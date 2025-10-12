ETV Bharat / bharat

'जिहाद के जनक' तालिबान को गले लगा रही बीजेपी: अफगान मंत्री के दौरे महबूबा ने साधा निशाना

महबूबा मुफ्ती. (फाइल फोटो) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 12, 2025 at 5:22 PM IST 3 Min Read