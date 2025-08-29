ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को उत्तराखंड की पहली अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें मिली है, जो बड़े वन्यजीवों की जांच के लिए तैयार की गई है.

CORBETT TIGER RESERVE
कॉर्बेट के ढेला रेस्क्यू सेंटर स्थापित हुई मिनी वाइल्डलाइफ लैब (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 7:06 PM IST

रामनगर: उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. विश्वप्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर पर पहली बार मिनी वाइल्डलाइफ लैब स्थापित की गई है. यहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें लगाई गई हैं, जो खास तौर पर बाघ, गुलदार और हाथियों जैसे बड़े वन्यजीवों की जांच के लिए विशेष रूप से कैलिब्रेट की गई है.

इस आधुनिक लैब के शुरू होने के बाद अब किसी भी बीमार या घायल वन्यजीव की जांच तुरंत यहीं पर संभव होगी. पहले जहां खून की जांच और अन्य मेडिकल टेस्ट के लिए सैंपल इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IVRI) (बरेली) या वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) देहरादून भेजने पड़ते थे और रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन का समय लग जाता था. वहीं अब यह सुविधा हाथों-हाथ उपलब्ध होगी.

Corbett Tiger Reserve
वन्यजीवों की जांच रिपोर्ट आने में लगता था समय (PHOTO- CTR)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा ने बताया कि यह मशीनें जापान और चेन्नई की आधुनिक तकनीक पर आधारित हैं. इन्हें विशेष रूप से बड़े वन्यजीवों जैसे टाइगर, लेपर्ड और एलीफैंट की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है. उन्होंने बताया कि इस मिनी लैब में हम सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, प्लेटलेट्स जांच, ब्लड गैस एनालिसिस, ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस और पोर्टेबल एक्स-रे जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे. अब तुरंत यह पता चल सकेगा कि जानवर को खून की कमी है? संक्रमण है? या किसी अंग में समस्या है. रिपोर्ट के आधार पर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा.

Corbett Tiger Reserve
IVRI बरेली या WII देहरादून भेजे जाते थे सैंपल (PHOTO- CTR)

पहले लगते थे दिन, अब होगा मिनटों में इलाज: डॉ. शर्मा ने कहा कि अब तक वन्यजीवों के ब्लड सैंपल आईवीआरआई भेजने में तीन से चार दिन लग जाते थे, इस दौरान बीमार जानवर का उपचार रिपोर्ट आने तक रोकना पड़ता था, या अनुमान से भी करना पड़ता था, लेकिन अब ढेला स्थित इस नई मिनी लैब में एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होगा. यानी रिपोर्ट मिलते ही उसी के अनुसार दवा और इलाज शुरू कर दिया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लैब केवल कॉर्बेट रिजर्व तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि पूरा उत्तराखंड इससे लाभान्वित होगा. राज्य के किसी भी हिस्से से आने वाले वन्यजीवों के सैंपल यहां जांचे जा सकेंगे.

वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. दुष्यंत शर्मा ने कहा कि इस मिनी लैब से अब हमें जानवरों के स्वास्थ्य की एक्चुअल वैल्यू तुरंत मिल सकेगी. पहले हमें रिपोर्ट आने के लिए इंतजार करना पड़ता था, जिससे जानवर की जान जोखिम में रहती थी. लेकिन अब सैंपल लेते ही जांच और उसके आधार पर इलाज संभव होगा. यह वन्यजीव चिकित्सा में एक बड़ी क्रांति है.

Corbett Tiger Reserve
लैब स्थापित होन से तुरंत जांच रिपोर्ट मिलने से इलाज जल्दी शुरू होगा. (PHOTO- CTR)

कॉर्बेट डायरेक्टर की पहल: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉ. साकेत बडोला ने कहा कि यह मिनी लैब सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) पहल के तहत डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) और फौजी फिल्म्स संस्था के सहयोग से स्थापित की गई है.

उन्होंने बताया अभी तक हमें हर जांच के लिए सैंपल बाहर भेजना पड़ता था. अब पहली बार उत्तराखंड में इतनी हाई-क्वालिटी और अत्याधुनिक मशीनें यहीं पर लगाई गई हैं. भविष्य में इस सुविधा को राज्य के अन्य रेस्क्यू सेंटर्स से भी जोड़ा जाएगा. सभी सेंटरों के सैंपल कॉर्बेट के ढेला लैब में भेजे जा सकेंगे.

Corbett Tiger Reserve
बीमार या घायल वन्यजीव को तुरंत इलाज मिलेगा (PHOTO- CTR)

कौन-कौन से उपकरण लगाए गए? इस मिनी लैब में जो आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं, उनमें शामिल हैं, ब्लड एनालाइजर, ब्लड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) मशीन, ब्लड गैस एनालाइजर, यूरिन एनालाइजर, सीबीसी (कंप्लीट ब्लड काउंट), प्लेटलेट काउंट मशीन, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन. ये उपकरण बड़े जानवरों के अनुरूप कैलिब्रेट किए गए हैं, ताकि जांच के परिणाम सटीक और विश्वसनीय मिल सकें.

वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश और दुनिया में बाघों की सर्वाधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है. यहां आए दिन घायल या बीमार जानवर रेस्क्यू सेंटर लाए जाते हैं. पहले जांच में देरी के कारण कई बार उनका इलाज देर से हो पाता था. लेकिन अब इस सुविधा से उनकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुविधा उत्तराखंड को वन्यजीव स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य बनाने में मदद करेगी.

Corbett Tiger Reserve
अन्य वन प्रभाग क्षेत्रों से आने वाले वन्यजीवों की जांच हो सकेगी (PHOTO- CTR)

प्रदेश के लिए मील का पत्थर: यह पहली बार है जब उत्तराखंड में इतने स्पेसिफिक और हाई-टेक उपकरण वन्यजीवों की सेहत की जांच के लिए लगाए गए हैं. इससे न केवल वन्यजीव संरक्षण मजबूत होगा, बल्कि वैज्ञानिक शोध और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रदेश की पहचान और मजबूत होगी.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थापित यह मिनी लैब वन्यजीव चिकित्सा क्षेत्र में मील का पत्थर है. अब बाघ, हाथी और गुलदार जैसे दुर्लभ प्रजाति के जानवरों की बीमारी का फौरन पता चल सकेगा और तुरंत इलाज शुरू होगा. यह सुविधा न केवल कॉर्बेट बल्कि पूरे उत्तराखंड के वन्यजीवों के लिए वरदान साबित होगी.

