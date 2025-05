ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के इन दो धामों में यात्रा को लेकर अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, बारिश बढ़ाएगी मुश्किल - HEAVY RAIN ALERT

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 5, 2025 at 1:35 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 3:11 PM IST 3 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में अगले कुछ दिन मौसम को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है. खासकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भारी बारिश श्रद्धालुओं के लिए परेशानी बन सकती है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो कुछ इसी दिशा में संकेत दे रहा है. प्रदेश में पिछले 48 घंटे से मौसम ने रुख बदला है और इसी का नतीजा है कि राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है. यही नहीं कुछ जगह पर तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेकिन मई महीने में बारिश का यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आने वाले दिन भारी बारिश को लेकर परेशानी भारी दिखाई दे रहे हैं. मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी (ETV Bharat) उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी धामों के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में मौसम को लेकर सबसे बड़ी चिंता फिलहाल राज्य में आने वाले ऐसे श्रद्धालुओं को लेकर है, जो यहां की भौगोलिक स्थितियों को नहीं जानते. उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से राज्य में अगले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश होने का आकलन किया गया है.

