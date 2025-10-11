शरीर पर बनवाई मोदी की तस्वीर, पीठ पर टांगा डस्टबिन, हाथ में चाय की केतली, PM के जबरा फैन से मिलिए
मुजफ्फरपुर का 'मोदी चायवाला', जी हां अशोक सहनी इसी नाम से फेमस हैं. क्या है पूरा माजरा आगे पढ़ें खबर.
Published : October 11, 2025 at 6:00 PM IST
रिपोर्ट- विवेक कुमार
मुजफ्फरपुर : बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है. कौन सी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, कौन प्रत्याशी होगा इसको लेकर मंथन जारी है. इसी बीच हम आपको एक जबरा फैन से मिलाते हैं.
अशोक सहनी मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा इलाके के रहने वाले हैं. पेशे से चाय बेचने वाले अशोक की उम्र करीब 40 वर्ष है. जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 2014 में देश की कमान संभालते देखा, तो अशोक का जीवन ही बदल गया.
''जब मैंने सुना कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया है, तो मुझे लगा जैसे मेरा ही सपना पूरा हुआ हो. तभी मैंने ठान लिया कि मैं अपने हाथ की बनी चाय मोदी जी को जरूर पिलाऊंगा.''- अशोक सहनी, पीएम मोदी का फैन
PM के नाम समर्पित जिंदगी : वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करोड़ों प्रशंसक हैं. पर अशोक की भक्ति अब लोगों के लिए मिसाल बन गई है. पिछले एक दशक से वह पीएम मोदी के प्रेम में इस कदर डूबे हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्रधानमंत्री के नाम समर्पित कर दी है. लोग उन्हें अब 'मोदी चायवाला' के नाम से भी जानते हैं.
'मैं तो फैन बन गया' : अशोक सहनी ने बताया कि पहली बार जब नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब पूरे देश ने चर्चा थी कि एक चायवाला प्रधानमंत्री बना है. तब मैं भी चाय का दुकान चलता था. कुछ दिनों के बाद उन्होंने देश के लिए जो काम किया, उसके बाद मैं उनका फैन हो गया.
सिर पर भारत, बदन पर मोदी : अशोक सहनी आगे कहते हैं कि मैंने अपना लुक बदला. सिर पर भारत का नक्शा और जय हिंद लिखवाया. शरीर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पेंटिंग करवायी. उसके बाद लोगों के बीच जाकर चाय बेचना शुरू कर दिया. मेरे लुक की वजह से जो लोग चाय नहीं भी पीने वाले थे, वह भी मेरी चाय पीने लगे.
''जब मुझे लगा कि अब 'अपने भगवान मोदी जी' के पास चलते हैं तो उनकी सभाओं में जाकर चाय बेचने लगा. अभी तक पीएम की 70 से ज्यादा सभाओं में जा चुका हूं. जिसमें बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली शामिल है. मेरी इच्छा है कि अपने हाथों की चाय पीएम को पिलाऊं, पर वह पल अभी तक नहीं आया है.''- अशोक सहनी, पीएम मोदी का फैन
डस्टबिन रक स्वच्छता का संदेश : चूंकि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता का संदेश दिया है, ऐसे में जब अशोक सहनी चाय लेकर निकलते हैं तो पीठ पर डस्टबिन भी रखते हैं. जब लोग चाय पी लेते हैं तो वह डिस्टबिन में इसे डालने का अनुरोध करते हैं.
''मैं चाय बेचकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूं. मेरे तीन बच्चे हैं. उनका पढ़ाई लिखाई का खर्च सब इसी से होता है. सच कहूं तो पीएम मोदी की वजह से ही मेरा घर चलता है.''- अशोक सहनी, पीएम मोदी का फैन
'जहां पीएम वहां मैं' : अशोक सहनी आगे कहते हैं कि मैं सालभर पीएम मोदी की तस्वीर का पेंटिंग करवाकर नहीं घूम सकता था, इसलिए अपने टी-शर्ट पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना लिया. अभी मैं मुजफ्फरपुर के विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को चाय पिलाता हूं. चूंकि बिहार में चुनाव है, ऐसे में जहां-जहां पीएम की सभा होगी मैं अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाऊंगा.
