मीद में पीड़िता अष्टमी की रात प्रेमी की बाइक पर पूजा देखने गई थी. प्रेमी के दो दोस्त दूसरी बाइक पर थे. रात 8 बजे वो सब एक मंदिर में गए. वहां से निकल कर वे पास के ही बाईपास पहुंच गए.
फिर प्रेमी और उसके दोस्त पीड़िता को दूसरे बाईपास इलाके में ले गए. जांचकर्ताओं को संदेह है कि लड़की को कोल्ड ड्रिंक में उत्तेजक गोलियां मिलाकर पिलाई गईं. आरोप है कि उसके प्रेमी ने सुनसान सड़क पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया. बाद में, आरोप है कि नाबालिग लड़की को वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया गया और प्रेमी के दो दोस्तों ने भी उसके साथ बलात्कार किया. देर रात, पीड़िता ने नाबालिग लड़की को सीताकुंडु के पास उसके रिश्तेदार के घर के सामने छोड़ दिया और तीनों चले गए. इसके बाद पीड़िता बीमार पड़ गई.
पीड़िता के परिवार को रिश्तेदारों से खबर मिली. पीड़िता को नवमी की दोपहर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. अगले दिन, यानी 2 अक्टूबर को, पीड़िता के परिवार ने पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. एक दिन बाद प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके दोस्त को भी एक दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया. प्रेमी और उसके दोस्त को किशोर न्यायालय में पेश किया गया. एक अन्य आरोपी अब भी लापता है.
ये भी पढ़ें -
गुजरात में मासूम से 'दरिंदगी': दो दिनों में तीन अलग-अलग जगहों पर 6 लोगों ने बनाया हवस का शिकार