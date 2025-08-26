बीकानेर: भारतीय वायुसेना की शान और दशकों तक देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करने वाला MiG-21 लड़ाकू विमान अब अपने ऑपरेशनल रोल से विदाई ले रहा है. इस ऐतिहासिक क्षण से पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बीकानेर के नाल एयरबेस से स्वयं MiG-21 में सॉर्टी (उड़ान) भरी. वायुसेना 26 सितंबर 2025 को आधिकारिक रूप से MiG-21 को ऑपरेशनल भूमिका से रिटायर कर रही है.

आधिकारिक विदाई से पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वयं MiG-21 में उड़ान भरी. इसे भारतीय वायुसेना की इस दिग्गज विमान को विदाई सलाम देने के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है. वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खुद मिग-21 उड़ाकर इसके शानदार सफर को सलामी दी. उन्होंने 18-19 अगस्त को नाल से इस जेट में एकल उड़ान भरी. उनके लिए यह भावुक क्षण था, क्योंकि 1985 में उन्होंने इसी विमान से अपने कॅरिअर की पहली ऑपरेशनल उड़ान ली थी. सिंह ने कहा, मिग-21 1960 के दशक से भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा है यह तेज, फुर्तीला और सरल डिजाइन वाला विमान था, हर पायलट जिसने इसे उड़ाया है, उसकी यादें जीवनभर संजोए रखेगा.

पढ़ें: भारतीय वायुसेना का मिग-21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 62 साल की सेवा के बाद होगा रिटायर - MIG 21 SUPERSONIC FIGHTER JET

छह दशक की गौरवगाथा: भारतीय वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर जयदीप सिंह ने बताया कि MiG-21 ने लगभग छह दशकों तक वायुसेना की सेवा की. यह विमान 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था. सबसे पहले 28 स्क्वॉड्रन को चंडीगढ़ में तैनात किया गया था. यह भारत का पहला सुपरसोनिक विमान था, इसलिए स्क्वॉड्रन को नाम मिला–द फर्स्ट सुपरसोनिक्स.

1965 और 1971 युद्ध में अहम भूमिका: MiG-21 ने 1965 के युद्ध में हिस्सा लिया और कई अहम ऑपरेशनों में अपनी क्षमता साबित की. 1971 के भारत-पाक युद्ध में यह विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल तैनाती पर रहा. 14 दिसंबर 1971 को MiG-21 विमानों ने ढाका स्थित तत्कालीन गवर्नर हाउस (ईस्ट पाकिस्तान, अब बांग्लादेश) पर हमला किया. अगले दिन गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया. 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने समर्पण किया. उस समय 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने समर्पण किया. वायुसेना प्रवक्ता ने इसे युद्ध का निर्णायक मोड़ बताया. इसमें MiG-21 की भूमिका ऐतिहासिक रही.

दिग्गज पायलटों की यादें: अपने करियर में MiG-21 उड़ा चुके विंग कमांडर जयदीप सिंह ने कहा कि 1971 में F-104 विमानों को मार गिराने से लेकर हाल ही में F-16 का सामना करने तक, MiG-21 की विरासत अद्वितीय है. इसे अनगिनत भारतीय पायलटों ने उड़ाया. हम सभी इस आइकॉनिक विमान को बेहद याद करेंगे.

मिग 21 में सवार होने जाते एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (Source : IAF Page)

पढ़ें: पांच पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए...असली गेमचेंजर S-400, ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का बड़ा बयान - FIVE PAKISTANI JETS WERE SHOT DOWN

सबसे लंबी सेवा: MiG-21 को दुनिया का सबसे लंबा सेवा देने वाला सुपरसोनिक जेट माना जाता है. भारत में यह विमान न सिर्फ सुरक्षा का कवच रहा बल्कि अनेक युद्धों में जीत का आधार भी बना. अब जब यह विमान ऑपरेशनल भूमिका से विदा ले रहा है, तब वायुसेना और देशवासियों के मन में केवल एक ही भावना है-धन्यवाद MiG-21, तुम्हारा गौरवशाली इतिहास हमेशा याद रखा जाएगा.

मिग 21 से आखिरी उड़ान से पहले ग्राउंड स्टाफ के साथ एपी सिंह (Source : IAF Page)

हादसे का शिकार भी: एक दशक में विमान तकनीक के साथ बदलाव में कमी के चलते यह कई बार हादसे का शिकार भी हुआ. इसमें वायुसेवा को अपनी कई जांबाज पायलट खोने पड़े. एक आंकड़े के मुताबिक मिग 21 के करीब 400 विमान हादसों में 200 से ज्यादा पायलट शहीद हो गए.

मिग 21 से आखिरी उड़ान (Source : IAF Page)

मिग-21: गौरवशाली विरासत