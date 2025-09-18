ETV Bharat / bharat

डोडा जेल में कैद आप MLA मेहराज मलिक की सेहत ठीक, PSA के चंगुल में फंसने वाले इकलौते विधायक

मेहराज मलिक के परिवार ने कठुआ जेल में उनसे मुलाकात की. वहीं मलिक के अपने समर्थकों को संदेश दिया है कि वे अपना काम रखें.

MEHRAJ MALIK
डोडा जेल में कैद आप MLA मेहराज मलिक. (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 18, 2025 at 9:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डोडा से जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक के परिवार के सदस्यों ने कठुआ जेल में उनसे मुलाकात की और बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं.

मुलाकात की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया ने बताया कि मलिक के पिता, उनके भाई और उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने कठुआ जेल में विधायक से मुलाकात की.

उन्होंने कहा, "मेहराज मलिक पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने और आप के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं. वह आप के एक गौरवान्वित सदस्य हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से अपना काम जारी रखने का आग्रह किया है."

आप प्रवक्ता ने मेहराज मलिक के नाम पर पार्टी के किसी भी व्यक्ति द्वारा कानूनी टीम के लिए धन इकट्ठा करने की खबरों को खारिज कर दिया. सलाथिया ने कहा, "हमें इसके लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई धन इकट्ठा करने के लिए किसी से संपर्क करता है, तो लोगों को धन नहीं देना चाहिए."

उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में मलिक के मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां साझा की जाएंगी.

मलिक को 8 सितंबर को डोडा पुलिस ने डाक बंगला डोडा से गिरफ्तार किया था. उन पर डोडा के उपायुक्त ने उन पर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) लगाया था और उन्हें कठुआ जेल ले जाया गया था. वह जम्मू-कश्मीर में PSA के तहत दर्ज होने वाले पहले मौजूदा विधायक हैं.

आप ने हाल ही में एडवोकेट निर्मल कोटवाल के नेतृत्व में एक कानूनी टीम की घोषणा की है, जो आने वाले दिनों में इस मामले को रद्द करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का रुख करेगी.

जम्मू-कश्मीर में यह पहली बार है कि किसी मौजूदा विधायक पर पीएसए लगाया गया है. एक सूत्र ने कहा, "जम्मू-कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अन्य को मलिक पर पीएसए लगाए जाने की सूचना दे दी गई है."

बता दें कि मलिक की गिरफ्तारी से पहले कई सरकारी कर्मचारियों ने डोडा शहर में विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही डीसी डोडा और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए विधायक से माफी मांगने की मांग की थी.

गौर करें तो AAP विधायक के खिलाफ पीएसए उस दिन के बाद लगाया गया, जब उन्हें डाक बंगला डोडा में हिरासत में लिया गया था. क्षतिग्रस्त सरकारी स्वास्थ्य केंद्र को एक निजी भवन में स्थानांतरित करने को लेकर हुए विवाद में उन्होंने कथित तौर पर जिला मजिस्ट्रेट डोडा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. इस विवाद का उन्होंने 5 सितंबर को अपने फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारण किया था.

फेसबुक लाइव प्रसारण के दौरान मलिक ने जिला प्रशासन और पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाया. इस लाइव के दौरान कथित तौर पर डीसी डोडा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया. एक दिन बाद, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी थाठरी की शिकायत पर मलिक और 5 अन्य लोगों के खिलाफ गंडोह पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई.

ये भी पढ़ें-

AAP विधायक मेहराज मलिक PSA के तहत गिरफ्तार, केजरीवाल ने बताया 'शेर'

For All Latest Updates

TAGGED:

MEHRAJ MALIKKATHUA JAILमेहराज मलिकAAP MLA MEHRAJ MALIKMEHRAJ MALIK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

PAK vs UAE: पाकिस्तान-यूएई के मुकाबले पर छाया संकट? भारत से शर्मसार होने के बाद क्या पाक खेलेगा मैच

वैष्णो देवी यात्रा 2025 22 दिनों के बाद फिर से शुरू, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह

रोम, एथेंस, पेरिस में बिछी लाशें, जलवायु परिवर्तन के कहर से यूरोप में 16500 लोगों ने तोड़ा दम! भारत भी चिंतित

नक्सलियों ने सरकार से मांगा 1 महीने का समय, सीजफायर का अनुरोध, गृह मंत्री ने कहा- पत्र में दिखा अंतर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.