मेट्रो सिटी की चकाचौंध छोड़ गांव लौटे मेराज ने रच दिया इतिहास, इलाके को दी अलग पहचान, विदेशी भी हुए फैन

मेराज अंसारी ने अपने गांव में कढ़ाई का काम शुरू किया है. उन्होंने अपने हुनर से कई लोगों का भविष्य संवारा है.

meraj-ansari-start-zari-embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
ग्राफिक्स इमेज
Published : September 11, 2025 at 7:39 PM IST

मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट

चतरा: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल के फतहा गांव में एक ऐसी कहानी है, जो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ग्रामीण भारत में स्वरोजगार और परंपरागत हस्तशिल्प के महत्व को भी रेखांकित करती है. इस कहानी के नायक हैं 'मेराज अंसारी', जिन्होंने मेट्रो सिटी की चमक-दमक और नौकरी को ठुकराकर अपने गांव में कढ़ाई और जरी के काम को नया आयाम दिया.

आज मेराज न केवल अपने लिए, बल्कि गांव के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का स्रोत बन चुके हैं. उनके बनाए परिधानों की मांग झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ-साथ विदेशों तक भी पहुंच रही है. मेराज का काम देखने के लिए जर्मनी से भी लोग फतहा गांव पहुंचते हैं.

संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट

मेराज बताते हैं कि जर्मनी से आए विदेशी मेरे हाथों से कढ़ाई का काम किया हुआ दुपट्टा अपने साथ लेकर गए और उसका उचित मूल्य भी दिया. यह कहानी न केवल मेराज के जुनून और मेहनत की है, बल्कि ग्रामीण भारत में छिपी प्रतिभा को उजागर करने और उसे सही मंच प्रदान करने की भी है.

क्या है मेराज की कहानी

मेराज अंसारी की कहानी 1999 से शुरू होती है. जब वह दिल्ली में एक निजी कंपनी में कढ़ाई और जरी का काम सीख रहे थे. दिल्ली जैसे महानगर में नौकरी के अवसर और आधुनिक जीवनशैली के बावजूद मेराज के मन में कुछ अलग करने की चाह थी. वह न केवल अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहते थे, बल्कि अपने गांव के बेरोजगार युवाओं को भी एक नई दिशा देना चाहते थे.

meraj-ansari-start-zari embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
कढ़ाई करते मेराज अंसारी

इस सपने ने उन्हें दिल्ली की नौकरी छोड़ने और अपने गांव फतहा लौटने के लिए प्रेरित किया. गांव लौटने के बाद मेराज ने अपने हुनर को एक छोटे से कारखाने में बदल दिया. उनका उद्देश्य स्पष्ट था- गांव के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना और उन्हें कढ़ाई-जरी के काम में निपुण बनाना. ताकि वे न केवल आत्मनिर्भर बने, बल्कि गांव की पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएं. मेराज ने गांव के 100 से अधिक युवाओं को इस कला में प्रशिक्षित किया, जिससे फतहा गांव आज कढ़ाई और जरी के काम के लिए जाना जाने लगा है.

फतहा गांव बना कढ़ाई-जरी का उभरता केंद्र

फतहा गांव अब केवल एक छोटा सा गांव नहीं रहा, बल्कि यह कढ़ाई और जरी के काम का एक उभरता हुआ केंद्र बन चुका है. गांव के हर घर में अब इस कला की गूंज सुनाई देती है. करीब 50 से अधिक बेरोजगार युवक और युवतियां इस काम में संलग्न हैं, जो साड़ी, सलवार, सूट, दुपट्टा और ब्लाउज जैसे वस्त्र पर अपनी कारीगरी का जादू बिखेर रहे हैं. इनके बनाए उत्पाद रांची के बाजारों में धूम मचा रहे हैं, जिसकी मांग झारखंड के अन्य जिलों तक फैल रही है.

meraj-ansari-start-zari embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
विदेशी लोगों के साथ मेराज अंसारी

इतना ही नहीं, विदेशों से भी लोग इनके काम को देखने और खरीदने के लिए फतहा पहुंच रहे हैं. मेराज अंसारी की अगुवाई में गांव के कारीगरों ने न केवल अपनी कला को निखारा, बल्कि इसे एक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया. उनके बनाए परिधान अपनी बारीक कारीगरी और आकर्षक डिजाइनों के लिए मशहूर हैं. यह कारीगरी पहले से ही दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में अपनी छाप छोड़ चुकी है और अब यह गांव के स्तर पर एक नई पहचान बना रही है.

meraj-ansari-start-zari embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
जर्मनी लोगों के साथ मेराज और उनके कारीगर

मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलता है: कारीगर

हालांकि, मेराज और उनके साथी कारीगरों की राह आसान नहीं है. उनकी मेहनत और हुनर की तारीफ तो हर कोई करता है, लेकिन इसके बदले उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है.

