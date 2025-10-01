जम्मू-कश्मीरः सुरक्षा बलों ने तीन मैदानों पर जमाया कब्जा! महबूबा ने जताई चिंता
कश्मीर में सुरक्षा बलों ने तीन खेल मैदानों को अपने कब्जे में ले लिया है. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कड़ा ऐतराज जताया है.
Published : October 1, 2025 at 2:12 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को सुरक्षा बलों से कश्मीर में सार्वजनिक खेल के मैदानों को सुरक्षा प्रतिष्ठानों में बदलने से रोकने का आग्रह किया. साथ ही चेतावनी दी कि युवाओं को मनोरंजन स्थलों से वंचित करने के दीर्घकालिक परिणाम होंगे.
पीडीपी नेता ने श्रीनगर के दो और बारामूला के एक खेल मैदान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सेना, पुलिस और सीआरपीएफ इन खुले स्थानों पर कब्जा कर रहे हैं या बाड़ लगा रहे हैं. इसका दशकों से खेल के मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था. चट्टाबल में तबेला ग्राउंड और श्रीनगर के बरजुल्ला में एमईटी स्कूल ग्राउंड के दौरे के दौरान पीडीपी नेता ने स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की.
महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में, लिखा- "GEN Z को हाशिये पर नहीं धकेला जाना चाहिए, ऐसा करने के दीर्घकालिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं. इन जगहों को नागरिक उपयोग के लिए संरक्षित करना केवल जमीन की बात नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के लिए आशा, अवसर और अपनेपन की भावना की रक्षा करना है."
तबेला मैदान में बोलते हुए उन्होंने कहा-"युवा वर्षों से इस मैदान का उपयोग खेल गतिविधियों के लिए कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर के युवाओं की खेलों में भाग लेने के लिए सराहना की. हम समझते हैं कि इस मैदान का सामाजिक महत्व है क्योंकि स्थानीय लोग इसका उपयोग शादियों, अंतिम संस्कारों और खेलों के लिए करते हैं."
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने उन्हें बताया कि सेना मैदान पर बाड़ लगा रही है. इसे अपने इस्तेमाल के लिए ले सकती है, जिससे आम लोगों की पहुंच सीमित हो जाएगी. महबूबा ने कहा, "मैं श्रीनगर स्थित सेना के कोर कमांडर से आग्रह करती हूं कि मैदान को युवाओं और स्थानीय लोगों के लिए ही रखा जाए. लोगों को आशंका है कि सेना को इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं करना चाहिए."
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि मैदान जनता के लिए खुला रहे. उन्होंने कहा, "निर्वाचित सरकार को युवाओं और खेलों के लिए इन मैदानों को बनाए रखने के लिए सेना से बात करनी चाहिए."
महबूबा ने आगे बताया कि पुलिस ने शहीद स्मारक बनाने के लिए बरज़ुल्ला स्थित एमईटी ग्राउंड पर कब्जा कर लिया है, जबकि सीआरपीएफ बारामूला के शीरी स्थित एक अन्य ग्राउंड पर कब्जा कर रही है. उन्होंने कहा, "एमटी ग्राउंड का इस्तेमाल स्थानीय लोग 70 सालों से खेल गतिविधियों के लिए करते आ रहे हैं." उन्होंने इन खेल के मैदानों को छीनने से युवाओं पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों की चेतावनी दी.
