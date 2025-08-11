झुंझुनू: केंद्रीय कृषि व कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की पहली किश्त जारी की. कार्यक्रम में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए गए. इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए गए. कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले, सिंधु समझौता रद्द हो गया है. अब एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, पानी केवल राजस्थान को मिलेगा.
उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक 11 हजार करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले जा चुके हैं. किसान की फसल बर्बाद हो, ऐसा समय अब नहीं आने देंगे, अगर बर्बादी होती भी है तो राहत राशि सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी. किसान उत्पादन पर ध्यान दें, खरीदारी की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी.
शिवराज सिंह ने दी चेतावनी: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली खाद-बीज बेचने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान में जल्द ही वैज्ञानिक आधार पर कृषि का रोडमैप तैयार किया जाएगा. वैज्ञानिकों की टीमें किसानों के बीच पहुंचकर फसल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी. वे बोले, ' किसान भाइयों, दिल्ली दूर नहीं है, कोई शिकायत हो तो मामा के घर आ जाना.' उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन रोज देश को बदनाम कर रहे हैं. मंच से उन्होंने सभी को स्वदेशी उत्पाद अपनाने की शपथ दिलाई. उन्होंने झुंझुनू के शहीदों को नमन करते हुए कहा, 'इस माटी से तिलक करो, यह माटी बलिदान की है'. उन्होंने कहा कि जब वे हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो राजस्थान की हरियाली अद्भुत लग रही थी. जहां धर्मात्मा राज करते हैं, वहां परमात्मा भी प्रसन्न होता है. उन्होंने कहा कि किसान की सेवा उनके लिए भगवान की पूजा के समान है और प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत के किसानों को दुनिया में नंबर एक पर पहुंचाया जाएगा.
आइये, हम सभी संकल्प लें कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर वस्तु केवल भारत में बनी हुई ही खरीदेंगे।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 11, 2025
हम स्वदेशी का उपयोग करेंगे और दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
भारत माता की जय! pic.twitter.com/hZQe35sgrw
किसान और जवान की धरती झुंझुनू: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू की धरती को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह किसानों और जवानों की धरती है. करगिल युद्ध में सबसे ज्यादा जवान देने वाली झुंझुनू की धरती को नमन करता हूं. यह शहीदों और भामाशाहों की धरती है. उन्होंने कहा कि झुंझुनू की बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में नाम रोशन किया है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत झुंझुनू से ही हुई थी. उन्होंने परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह शेखावत को भी याद किया.
सुनो राजस्थान वालों,— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 11, 2025
राजस्थान में पानी ही पानी आने वाला है, एक तरफ यमुना जी का पानी, दूसरी तरफ चंबल का पानी और अब सिंधु का पानी भी राजस्थान की धरा पर आने वाला है। pic.twitter.com/PYmQXootiV
30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए ट्रांसफर: कार्यक्रम में राजस्थान के 27 लाख किसानों को 1,121 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के अन्नदाताओं को 773 करोड़ रुपए की राशि का लाभ मिला. यह पहली बार है जब देश में इतनी बड़ी संख्या में किसानों को डिजिटल माध्यम से बीमा क्लेम राशि सीधे हस्तांतरित की गई.
इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) August 11, 2025
झुंझुनूं की इस पवित्र धरा को प्रणाम! pic.twitter.com/GLrYdxBRR8