हमारी कारीगरी की हर कोई प्रशंसा करता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से हमें उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता है. एक साड़ी पर कढ़ाई करने में 5-6 दिन का समय लगता है, जिसके लिए कारीगरों को 3,000 से 4,000 रुपये मिलते हैं. एक दुपट्टा तैयार करने में 3 दिन लगते हैं और इसके लिए 1,500 रुपये मिलते हैं. एक ब्लाउज पर 1-2 दिन की मेहनत के बाद 800 रुपये की कमाई होती है. यह राशि कारीगरों की मेहनत और समय के हिसाब से काफी कम है:- अली हसन, कारीगर

कारीगर फराज अंसारी, जो 25 वर्षों से इस काम में हैं. उनका कहना है कि उनका परिवार इसी काम से चल रहा है, लेकिन अगर सरकार से थोड़ी मदद मिल जाए तो यह काम और बड़े स्तर पर हो सकता है. मेराज भी इस बात से सहमत हैं कि उनके हुनर को देखने के लिए लोग विदेशों से आते हैं, लेकिन ऑर्डर की कमी और उचित पारिश्रमिक न मिलने के कारण कई कारीगरों को मजबूरन बाहर जाना पड़ रहा है.

meraj-ansari-start-zari embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
कपड़े पर कढ़ाई करते कारीगर

जिला प्रशासन और नाबार्ड की पहल

फतहा गांव के कारीगरों की प्रतिभा को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी उनकी मदद के लिए कदम उठाए हैं. प्रशासन ने कारीगरों के लिए एक क्राफ्ट रूम उपलब्ध कराया है, जिसमें वर्तमान में एक दर्जन कारीगर काम कर रहे हैं. इस क्राफ्ट रूम ने कारीगरों को एक संगठित मंच प्रदान किया है. जहां वे अपने उत्पादों को तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने भी फतहा गांव के कारीगरों के लिए एक नई योजना शुरू की.

इस योजना के तहत कारीगरों को आधुनिक परिधान निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कारीगरों के परंपरागत हुनर को बाजार की मांग के अनुरूप ढालना और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना है. इसके लिए सिलाई मशीन, डिजाइनिंग टूल्स और मार्केटिंग सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा:- मृत्युंजय कुमार, नाबार्ड के डीडीएम

नाबार्ड की इस पहल का लक्ष्य है कि फतहा गांव के कारीगरों के बनाए परिधान न केवल झारखंड, बल्कि पूरे देश और विदेशों में अपनी पहचान बनाए. इसके लिए प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र के रूप में एक भवन का निर्माण भी कराया गया है. जहां कारीगरों को नए डिजाइन, तकनीक और मार्केटिंग की जानकारी दी जाएगी. खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए महिला समूहों का गठन भी किया जा रहा है, ताकि वे भी इस व्यवसाय में हिस्सेदारी बन सके.

meraj-ansari-start-zari embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
कपड़े पर कढ़ाई करते कारीगर

एक लघु उद्योग की संभावना

मेराज अंसारी का मानना है कि अगर सरकार और निजी क्षेत्र की ओर से थोड़ी और मदद मिले तो फतहा गांव का यह हस्तशिल्प व्यवसाय एक लघु उद्योग का रूप ले सकता है. उनके बनाए उत्पादों की मांग को देखते हुए यह संभावना बिल्कुल वास्तविक है. अगर कारीगरों को उचित पारिश्रमिक, नियमित ऑर्डर और आधुनिक तकनीकों का समर्थन मिले तो यह गांव न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होगा, बल्कि ग्रामीण भारत के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगा. नाबार्ड की योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. प्रशिक्षण और मार्केटिंग सपोर्ट के जरिए कारीगरों के उत्पादों को बड़े मंच तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. इससे न केवल कारीगरों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

meraj-ansari-start-embroidery-business-in-fataha-village-of-chatra-many-people-getting-employment
कारीगरों के लिए चुनौतियां

कारीगरों के सामने कई चुनौतियां

डीडीएम मृत्युंजय कुमार ने कहा कि फतहा गांव के कारीगर लंबे समय से इस काम में लगे हैं. अब समय है कि उनके हुनर को आधुनिक तकनीक और बाजार की मांग से जोड़ा जाए. फतहा गांव की यह कहानी ग्रामीण सशक्तिकरण और स्वरोजगार की एक मिसाल है. मेराज अंसारी जैसे लोग न केवल अपने लिए, बल्कि अपने समुदाय के लिए एक नई राह दिखा रहे हैं. उनके प्रयासों ने साबित किया है कि परंपरागत हुनर को अगर सही दिशा और समर्थन मिले, तो यह न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामुदायिक विकास का आधार बन सकता है.

मेराज अंसारी और फतहा गांव के कारीगरों की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है. उनके सामने कई चुनौतियां हैं- उचित पारिश्रमिक की कमी, नियमित ऑर्डर का अभाव और बाजार तक पहुंच की सीमित सुविधाएं लेकिन उनकी मेहनत, जुनून और समर्थन की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है. अगर सरकार, नाबार्ड और निजी क्षेत्र मिलकर इन कारीगरों को और समर्थन प्रदान करे तो फतहा गांव का यह हुनर न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश और विदेशों में एक नई पहचान बना सकता है.

