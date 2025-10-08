ETV Bharat / bharat

नशीला पेय पिला बच्ची से गलत काम, दोस्तों को भी बुला रखा था जालिम प्रेमी ने

दक्षिण 24 परगना: दुर्गा पूजा के दौरान महाअष्टमी की रात बाहर जाते समय 9वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. आरोपी 'प्रेमी' और उसके दो दोस्तों पर ये संगीन आरोप लगे हैं. यह दुखद घटना 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर में हुई. बरुईपुर के एसडीपीओ अभिषेक रंजन ने बताया कि नाबालिग लड़की उस दिन अपने दोस्तों के साथ पूजा पंडाल देखने गई थी. उसी दौरान प्रेमी और उसके दोस्तों ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया. नाबालिग लड़की के परिवार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने प्रेमी के साथ-साथ उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की है. बाकी एक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता डेढ़ महीने पहले सोशल मीडिया पर एक लड़के से मिली थी. दोनों के बीच फोन नंबरों का आदान-प्रदान हुआ और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए. अल्पकालिक संबंध की उम्मीद में पीड़िता अष्टमी की रात प्रेमी की बाइक पर पूजा देखने गई थी. प्रेमी के दो दोस्त दूसरी बाइक पर थे. रात 8 बजे वो सब एक मंदिर में गए. वहां से निकल कर वे पास के ही बाईपास पहुंच गए.

