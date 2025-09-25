ETV Bharat / bharat

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

सुपौल से आठ बार के विधायक ऊर्जा मंत्री के रूप में रिकॉर्ड बनाने वाले बिजेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. पढ़ें

Minister Bijendra Prasad Yadav
बिजेंद्र यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 7:13 PM IST

9 Min Read
रिपोर्ट : अविनाश

पटना : लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ काम करने वाले कुछ मंत्रियों में बिजेंद्र प्रसाद यादव भी शामिल हैं. लालू मंत्रिमंडल में ऊर्जा राज्य मंत्री बनाए गए थे और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2005 से ऊर्जा मंत्री रहे हैं अन्य विभागों की भी जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री के रूप में बिजेंद्र प्रसाद यादव ने रिकॉर्ड बनाया है.

लालू प्रसाद यादव के साथ न जाकर बिजेंद्र प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को चुना, इसकी मुख्य वजह नीतीश कुमार की ईमानदारी है और विजन, जिसे बिजेंद्र यादव पसंद करते हैं. सुपौल विधानसभा से लगातार आठ बार विधायक रहे हैं. बिजेंद्र यादव ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि हम लोग जनता के लिए ही सोचते हैं, उनके विकास के लिए ही काम करते रहे हैं. लालू राज और नीतीश राज में कोई तुलना ही नहीं है. लालू राज में ईमान का संकट था लेकिन नीतीश राज में बेईमानों को संकट है, उस समय तो एमएलए और मंत्री को भी वेतन नहीं मिलता था.

बिजेंद्र प्रसाद यादव से खास बातचीत (ETV Bharat)

ईटीवी भारत ने पूछा कि सुपौल विधानसभा में 1990 से चुनाव जीत रहे हैं और पूरे उस इलाके में आपका वर्चस्व रहता है इसकी वजह क्या है? इस पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि दुनिया के जितने अर्थशास्त्री हैं एक बात पर उनका सर्वसम्मत राय है. यदि आप गरीबी हटाना चाहते हैं पावर और कम्युनिकेशन पर काम करना होगा.

2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब मैं पार्टी (जदयू) का प्रदेश अध्यक्ष था. तब से 20 साल में बिहार में पावर और कम्युनिकेशन पर जितना काम हुआ है, किसी गांव में चले जाइए किसी टोले में चल जाइए अब लोग ऑनलाइन सामान मंगाते हैं. किसी चौक चौराहे पर चले जाइए, दुकान आपको मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल रहा है.

खेती के लिए जो बिजली की व्यवस्था की गई है. बारिश हो या ना हो कोई दिक्कत अब नहीं होती है. रात के अंधेरे में भी चले जाइए कहीं कोई परेशानी नहीं होती. विकास का नया रास्ता खुला है. अब उद्योग की बात कर लीजिए, पहली बार बिहार में पावर सेक्टर में 30000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है. पहले तो कोई आना नहीं चाहता है. इसलिए बिहार के लोग प्रसन्न हैं.

खासकर महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं, 2006 में जब पंचायत में आरक्षण लाया गया तो कांग्रेस और राजद ने विरोध किया था. विधानसभा में यह रिकॉर्ड में है. मैं उस समय संसदीय कार्य मंत्री भी था. आज दारोगा और सिपाही की बहाली में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण है, महिलाओं की स्थिति बदली है. आज बिहार की महिलाएं ताल ठोक कर डेवलपमेंट के साथ खड़ी हैं. इसलिए आगे आने वाले चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनेगी.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

1990 से आप सुपौल से चुनाव जीत रहे हैं तो क्या इसी काम की बदौलत? बिजेंद्र यादव ने कहा और क्या है, काम और ईमान. आप मेरे घर को जाकर देख लीजिए मैं इतने सालों से मंत्री हूं लेकिन मेरा कोई बड़ा घर नहीं है. जो लोग आता है मजाक उड़ाता है. हमारे मिथिला में कहावत है जब घर का मालिक ईमानदार होगा, अगर नौकर चाकर थोड़ा चोरी चपाटी करेगा तब भी समृद्धि में कमी नहीं होगी.

''नीतीश कुमार ईमानदार मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है. इसलिए बिहार में बरक्कत तरक्की जारी है.''- बिजेंद्र प्रसाद यादव, उर्जा मंत्री, बिहार

आप लालू प्रसाद यादव के साथ भी रहे हैं उनके मंत्रिमंडल में और नीतीश कुमार के साथ भी हैं. कैसे तुलना करते हैं दोनों नेताओं के राज पर? इस पर बिजेंद्र यादव ने कहा मैं जनता दल में रहा हूं, जनता दल ने ही लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था. जब आरजेडी उन्होंने बना लिया तो मैं उस समय दो-दो विभाग का मंत्री था, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया.

लालू यादव के राज में और नीतीश कुमार के राज में कोई तुलना ही नहीं है. लालू जी के राज में तनख्वाह भी नहीं मिलता था, एमएलए तक को तनख्वाह नहीं मिलता था, मंत्री को भी तनख्वाह नहीं मिलता था. आज वह स्थिति नहीं है, वित्तीय प्रबंधन बेहतर हुआ है. लालू जी के समय खजाने से पैसा निकाला जाता था जिसमें सजा हुई. ईमान का संकट था उस राज में और इस राज में बेईमानों को संकट है.

