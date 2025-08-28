ETV Bharat / bharat

पुणे के दगडूशेठ गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ, देखें भक्तिमय नजारा - GANESH UTSAV 2025

Dagdusheth Ganpati Mandir in Pune
दगडूशेठ गणपति गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 28, 2025 at 1:21 PM IST

पुणे: महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे समेत सभी अन्य भागों में गणेश चतुर्थी से दस दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हुई. वहीं, पुणे के दगडूशेठ गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने अथर्वशीर्ष पाठ किया.

गणेशोत्सव पर लोगों ने गाजे-बाजे के साथ धूमधाम से अपने प्रिय गणपति बप्पा का स्वागत किया और घरों, आवासीय परिसरों के साथ-साथ सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश विराजमान हुए. सुबह-सुबह ‘गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया’ के जयकारों से पूरा शहर गूंजायमान हुआ. लोग ढोल-ताशों की थाप पर नाचते-गाते और जश्न मनाते हुए, भगवान गणेश की छोटी, मध्यम और बड़े आकार की मूर्तियां अपने-अपने घरों, परिसरों और पंडालों में स्थापना के लिए ले गए.

दगडूशेठ गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ (ETV Bharat)

पुणे के दगड़ूशेठ गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सर्वजीवन गणपति ट्रस्ट, सुवर्णयुग तरुण मंडल की ओर से उत्सव के 133वें वर्ष के अवसर पर भारी संख्या में महिलाओं ने अथर्वशीर्ष का पाठ किया. इस दौरान 'ॐ नमस्ते गणपति...ॐ गं गणपति नमः... मोरया, मोरया...' के जाप से मंदिर का प्रांगण गुंजायमान हो रहा था. इस अवसर पर सांसद सुनेत्रा पवार के साथ-साथ मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे. उन्होंने सभी देशवासियों और राज्यवासियों को गणेशोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

Dagdusheth Ganpati Mandir in Pune
दगडूशेठ गणपति गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ (ETV Bharat)

गुरुवार की सुबह बेहद खूबसूरत थी. वह इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं अथर्वशीर्ष पाठ के लिए यहां एकत्रित हुईं. सांसद सुनेत्रा पवार ने कहा कि, उन्होंने गणपति बप्पा के चरणों में प्रार्थना की कि देश और राज्य पर जो भी संकट आए हैं, वे दूर हों. देश का हर नागरिक सुखी रहे और सभी को उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त हो.

महिलाओं ने शंख बजाते हुए अथर्वशीर्ष पाठ का जाप किया
इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में रात 12 बजे से ही इस आयोजन में शामिल होने लगीं. वहां उपस्थित महिलाओं ने बप्पा के जयकारे लगाए. इस बार, महिलाएं पुणे स्थित श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई मंडल के उत्सव मंडप से अथर्वशीर्ष पाठ के लिए मंदिर परिसर में एकत्रित हुई थीं. यह इस आयोजन का 40वां वर्ष है और गुरुवार सुबह आयोजन की शुरुआत में महिलाओं ने शंख बजाते हुए अथर्वशीर्ष पाठ का जाप किया.

Dagdusheth Ganpati Mandir in Pune
दगडूशेठ गणपति गणपति मंदिर में 35 हजार महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष पाठ (ETV Bharat)

इसके बाद गणेश जागर गीत, ओंकार जप और मुख्य अथर्वशीर्ष पाठ का पाठ किया गया. इस दौरान गणेश नाम का जाप करते हुए हर महिला के चेहरे पर उत्साह झलक रहा था. भक्तिमय वातावरण में भव्य आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ.

समृद्धि के अग्रदूत और विघ्नहर्ता कहलाने वाले भगवान गणपति के स्वागत के लिए पूरे मुंबई में भव्य सजावट की गई है. महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष पहली बार गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के रूप में घोषित किया है. उत्सव के दौरान इन दस दिनों में राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा कई उपक्रम, कार्यक्रम, समारोह और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी.

