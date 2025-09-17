ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड वासियों को जल्द मिलने वाली है आफत की बारिश से राहत, चारधाम यात्रा को मिलेगी रफ्तार

उत्तराखंड वासियों को 20 सितंबर से मिलेगी बारिश से राहत ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 17, 2025 at 5:41 PM IST 4 Min Read