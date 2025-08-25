श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बाहरी राज्यों की जेलों का दौरा करने और वहां बंद जम्मू-कश्मीर के कैदियों का हाल जानने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित करने का आग्रह किया.

अपने कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हजारों कैदी बाहरी जेलों में बंद हैं और उनकी हेल्थ चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि इनमें से कई कैदी उम्रदराज हैं और उनकी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है.

'गृह मंत्री से बात करनी चाहिए'

उन्होंने कहा, "एक इंसान होने के नाते मैं आपसे इन कैदियों को जल्द सुनवाई और न्याय के लिए जम्मू-कश्मीर लाने का आग्रह करती हूं. मुख्यमंत्री को इन कैदियों को जम्मू-कश्मीर की जेलों में शिफ्ट करने के लिए गृह मंत्री से बात करनी चाहिए ताकि उनके परिवार और रिश्तेदार उनसे मिल सकें."

UAPA के तहत जेलों में बंद हैं लोग

UAPA के तहत विभिन्न राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आरोपी कई कैदी तिहाड़, उत्तर प्रदेश और अन्य जेलों में बंद हैं. दर्जनों अलगाववादी नेता और कार्यकर्ता, कथित ओवर ग्राउंड वर्कर्स और प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के नेता जेलों में सड़ रहे हैं.

'अदालतों ने दोषी नहीं ठहराया'

पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि ये कैदी विचाराधीन हैं और इनमें से किसी को भी अदालतों ने अभी तक दोषी नहीं ठहराया है, फिर भी उन्हें जमानत, फर्लो और पैरोल से वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि अलगाववादी शब्बीर शाह और जमात-ए-इस्लामी प्रमुख जैसे कैदी जेलों में बीमार हैं, फिर भी उन्हें जमानत या पैरोल से वंचित रखा जा रहा है.

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री को इन कैदियों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाना चाहिए या अपने विधायकों की टीम को बाहरी जेलों में भेजना चाहिए."

उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया

महबूबा की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित है, लेकिन उनकी सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सुरक्षा संबंधी फैसले दिल्ली में गृह मंत्री द्वारा लिए जाते हैं.

उमर ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा, "जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा से जुड़े फैसले नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा लिए जाते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि वह (महबूबा मुफ्ती) नई दिल्ली में गृह मंत्री से मिलें और उनके सामने यह मुद्दा उठाएं, जैसा कि हमने गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान उठाया था." उन्होंने आगे कहा, "अगर वह दिखावे के लिए ऐसा (विरोध प्रदर्शन और मांग) करती हैं, तो उन्हें करने दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है."

महबूबा मुफ्ती का विरोध प्रदर्शन

मीडिया को संबोधित करने से पहले महबूबा ने अपने दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने कार्यालय के बाहर इन कैदियों की रिहाई और उन्हें जम्मू-कश्मीर भेजने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के लोगों को राहत पहुंचाने में नाकामी के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार की भी आलोचना की.