2005 से आप लगातार नीतीश कुमार के साथ हैं क्या केवल यही वजह है कि और कुछ भी है? इसपर बिजेंद्र यादव ने कहा डेवलपमेंट, ट्रेड आईक्यू, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चेहरे पर कोई दाग नहीं है. ईमान से ही बरक्कत होता है.

प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जदयू को 25 सीट से अधिक नहीं मिलेगी? इस पर बीजेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ था? इसलिए मैंने कहा कि आज संकट है वाणी का, सोच का, इमान का. आज नेता हवा बाजी ज्यादा करते हैं. कब कौन क्या बोलेगा कोई मर्यादा नहीं रह गया.

तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार अचेत हो गए हैं? इस पर बिजेंद्र यादव ने कहा कि उनके पिताजी चेत और सेंश में थे तो खजाने से पैसा कैसे लूटा गया, सजा कैसे पाए. एक बात मैं कहना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेई ने लोकसभा में कहा था, अध्यक्ष महोदय कल मैं जब कार्यकर्ता के बीच वोट मांगने जाता था, कार्यकर्ता की साइकिल पर आगे पीछे बैठकर जाता था. गरीब गुरुवा कार्यकर्ताओं के बीच ही खाता पीता था. आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में कोई पीछे बैठने के लिए तैयार नहीं है. क्या होगा इस देश के लोकतंत्र का, कौन गरीब का बेटा असेंबली और पार्लियामेंट में जा पाएगा?

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पदयात्रा पर कटाक्ष करते हुए बिजेंद्र यादव ने कहा कि ''आज जो लोग पदयात्रा कर रहे हैं किस सड़क पर पदयात्रा कर रहे हैं लालू जी का बनाया हुआ है या नीतीश कुमार का यह तो आप लोगों को पूछना चाहिए.''

आप लोगों ने चुनाव से पहले कई बड़े फैसला लिये हैं, फैसले को लागू भी किया गया है, तो इसका कितना असर चुनाव में होगा? इस पर बिजेंद्र यादव ने कहा चुनाव से पहले वाजिब चीज हो रही है जो लोगों की मांग थी उसे पूरा किया जा रहा है, झूठी घोषणाएं नहीं हो रही. उसका आम लोगों को लाभ मिल रहा है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई, महिलाओं के लिए कई फैसले लिए गए हैं. इससे विकास का दायरा बढ़ेगा. बिजली का बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया गया है. 90% गांव के गरीब गुरवा को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा.

तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था उसी की नकल आप लोग कर रहे हैं? इस पर बिजेंद्र यादव ने कहा कि कहां से वादा उसने सीखा बाप से? हम लोग की मिथिला में कहावत है उपजे पुत पिता के धर्में, खेती उपजे अपने करमें. सबसे बड़ा स्कूल मां बाप का होता है वही बच्चे का ज्ञान, आदर्श, मान, चरित्र, ईमान बनता है. घोटाले के पैसा के समय जो पैदा हुआ पाला पोशा गया, वैसे 9वीं फेल से नकल कौन करेगा?

इस बार विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं क्या फीडबैक मिल रहा है? बिजेंदर यादव ने कहा अपार बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी. गांव गरीब से जाकर पूछ लीजिए.

क्या इस बार भी विधानसभा चुनाव में सुपौल से दिखेंगे? बिजेंद्र यादव ने कहा निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे.

सुपौल में चलता है सिक्का : दरअसल, बिजेंद्र यादव नीतीश कुमार के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं और पार्टी में जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है नीतीश कुमार बिजेंद्र यादव से सलाह लेते हैं. बिजेंद्र यादव अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सुपौल जिले में विकास की कई बड़ी योजनाओं को ले गए हैं. जिससे उस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं. राजनीतिक दृष्टि से सुपौल पिछले दो दशकों से जनता दल यू का मजबूत गढ़ बना हुआ है.

बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार आठ बार यहां से जीत दर्ज की है. उन्होंने पहली दो बार जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की थी. 2000 में समता पार्टी से चुनाव जीत हासिल की थी. उसके बाद लगातार जदयू के टिकट पर जीत रहे हैं. बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनाने में बिजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका रही थी.

2020 में बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी को 28,099 वोटों से हराया था. उन्होंने 86,174 (50.2%) वोट प्राप्त किए, जबकि कांग्रेस को 58,075 (33.8%) मत मिले. लोक जनशक्ति पार्टी इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही. सुपौल एकमात्र जिला रहा जहां लोजपा का 2020 में कोई असर नहीं हुआ.

सुपौल जिले में बिजेंद्र प्रसाद यादव का प्रभाव इतना है कि 2020 में जिले की सभी पांच विधानसभा सीट लोजपा के चुनाव लड़ने के बाद भी एनडीए को मिली. हर घर बिजली योजना बिहार में सफल बनाने में बिजेंद्र यादव की बड़ी भूमिका है यही नहीं प्रीपेड मीटर में भी बिहार देश में अगुवाई कर रहा है तो उसमें बिजेंद्र यादव की बड़ी पहल रही है. लेकिन बिजेंद्र प्रसाद यादव कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में भी आ जाते हैं.

