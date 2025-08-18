गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं. भारत को उम्मीद है कि इस दौरे से दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गतिरोध दूर होगा, जिनमें सीमा विवाद का समाधान, दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ान सेवा की बहाली और यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) पर डेटा साझा करना शामिल है.

विदेश मामलों के विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी ने ईटीवी भारत से कहा, "चीनी विदेश मंत्री की यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है क्योंकि दोनों पड़ोसी लंबे समय से आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं."

सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई घातक झड़प के बाद यह दूसरी ऐसी बैठक है. इस यात्रा से दोनों देशों के बीच कई सीमा मुद्दों के समाधान में तेजी आने की संभावना है.

पूर्व राजदूत त्रिपाठी ने कहा, "सीमा मुद्दों पर बातचीत के दौरान, दोनों पक्ष संभवतः सीमा रेखाओं के समाधान में तेजी लाने पर सहमत होंगे. हालांकि भारत और चीन के बीच एक व्यवस्था है और नियमित बैठकें हो रही हैं, फिर भी अभी बहुत काम किया जाना बाकी है." द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों पक्ष दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने पर भी चर्चा कर सकते हैं.

हवाई सेवा की बहाली के मुद्दे हो सकती है बातचीत

त्रिपाठी ने कहा, "विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ बैठक में भारत और चीन के बीच वाणिज्यिक हवाई सेवा की बहाली के मुद्दे पर प्रकाश डाला जा सकता है." 2020 की शुरुआत तक, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस और एयर चाइना जैसी सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइंस नई दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों के लिए दैनिक मार्ग संचालित करती थीं.

हालांकि, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद सेवाएं रोक दी गईं और उस वर्ष के अंत में पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच भी ये सेवाएं निलंबित रहीं. पिछले सप्ताह शंघाई में भारतीय महावाणिज्यदूत प्रतीक माथुर ने चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की थी. भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा एक्स पर जारी एक पोस्ट में कहा गया कि बैठक में नागरिक उड्डयन और आतिथ्य क्षेत्र में विकास के अवसरों पर चर्चा की गई.

संघर्ष की स्थिति में तनाव कम करने के मुद्दों पर चर्चा

दोनों पक्षों के बीच चर्चा होने वाला एक अन्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा द्विपक्षीय सुरक्षा प्रावधान से संबंधित होगा. त्रिपाठी ने कहा, "जब दोनों पक्ष मिलेंगे तो वे द्विपक्षीय सुरक्षा प्रावधानों, विशेषकर किसी भी संघर्ष की स्थिति में तनाव कम करने के मुद्दों पर चर्चा करेंगे." अक्सर दोनों पक्षों की सेनाएं भारत-चीन सीमा के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में आमने-सामने आ जाती हैं. दोनों पक्षों की बैठक के दौरान उठने वाले अन्य प्रमुख मुद्दों में यारलुंग त्संगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी पर डेटा साझा करना शामिल है.

त्रिपाठी ने कहा, "यह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ब्रह्मपुत्र पर कोई भी डेटा भारत के साथ साझा नहीं करता है." यद्यपि ब्रह्मपुत्र नदी के लिए जल विज्ञान संबंधी डेटा साझा करने पर भारत और चीन के बीच समझौता 5 जून, 2023 को समाप्त हो गया, लेकिन 2022 के बाद से चीन द्वारा भारत के साथ जल विज्ञान संबंधी डेटा या जल संरचनाएं साझा नहीं की गई हैं.

जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों को साझा करना इस तथ्य के मद्देनजर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसे आंकड़े भारत के बाढ़ पूर्वानुमान और जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में, जो चीन से निकलती है और भारत में बहती है.

यह डेटा भारतीय एजेंसियों को बाढ़ के लिए तैयारी करने तथा बांधों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे की योजना बनाने में मदद करता है. हाल ही में चीन ने यारलुंग त्सांगपो पर 60,000 मेगावाट का अपना सबसे बड़ा बांध बनाने की पहल की है, जिससे भारत चिंतित है.

पूर्व राजदूत त्रिपाठी ने कहा, "हम विदेश सचिवों की बैठक में उनके बांध के मुद्दे पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं. हालांकि, ऐसी व्यवस्था पर चर्चा करने की ज़रूरत है जिससे वे हमारे साथ आंकड़े साझा कर सकें. हम उन्हें बांध निर्माण बंद करने के लिए नहीं कह सकते. हालांकि, हम उनसे आंकड़े साझा करने के लिए कह सकते हैं."

चीन के समक्ष इस विशाल बांध का मुद्दा उठाना चाहिए- तुकी

चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो पर एक विशाल बांध के निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने कहा कि भारत को चीन के समक्ष इस विशाल बांध का मुद्दा उठाना चाहिए.

तुकी ने कहा, "मेरा मानना है कि केंद्र सरकार चीन के साथ इस मुद्दे को जरूर उठाएगी. चूंकि चीन के साथ हमारा कोई जलविज्ञान संबंधी डेटा साझा करने का समझौता नहीं है, इसलिए इतने बड़े बांध का निर्माण निश्चित रूप से भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है."

तुकी ने कहा कि भारत को चीन के साथ सीमा मुद्दे को सुलझाने का गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि चीनी सेना अक्सर भारतीय भूमि में घुसपैठ करती है. तुकी ने कहा, ‘‘चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ करके दुस्साहस करता रहता है, जिसके कारण अक्सर दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव होता है.’’

उल्लेखनीय है कि वांग यी मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि (SR) वार्ता का एक नया दौर आयोजित करेंगे.

यी मंगलवार को शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके सरकारी आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करेंगे. चीनी विदेश मंत्री सोमवार शाम दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद वह हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे. मंगलवार को वह भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच 24वीं बैठक में भी भाग लेंगे.

