गुजरात: मेहसाणा में पेपर मिल के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण, हाईवे पर लगा लंबा जाम

ग्रामीणों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. महिलाएं हाईवे पर बैठ गईं. वहीं बच्चे बैनर लिए 'प्रदूषण रोको' के नारे लगाते नजर आए. इस विरोध प्रदर्शन के कारण हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

मेहसाणा: गुजरात के मेहसाणा में मेहसाणा-बहुचराजी हाईवे पर गुरुवार को लंबा जाम लग गया, जिससे वाहनों की आवाजाही बाधित रही. यह जाम मेहसाणा के समित्रा गांव के पास लगा, जहां ग्रामीणों ने एक पेपर मिल फैक्ट्री द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. दो साल तक लगातार प्रदर्शन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर आखिरकार लोग अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए सड़क पर उतर आए.

ग्रामीणों का आरोप है कि समित्रा गांव के पास स्थित पेपर मिल फैक्ट्री लगातार प्रदूषण फैला रही है. इस प्रदूषण के कारण गांव का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने पिछले दो वर्षों में कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी. कई बार गुहार लगाने के बावजूद जब स्थिति नहीं सुधरी, तो ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया.

मेहसाणा में पेपर मिल के खिलाफ सड़क पर उतरे ग्रामीण (ETV Bharat)

गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्होंने हाईवे जाम कर दिया. आंदोलन के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई. ग्रामीणों ने अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा और वे भी इस आंदोलन में शामिल हो गए. जाम की सूचना मिलते ही पुलिस, तहसीलदार और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत करने की कोशिश की.

बैनर लिए 'प्रदूषण रोको' के नारे लगाते बच्चे (ETV Bharat)

ग्रामीणों को दिया गया आश्वासन

करीब 4 घंटे की बातचीत और विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार सहमति बन गई. अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जब तक फैक्ट्री से प्रदूषण बंद नहीं हो जाता, तब तक उसे अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा. इस फैसले के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और हाईवे यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया. इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि प्रदूषण का मुद्दा अब लोगों की सहनशीलता की सीमा पार कर चुका है और एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है.

