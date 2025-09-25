ETV Bharat / bharat

गृह मंत्रालय लेह में हिंसा पर सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार, जानिए क्या कहा

लद्दाख के लेह में लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन ( PTI )

लेह: गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को लेह शहर में कानून-व्यवस्था की स्थिति के संबंध में एक बयान जारी किया. इसमें एमएचए ने हिंसा भड़काने के लिए सीधे तौर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और शहर में भूख हड़ताल पर बैठे अन्य लोगों द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है. गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'सोनम वांगचुक ने 10-09-2025 को छठी अनुसूची और लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी. यह सर्वविदित है कि भारत सरकार शीर्ष निकाय लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है.' उच्चाधिकार प्राप्त समिति और उप-समिति के औपचारिक माध्यम से उनके साथ कई बैठकें हुई और नेताओं के साथ कई अनौपचारिक बैठकें हुई. इस तंत्र के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया ने लद्दाख अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 84 प्रतिशत करने, परिषदों में एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने और भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए.' इसमें आगे कहा गया. 'इसके साथ ही, 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई. हालांकि, कुछ राजनीतिक रूप से प्रेरित व्यक्ति एचपीसी के तहत हुई प्रगति से खुश नहीं थे और बातचीत की प्रक्रिया को विफल करने की कोशिश कर रहे थे. बयान में यह भी उल्लेख किया,'उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जबकि लद्दाख के नेताओं के साथ 25 और 26 सितंबर को भी बैठकें प्रस्तावित है. जिन मांगों को लेकर वांगचुक भूख हड़ताल पर थे. वे उच्चाधिकार प्राप्त समिति में चर्चा का अभिन्न अंग है. कई नेताओं द्वारा भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह करने के बावजूद, उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी और अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनरेशन जेड के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों को गुमराह किया.'