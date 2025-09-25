गृह मंत्रालय लेह में हिंसा पर सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार, जानिए क्या कहा
लेह लद्दाख हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर है. जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में कई लोगों के मरने की खबर है.
लेह: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को लेह शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में एक बयान जारी किया. इसमें एमएचए ने हिंसा भड़काने के लिए सीधे तौर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और शहर में भूख हड़ताल पर बैठे अन्य लोगों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है.
गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'सोनम वांगचुक ने 10-09-2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी. यह सर्वविदित है कि भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है.' उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप-समिति के औपचारिक माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुई और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें हुई.
इस तंत्र के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत करने, परिषदों में एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए.' इसमें आगे कहा गया. 'इसके साथ ही, 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई. हालांकि, कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति एचपीसी के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं थे और बातचीत की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे थे.
बयान में यह भी उल्लेख किया,'उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि लद्दाख के नेताओं के साथ 25 और 26 सितंबर को भी बैठकें प्रस्तावित है. जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे. वे उच्चाधिकार प्राप्त समिति में चर्चा का अभिन्न अंग है. कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद, उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया.'
ये भी कहा गया, '24 सितंबर को लगभग 11:30 बजे उनके भड़काऊ भाषणों से प्रेरित भीड़ भूख हड़ताल स्थल से निकली और एक राजनीतिक दल के कार्यालय के साथ-साथ लेह के मुख्य चुनाव आयुक्त के सरकारी कार्यालय पर हमला किया. उन्होंने इन कार्यालयों में आग लगा दी, सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और पुलिस वाहन को आग लगा दी.
अनियंत्रित भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस और सीआरपीएफ कर्मी घायल हो गए. भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना और पुलिसकर्मियों पर हमला करना जारी रखा. आत्मरक्षा में पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी जिसमें दुर्भाग्य से कुछ लोगों के हताहत होने की सूचना है'
इसमें आगे कहा गया, 'सुबह हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर, शाम 4 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ गई. यह स्पष्ट है कि भीड़ को सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के जरिए निर्देशित किया था. संयोग से इन घटनाक्रमों के बीच उन्होंने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली. सरकार पर्याप्त संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करके लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है.'
बयान में ये भी शामिल किया गया, 'सुरक्षा बलों द्वारा अनियंत्रित भीड़ पर की गई गोलीबारी में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 30 से अधिक अन्य घायल हो गए. इस भीड़ ने सीआरपीएफ के एक वाहन और कुछ अन्य वाहनों को आग लगा दी. शहर में भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की और उसे जला दिया और लेह पर्वतीय विकास परिषद के सचिवालय को भी आग लगाने की कोशिश की.
लेह शहर में अनियंत्रित भीड़ के साथ झड़पों में 36 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. अधिकारियों ने कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया है और लोगों से शांत रहने तथा निहित स्वार्थी तत्वों के जाल में न फंसने को कहा है, जो न तो लोगों के मित्र हैं और न ही प्रशासन के शुभचिंतक हैं.'