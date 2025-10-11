ETV Bharat / bharat

प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ नल्लामाला जंगल, प्रजनन के लिए हजारों मील दूर से आते हैं ये मेहमान

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day) के अवसर पर, श्रीसैला जैव विविधता परियोजना के सेवानिवृत्त कर्मचारी मोहम्मद हयात ने इन पक्षी यात्रियों की उनके प्राकृतिक आवास में कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची हैं.

साल भर, सैकड़ों देसी पक्षी प्रजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं. लेकिन सर्दियों के आते ही, नल्लामाला का आसमान और भी जीवंत हो जाता है, क्योंकि दूसरे देशों से प्रवासी पक्षी प्रजनन के लिए हजारों मील की यात्रा करके यहां आते हैं. मार्च और अप्रैल तक, ये मेहमान पक्षी अपने मूल स्थान को लौटना शुरू कर देते हैं और अपने नवजात चूजों को भी अपने साथ महाद्वीपों के पार ले जाते हैं.

श्रीशैलम: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला नल्लामाला जंगल, अपनी हरियाली, ऊंची पहाड़ियों और झरनों के साथ जैव विविधता का उद्गम स्थल है, जहां से न केवल मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं, बल्कि पक्षियों के चहचहाने की मधुर ध्वनि भी वातावरण में जूंगती है.

हिमालय से आया नीला बगुला

हाल ही में आए पक्षियों में नीला बगुला भी शामिल है, जो हिमालय से इतनी लंबी यात्रा करके आया है अपनी सुंदर मुद्रा और आसमानी रंग के पंखों के साथ, यह हरे-भरे वातावरण के बीच अलग ही दिखाई देता है, जो सहनशक्ति और शालीनता का प्रतीक है.

दूसरे महाद्वीपों से आए मेहमान

रॉक बगुला यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और यूक्रेन से आया है. मुख्य रूप से छोटे कीड़ों को खाने वाला, यह नल्लामाला की आर्द्रभूमि और चट्टानी तटों पर आसानी से ढल जाता है.

एक और आगंतुक, हॉक-उल्लू, यूरोप और उत्तरी एशिया से आया है. जलीय कीड़े, मछलियां और घोंघे इसके मुख्य आहार हैं, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिक विविधता को दर्शाता है. हॉक-उल्लू की एक दूसरी प्रजाति, जो यूरोप से ही आती है, छोटे पक्षियों का शिकार करती है और गर्मियों की शुरुआत में अपने प्रवासी चक्र को पूरा करते हुए घर लौट जाती है.

प्रकृति का वार्षिक पुनर्मिलन

जैसे-जैसे ये पंख वाले मेहमान सीमाओं और महासागरों को पार करते हैं, वे हमें प्रकृति के उस नाज़ुक संतुलन की याद दिलाते हैं जो दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्रों को जोड़ता है. नल्लामाला के जंगल, अपनी समृद्ध जैव विविधता और शांत सुंदरता के साथ, प्रवासी पक्षियों के लिए एक आश्रय स्थल बने हुए हैं, जो उन्हें कम से कम एक मौसम के लिए घर से दूर एक आश्रय प्रदान करते हैं. नल्लामाला पहाड़ियों में स्थित नल्लामाला जंगल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पांच जिलों में फैला हुआ है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है.

