मुंबई: मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल आज शुक्रवार को मुंबई के आजाद मैदान में विरोध- प्रदर्शन कर रहे हैं. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में समर्थक जुट रहे हैं. वहीं, प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने यातायात को लेकर बड़े बदलाव किए हैं. इसके साथ-साथ कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी 5 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
मनोज जरांगे का विरोध-प्रदर्शन पुणे के शिवनेरी किले से शुरू होगा और आजाद मैदान में आकर समाप्त होगा. जरांगे ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपने उद्देश्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वे पीछे नहीं हटेंगे. वहीं, कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रदर्शन में केवल 5 हजार लोगों के शामिल होने की अनुमति है, लेकिन जरांगे ने कहा कि वे इस शर्त को नहीं मानेंगे.
राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने पहले ही मराठा समाज को 10 फीसदी आरक्षण दे रखा है, जिसे मनोज जरांगे के आंदोलन ने मान लिया था. वहीं, उन्होंने मराठा समाज को ओबीसी में शामिल होने पर कहा कि इस श्रेणी में पहले से ही 300 से ज्यादा जातियां शामिल हैं. प्रदर्शन को लेकर कहा कि यह प्रदर्शनकारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है. सरकार उनसे बातचीत करेगी.
उद्धव ठाकरे ग्रुप के और शिवसेना सांसद संजय राउत ने जरांगे के प्रदर्शन का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा चुनाव से पहले मराठा आरक्षण का वादा किया था, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है. वहीं, कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस और कोर्ट का सहारा लेकर लोकतंत्र को दबाने का काम कर रही है.