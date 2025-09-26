1971 वॉर के हीरो को याद कर भावुक हुए स्क्वॉड्रन लीडर त्यागी, युद्ध में जीत का 80 फीसदी श्रेय दिया मिग-21 को
मिग-21 सेवामुक्त: स्क्वाड्रन लीडर एसएस त्यागी ने कहा, 1971 के युद्ध में जीत का "80 प्रतिशत श्रेय" इस प्रतिष्ठित लड़ाकू विमान को जाता है.
चंडीगढ़: 6 दशकों की सेवा के बाद शुक्रवार को चंडीगढ़ में भारतीय वायु सेना के मिग-21 लड़ाकू विमान ने अंतिम विदाई ली. इस दौरान मिग-21 ने अपना अंतिम फ्लाईपास्ट पूरा किया. स्क्वॉड्रन लीडर एसएस त्यागी, जो इस विमान में सबसे ज़्यादा उड़ान भरने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 1971 के युद्ध में जीत का 80 प्रतिशत श्रेय इस लड़ाकू विमान को दिया.
एएनआई से बात करते हुए त्यागी ने कहा कि इन प्रतिष्ठित लड़ाकू विमानों ने 1971 के युद्ध के दौरान रॉकेट, तोपें और बम गिराए थे. वहीं समारोह के दौरान लोगों की आंखें नम थीं.
त्यागी ने एएनआई को बताया, "हमने अपनी सीख अपने जूनियर्स को दी. इन सब सीखों और प्रशिक्षण के बीच, मेरे उड़ान के घंटे बढ़ते रहे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा... 1965 में हमारे पास ज़्यादा विमान नहीं थे... मिग-21 ने 1971 के युद्ध में भी हिस्सा लिया था, जहां इसने रॉकेट और तोपें दागे, बम गिराए और ढाका में कई लक्ष्यों को हासिल किया. मैं 1971 में हमारी जीत का 80% श्रेय मिग-21 को देता हूं."
ग्रुप कैप्टन मलिक (सेवानिवृत्त) ने कहा कि इस विमान को अलविदा कहना उनके लिए एक भावुक पल था, क्योंकि यह उनके जीवन का एक हिस्सा रहा था. एएनआई से बात करते हुए, मलिक ने कहा कि उन्होंने जिन तीन संस्करणों के मिग-21 विमान उड़ाए, उनमें देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू और इंटरसेप्टर विमान से बेहतर कुछ नहीं था.
मलिक ने एएनआई को बताया, "मैंने लगभग 24 वर्षों तक मिग-21 के तीनों संस्करण उड़ाए हैं... यह मेरा जीवन था, और अब यह मेरे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है. यह एक मिश्रित भावना है... जब हम इस विमान को विदाई दे रहे हैं तो प्रत्येक क्षण भावुक है, और मैं कसम खाता हूं कि इस विमान से बेहतर कुछ भी नहीं है."
यह विमान अपने पीछे बेजोड़ सेवा और विरासत का एक ऐसा रिकॉर्ड छोड़ गया है, जिसे भारत द्वारा लड़ाकू विमानों की नई पीढ़ी में बदलाव के दौरान याद किया जाएगा. 1963 में शामिल किया गया, मिग-21 लगभग 6 दशकों से सेवा दे रहा है और भारत की वायु शक्ति का आधार रहा है.
चंडीगढ़ में स्थापित इसकी पहली स्क्वॉड्रन, 28 स्क्वाड्रन, को भारत के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान के रूप में 'फर्स्ट सुपरसोनिक्स' उपनाम दिया गया था. मिग-21 विमान ने कई अभियानों में व्यापक कार्रवाई देखी. इसमें 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी शामिल है, जहां इसने अपनी युद्ध प्रभावशीलता साबित की. दशकों से, इसने लड़ाकू पायलटों की कई पीढ़ियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें से कई इसे चुनौतीपूर्ण और लाभप्रद दोनों मानते हैं.
1971 के युद्ध में, मिग-21 ने ढाका में राज्यपाल के आवास पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया. इस विमान ने 1971 में एफ-104 से लेकर 2019 में एफ-16 तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों की कई पीढ़ियों को मार गिराया है. इससे यह भारतीय वायुसेना के इतिहास में सबसे अधिक युद्ध-परीक्षण किए गए जेट विमानों में से एक बन गया है.
