डोडा जेल में कैद आप MLA मेहराज मलिक की सेहत ठीक, PSA के चंगुल में फंसने वाले इकलौते विधायक

डोडा जेल में कैद आप MLA मेहराज मलिक. ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 18, 2025 at 9:39 AM IST 3 Min Read

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के डोडा से जेल में बंद विधायक मेहराज मलिक के परिवार के सदस्यों ने कठुआ जेल में उनसे मुलाकात की और बताया कि वह पूरी तरह स्वस्थ हैं. मुलाकात की जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता एडवोकेट अप्पू सिंह सलाथिया ने बताया कि मलिक के पिता, उनके भाई और उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने कठुआ जेल में विधायक से मुलाकात की. उन्होंने कहा, "मेहराज मलिक पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने और आप के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं. वह आप के एक गौरवान्वित सदस्य हैं और उन्होंने अपने समर्थकों से अपना काम जारी रखने का आग्रह किया है." आप प्रवक्ता ने मेहराज मलिक के नाम पर पार्टी के किसी भी व्यक्ति द्वारा कानूनी टीम के लिए धन इकट्ठा करने की खबरों को खारिज कर दिया. सलाथिया ने कहा, "हमें इसके लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है और अगर कोई धन इकट्ठा करने के लिए किसी से संपर्क करता है, तो लोगों को धन नहीं देना चाहिए." उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में मलिक के मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां साझा की जाएंगी. मलिक को 8 सितंबर को डोडा पुलिस ने डाक बंगला डोडा से गिरफ्तार किया था. उन पर डोडा के उपायुक्त ने उन पर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) लगाया था और उन्हें कठुआ जेल ले जाया गया था. वह जम्मू-कश्मीर में PSA के तहत दर्ज होने वाले पहले मौजूदा विधायक हैं.