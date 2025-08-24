ETV Bharat / bharat

लद्दाख में बन रही दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क, उमलिंग ला को भी पीछे छोड़ देगा मिग ला दर्रा - MIG LA PASS

बीआरओ की 520 करोड़ रुपये की मिग ला परियोजना पूर्वी लद्दाख में नए अवसर प्रदान करेगा और यह उमलिंग ला को भी पीछे छोड़ देगा.

Mig La will become World Highest Motorable Pass in Ladakh to Surpass Umling La
लद्दाख का हानले गांव (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 3:49 PM IST

रिनचेन आंगमो चुमिक्चन

लेह: पूर्वी लद्दाख में स्थित उमलिंग ला दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क है. 19,024 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस सड़क को लंबे समय से दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल दर्रे का खिताब हासिल है. लेकिन जल्द ही, उमलिंग ला यह ताज खो देगा. सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर मिग ला के पास एक नया मोटरेबल दर्रा बनाया है, जो सभी मौसमों में आवाजाही प्रदान करेगा. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यह सड़क नया विश्व रिकॉर्ड बनाएगी और अब तक का सबसे ऊंचा, सभी मौसमों में मोटर वाहन चलाने वाला दर्रा बन जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत लगभग 520 करोड़ रुपये है.

लेकिन पूर्वी लद्दाख के लोगों के लिए यह सिर्फ रिकॉर्ड की बात नहीं है. नई सड़क अवसरों का वादा है, पर्यटन, आजीविका और उन ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों से फिर से जुड़ने का द्वार है जिन पर कभी उनके पूर्वज घोड़ों और याक के कारवां से गुजरते थे.

64 किलोमीटर लंबा लिकारू-मिग ला-फुकचे मार्ग हानले को फुकचे (Fukche) स्थित सीडीएफडी सड़क से जोड़ेगा, जो दुनिया के कुछ सबसे दुर्गम इलाकों से होकर गुजरेगा. मिग ला से गुजरते हुए, यह मार्ग न केवल भारतीय रक्षा बलों के लिए एक रणनीतिक जीवनरेखा प्रदान करेगा, बल्कि उन सीमावर्ती गांवों के लिए संभावित आर्थिक विकास भी प्रदान करेगा जो पर्यटन मानचित्रों पर कम ही दिखाई देते हैं.

बीआरओ प्रोजेक्ट हिमांक के तहत इस सड़क का निर्माण कर रहा है. इंजीनियरों का कहना है कि यह कोई साधारण सड़क नहीं है; इसे हाड़ कंपा देने वाली सर्दियों, पिघलते ग्लेशियरों और उच्च हिमालय की ऑक्सीजन-रहित हवा का सामना करने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ बनाया जाएगा.

इस परियोजना को और भी उल्लेखनीय बनाता है इसका कार्यान्वयन. यह भारत की पहली सड़क परियोजना है जिसे पूरी तरह से महिला कार्यबल द्वारा पूरा किया जा रहा है. हालांकि, स्टील और पत्थर के आगे भी मानवीय कहानी छिपी है. स्थानीय नेताओं का मानना ​​है कि यह सड़क उमलिंग ला से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेगी, जिससे होमस्टे, कैफे और गेस्टहाउस को जरूरी बढ़ावा मिलेगा. हानले, जो पहले से ही अपने डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी के लिए प्रसिद्ध है, खगोल-पर्यटन का केंद्र बन सकता है. मिग ला से, यात्री जल्द ही डुमत्सेले घाटी को निहार सकेंगे, जो पहले चरवाहों और सैनिकों के लिए आरक्षित था.

साथ ही, यह सड़क सामरिक दृष्टि से भी अमूल्य है. सभी मौसमों में संपर्क सुविधा से उस क्षेत्र में सैनिकों की आवाजाही और आपूर्ति में तेजी आएगी जहां सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.

आजीविका की अपार संभावनाएं
न्योमा के पार्षद इशे स्पालजांग ने निर्माणाधीन मिग ला दर्रे के महत्व पर प्रकाश डाला, जो पूरा होने पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बन जाएगी. उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में सीमावर्ती पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं.

उन्होंने कहा, "मिग ला एक बहुत ऊंचा दर्रा है. पहले, खानाबदोश लोग व्यापार के लिए घोड़ों पर सवार होकर वहां आते-जाते थे. हालांकि मैं खुद कभी मिग ला नहीं गया, लेकिन लोग कहते हैं कि यह बहुत ऊंचा है. इसमें सीमावर्ती पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. इससे न केवल हानले को बल्कि कुयुल, रोंगो और डेमचोक जैसे गांवों को भी फायदा होगा, क्योंकि यह दुनिया की सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क बन जाएगी. वहां से डुमत्सेले घाटी का नजारा भी देखा जा सकता है."

पार्षद ने आगे बताया कि सड़क का काम लगभग एक-दो साल पहले ही शुरू हो चुका है और अगले दो-तीन वर्षों में इसके पूरा होने की उम्मीद है. स्पलजांग ने आगे कहा, "मिग ला दर्रे का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा. मिग ला रोंगो और हानले के बीच स्थित है. इसके पूरा होने पर रोंगो के लोगों को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे. इससे कुयुल और डेमचोक इलाकों में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा."

क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा...
हानले के पूर्व नायब सरपंच पलजोर थारचिन ने उम्मीद जताई कि मिग ला के निर्माण से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही रणनीतिक उद्देश्य भी पूरे होंगे. उन्होंने कहा कि हालांकि उमलिंग ला वर्तमान में सबसे ऊंची मोटर चलाने योग्य सड़क का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन मिग ला के पूरा होने पर यह और भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर सकेगा, जिससे स्थानीय होमस्टे और गेस्टहाउस मालिकों को लाभ होगा.

पलजोर ने कहा, "अब तक, उमलिंग ला सबसे ऊंचा मोटरेबल मार्ग रहा है और कई पर्यटक इसे देखने आते हैं. लेकिन मिग ला के विकास से, हमें और भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे होमस्टे और गेस्टहाउस मालिकों को लाभ होगा. मिग ला से कुयुल पहुंचा जा सकता है और कुयुल गांव वालों के चरागाह भी वहीं स्थित हैं, पहले, मिग ला के माध्यम से बहुत सारा व्यापार होता था क्योंकि बहुत से लोग डुमत्सेले जाते थे. इसके असाला, यह रक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा."

साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि नई सड़क स्थानीय यात्रा मार्गों को ज्यादा आसान नहीं बना पाएगी, उन्होंने आगे कहा, "यात्रा के लिहाज से, इससे स्थानीय समुदायों को ज्यादा फायदा नहीं होगा. कुयुल पहुंचने के लिए लोग नोरबुला और फोटुला से भी जा सकते हैं, जो हानले के निवासियों के लिए ज्यादा नजदीक हैं. सड़क का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा कटिंग का काम बाकी है, इसलिए इसमें कुछ और समय लगेगा."

रिनचेन आंगमो चुमिक्चन

