पंजाब के इस गांव में प्रवासियों की 'नो एंट्री', जानें क्या है मामला
पंजाब के होशियारपुर जिले में कथित रूप से एक प्रवासी द्वारा छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है.
Published : September 15, 2025 at 8:35 PM IST
बठिंडाः पंजाब के होशियारपुर जिले में हाल ही में कथित रूप से एक प्रवासी द्वारा छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद बेरहमी से हत्या की घटना के बाद लोगों का प्रवासियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है. इस घटना के बाद बठिंडा जिले के गांव गहिरी की पंचायत और पूरे नगर ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस प्रस्ताव के अनुसार, किसी भी प्रवासी को गांव में आने की इजाजत नहीं होगी.
पंचायत ने यह भी तय किया है कि अगर कोई किसान किसी प्रवासी को काम के लिए लाता है, तो उसे गांव में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. किसान प्रवासी को केवल अपनी मोटर घर (खेतों में बना) पर रख सकता है. इसके लिए किसान को प्रवासी की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी. साथ ही, प्रवासी की पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) करवाना अनिवार्य होगा. इसके बाद ही उसे मोटर पर रहने की इजाजत मिलेगी.
गांव के सरपंच बलजीत सिंह ने कहा कि पंजाब में हाल के हालातों को देखते हुए यह फैसला पूरे गांव और पंचायत ने लिया है. इस प्रस्ताव को गांव वालों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से मंजूर किया. उन्होंने बताया कि प्रवासी लगातार पंजाब में आकर वोटर कार्ड और आधार कार्ड बनवा रहे हैं. उनके गांव में भी पहले कई प्रवासियों ने ये दस्तावेज बनवाए हैं, और अब वे गांव वालों को परेशान कर रहे हैं.
सरपंच ने कहा कि इस फैसले की जानकारी जिला प्रशासन को दी जाएगी. साथ ही, गांव में पहले से बने प्रवासियों के वोटर कार्ड रद्द करने के लिए बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई सालों से गांव में रह रहे प्रवासियों की भी पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अपराधी पृष्ठभूमि के हों और अपने घर वापस न गए हों.
किसान नेता जसवीर सिंह ने कहा कि पंजाब में प्रवासियों द्वारा लगातार आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है. उन्होंने बताया कि अगर ये लोग कोई अपराध करके भाग जाते हैं, तो इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इसलिए पंचायत ने यह फैसला लिया कि कोई भी किसान जो प्रवासी को काम के लिए लाएगा, वह उसे गांव में नहीं रखेगा.
जसवीर सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बाद लोग सड़क जाम करके न्याय की मांग करते हैं, लेकिन अगर इन घटनाओं को रोकना है, तो ऐसे सख्त फैसले लेने जरूरी हैं. उन्होंने बताया कि उनके गांव में 8 से 10 प्रवासी परिवारों ने वोट बनवाए हैं, और ये लोग अक्सर गांव वालों के साथ गाली-गलौज करते हैं. इन प्रवासियों के वोटर कार्ड रद्द करने और उनकी पुलिस सत्यापन की मांग के लिए जिला प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है.
