ETV Bharat / bharat

स्मार्टफोन में गुम बचपन को किताबों से जोड़ने की कोशिश! जानें, क्या की जा रही पहल

बच्चों को किताबों के नजदीक लाने की कोशिश शुरू की गई है.

Meri Kitab Meri Kahani campaign on initiative of Jharkhand Education Project
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2025 at 6:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीहः कहते हैं, किताब इंसान का सच्चा साथी होता है. लेकिन तकनीक और भागदौड़ की दुनिया में आज शायद ही किसी से पास इतना वक्त हो कि वो संयम और इत्मीनान के साथ किताब के पन्ने पलट सके. आलम ऐसा है कि आज हर सवाल के जवाब में उंगलियां खुद ही स्मार्टफोन के सर्च बॉक्स में चली जाती हैं.

ऐसे में युवा और बड़े तो क्या बच्चे भी इनसे अछूते नहीं है. क्योंकि कोरोना काल के बाद आजकल तो कई स्कूलों के होमवर्क भी अभिभावकों के फोन पर आ जाते हैं. बच्चे भी इससे बच नहीं पाते हैं. ऐसे में आज वो कोर्स की किताबों के अलावा अन्य किसी तरह की अन्य किताबों को देखते भी नहीं. किताबों की दुनिया से वो दूर होते जा रहे हैं.

गिरिडीह में 'मेरी किताब, मेरी कहानी' अभियान (ETV Bharat)

कोमल मन-मस्तिष्क को किताबों और रोचक कहानियों से जोड़ने के लिए अब सरकारी स्तर पर पहल शुरू हुई है. ऐसे में मोबाइल की लत में पड़ रहे बच्चों को किताबों के नजदीक लाने का प्रयास शुरू किया गया है. झारखंड शिक्षा परियोजना के अभियान 'मेरा विद्यालय निपुण, मैं भी निपुण' के तहत यह प्रयास आरंभ हुआ है. गिरिडीह में इसके तहत 'मेरी किताब, मेरी कहानी' का अलग अभियान शुरू किया गया है. वहीं स्कूलों में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है.

क्या है रीडिंग कैंपेन

बच्चों और समुदाय में किताबों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए राज्यस्तर पर रीडिंग कैंपेन चलाया जा रहा है. यही अभियान "मेरी किताब, मेरी कहानी" है. इस अभियान का उद्देश्य पढ़ना न सिर्फ शैक्षणिक गतिविधि रहे बल्कि बच्चों के जीवन का हिस्सा भी बने. इस अभियान के तहत मोबाइल वैन स्कूलों में पहुंच रहा है जिसमें ज्ञानवर्धक और कहानियों की पुस्तकें हैं.

Meri Kitab Meri Kahani campaign on initiative of Jharkhand Education Project
अभियान की शुरुआत करते पदाधिकारी (ETV Bharat)

इसके अलावा विद्यालय को भी बच्चों खासकर कक्षा 1 से पांच तक के बच्चों के लिए कथा-कहानियों की पुस्तकें उपलब्ध करवायी जा रही हैं. जिला शिक्षा अधीक्षक मुकुल राज बताते हैं कि 'यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

न्यूरोसाइंस और अनेक शोध बताते हैं कि बचपन में, विशेष रूप से 2 से 9 वर्ष की उम्र के बीच, आनंद के लिए पढ़ना मस्तिष्क के उन हिस्सों को मजबूत करता है जो सीखने, याद रखने और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं. कहानियां बच्चों की कल्पना, सहानुभूति और सोचने की क्षमता को कई गुना बढ़ाती हैं. इस अभियान के अंतर्गत हर बच्चे तक उम्र के अनुकूल और रोचक किताबें एवं कहानियां पहुंचाने का प्रयास किया गया है हम चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ने-लिखने की यात्रा सिर्फ स्कूलों तक सीमित न रहे, बल्कि उन्हें घर पर भी पढ़ने का माहौल मिले'.

Meri Kitab Meri Kahani campaign on initiative of Jharkhand Education Project
किताबों के साथ बच्चे (ETV Bharat)

बच्चों को को मिल रहा स्कूल की लाइब्रेरी का फायदा

इसी तरह स्कूलों में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की गई है. हाल के कुछ महीनों से लाइब्रेरी संचालित हैं. लाइब्रेरी में कई तरह की पुस्तकें हैं जिसका लाभ स्कूल के बच्चों को मिल रहा है. सदर प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेशलुंडी में भी लाइब्रेरी है जहां सामान्य ज्ञान, इतिहास, पोलिटेक्निक समेत विभिन्न तैयारी और कक्षा के सिलेबस से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया.

Meri Kitab Meri Kahani campaign on initiative of Jharkhand Education Project
किताबों की जानकारी देते शिक्षक (ETV Bharat)

इन पुस्तकों का उपयोग बच्चे कर रहे हैं. बच्चे लाइब्रेरी में भी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर घर भी लेकर जा रहे हैं. बच्चों का कहना है कि लाइब्रेरी से लाभ मिल तो रहा हैं लेकिन और अधिक किताबों की उयलब्धता रहती तो शायद अच्छा रहता.

Meri Kitab Meri Kahani campaign on initiative of Jharkhand Education Project
लाइब्रेरी में किताब पढ़ती बच्चियांं (ETV Bharat)

महेशलुंडी के प्रधानाध्यापक चंद्रप्रकाश कहते हैं कि शिक्षा विभाग का रीडिंग अभियान हो या पुस्तकालय इसका सीधा लाभ बच्चों मिल रहा हैं. बच्चे किताबों पर ध्यान देंगे तो मोबाइल से दूरी घटेगी. बताया कि उनके विद्यालय के बच्चों को किताबों से फायदा हो रहा है. यहां कई तरह की किताबें हैं लेकिन अभी बहुत सारी पुस्तकों की जरूरत हैं.

चिकित्सक ने भी कहा मस्तिष्क के लिए पुस्तक जरूरी

प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. परिमल सिन्हा भी इस अभियान की सराहना कर रहे हैं. इनका कहना है कि किताबों बच्चों में पढ़ने का हैबिट बढ़ता हैं, वहीं मस्तिष्क को रिसीव करने की क्षमता भी बढ़ती है. ऐसा कहा जाए तो मस्तिष्क चीजों को विजुलाइज कर उसे अपने में समाने की क्षमता को बढ़ाता है. किताब बार बार दिखाने से भी इसका पॉजिटिव असर मस्तिष्क पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर बच्चों को पुस्तक के समीप लाने की जरूरत हैं.

इसे भी पढे़ं- विश्व पुस्तक दिवस: पलामू के संदर्भ वीथिका में वर्षों पुरानी किताबें, दर्ज हैं अंग्रेजों के जमाने की कई जानकारी

इसे भी पढे़ं- माता-पिता बेचते थे सब्जी, संतानों ने खोल दी अत्याधुनिक सुविधा से लैस लाइब्रेरी, जानें सफलता की कहानी

इसे भी पढे़ं- खास है देवघर की अंबेडकर लाइब्रेरी, शहर के बुद्धिजीवी करते हैं संचालन

For All Latest Updates

TAGGED:

बच्चों में किताबों के प्रति रुचिJHARKHAND EDUCATION PROJECTMERI KITAB MERI KAHANI CAMPAIGNGIRIDIHREADING CAMPAIGN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.