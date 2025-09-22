गृह मंत्रालय ने नगा विद्रोही संगठन NSCN-K पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया
गृह मंत्रालय के मुताबिक, नगा विद्रोही संगठन NSCN-K की भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल रहा है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नगा विद्रोही संगठन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) और उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों पर प्रतिबंध को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. NSCN(K) की भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों में संलिप्तता के कारण यह फैसला लिया गया है. गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध 28 सितंबर से पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी होगा.
केंद्र सरकार का मानना है कि एनएससीएन (के) भारतीय संघ से अलग भारत-म्यांमार क्षेत्र के नगा बहुल क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक संप्रभु नगालैंड बनाने की महत्वाकांक्षा रखता है. साथ ही यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम- इंडिपेंडेंट (ULFA-I), पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगलीपाक (PREPAK) और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) जैसे अन्य गैरकानूनी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है.
बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबंधित सशस्त्र समूह व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य नागरिकों से फिरौती और जबरन वसूली के लिए अपहरण करने, अवैध हथियार और गोला-बारूद रखने और हथियार व अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत विरोधी ताकतों से सहायता प्राप्त करने में भी संलिप्त है.
अधिसूचना में कहा गया है, "अब, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (37 of 1967) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (खापलांग) को उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों के साथ एक गैरकानूनी संगठन घोषित करती है."
गृह मंत्रालय ने कहा कि 28 सितंबर, 2020 से 30 अप्रैल, 2025 के बीच एनएससीएन (के) के सदस्यों की कई गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है. इनमें इसके सदस्यों के खिलाफ 71 मामले दर्ज किए गए, 56 आरोपपत्र दाखिल किए गए और 35 कैडर पर मुकदमा चलाया गया, 51 अन्य आपराधिक गतिविधियों में इसके कार्यकर्ताओं की संलिप्तता, 85 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और 69 कार्यकर्ताओं द्वारा आत्मसमर्पण, 69 हथियार, 52 मैगजीन, 931 जिंदा कारतूस, 10 ग्रेनेड, 150 डेटोनेटर, तीन विस्फोटक जेल ट्यूब, आईईडी और 800 ग्राम अन्य विस्फोटक बरामद किए गए. इस अवधि के दौरान, पुलिस या सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 13 भूमिगत कार्यकर्ता मारे गए. नगालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने भी एनएससीएन (के) को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित करने की सिफारिश की है.
गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण एनएससीएन (के) और उसके सभी गुटों, शाखाओं और अग्रिम संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित करना जरूरी हो गया है.
एनएससीएन (के) दशकों से प्रतिबंधित संगठन है और हर पांच साल में इसकी अवधि बढ़ाई जाती है. एनएससीएन (के) का प्रमुख एस.एस. खापलांग 2017 में मारा गया था. तब से संगठन का संचालन उसके दो सहयोगी कर रहे हैं. एनएससीएन-के का प्रतिद्वंद्वी गुट, एनएससीएन-आईएम, वर्तमान में नगालैंड की सात दशक पुरानी उग्रवाद समस्या का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के साथ शांति वार्ता कर रहा है.
