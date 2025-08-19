गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: साल 2049-50 में भारत में ऊर्जा की आवश्यकता 5,748 बिलियन यूनिट (बीयू) होगी. विद्युत मंत्रालय ने इस स्थिति से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में ऊर्जा की आवश्यकता 1,694 बीयू थी, जो वर्ष 2049-50 में 5,748 बीयू होने का अनुमान है, जो बिजली में तीन गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है.

विद्युत राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2024 के अनुसार, प्रति वर्ष 4 प्रतिशत से अधिक की मांग वृद्धि के आधार पर भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता बन जाएगा.

नाइक ने कहा, "रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले दशक में भारत में ऊर्जा की मांग में किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक वृद्धि होने की संभावना है. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2030 तक भारत में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को समायोजित करने के लिए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्थापित बैटरी भंडारण क्षमता होगी. हालांकि, भारत पहले से ही वैश्विक स्तर पर बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है."

भारत में औद्योगिक क्षेत्र बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, उसके बाद आवासीय क्षेत्र आता है. इस क्षेत्र में विनिर्माण से लेकर खनन तक, कई प्रकार के उद्योग शामिल हैं, जिन्हें अपने संचालन के लिए पर्याप्त बिजली की आवश्यकता होती है. एल्युमीनियम प्रगलन (Smelting), लोहा और इस्पात उत्पादन, और सीमेंट निर्माण जैसे विशिष्ट ऊर्जा आधारित उद्योग प्रमुख बिजली उपभोक्ता हैं.

आवासीय क्षेत्र, जिसमें घरेलू बिजली की खपत भी शामिल है, समग्र बिजली मांग में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उत्पादन और ट्रांसमिशन संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा पहलों के साथ-साथ कई उपाय किए हैं. इसके साथ सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने संसाधन पर्याप्तता योजनाओं (Resource Adequacy Plans) के अनुसार सभी उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमता सृजन की प्रक्रिया शुरू करें.

राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, 2031-32 में स्थापित उत्पादन क्षमता 874 गीगावाट होने की संभावना है. इसमें पारंपरिक स्रोतों - कोयला, लिग्नाइट आदि, और नवीकरणीय स्रोतों - सौर, पवन और जलविद्युत से प्राप्त क्षमता शामिल है.

नाइक ने बताया कि, "यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से ऊपर रहे, सभी राज्यों ने सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) के परामर्श से अपनी "संसाधन पर्याप्तता योजनाएं (आरएपी)" तैयार की हैं, जो 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएं हैं और इनमें बिजली उत्पादन के साथ-साथ बिजली खरीद योजना भी शामिल है."

वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापीय (कोयला और लिग्नाइट) क्षमता की जरूरत लगभग 3,07,000 मेगावाट है, जबकि 31 मार्च, 2023 तक स्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट है. इस जरूरत को पूरा करने के लिए, विद्युत मंत्रालय अतिरिक्त न्यूनतम 97,000 मेगावाट कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय क्षमता स्थापित करने पर विचार कर रहा है.

नाइक ने बताया कि 13,463.5 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा, 9802 मेगावाट क्षमता की जलविद्युत परियोजनाएं नियोजन के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2031-32 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने आगे कहा कि 6,600 मेगावाट परमाणु क्षमता निर्माणाधीन है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है. नाइक ने कहा, "7,000 मेगावाट परमाणु क्षमता प्लानिंग और मंजूरी के विभिन्न चरणों में है."

नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में नाइक ने कहा कि 74,150 मेगावाट सौर, 30,080 मेगावाट पवन और 53,750 मेगावाट हाइब्रिड बिजली सहित 1,58,450 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता निर्माणाधीन है, जबकि 46,010 मेगावाट सौर और 15,990 मेगावाट हाइब्रिड बिजली सहित 62,000 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है.

नाइक ने कहा, "ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 8250 MW/49500MWh क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं. इसके अलावा, कुल 5780 MW/34680 MWh क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) स्वीकृत हैं और अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है. इनमें से 3500 MW/21000 MWh क्षमता की पंप भंडारण परियोजनाएं (पीएसपी) बोली प्रक्रिया में हैं और 15,829 MW/51,106 MWh बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) वर्तमान में निर्माण/बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं."

