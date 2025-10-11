ETV Bharat / bharat

शरीर पर बनवाई मोदी की तस्वीर, पीठ पर टांगा डस्टबिन, हाथ में चाय की केतली, PM के जबरा फैन से मिलिए

मोदी चायवाला अशोक सहनी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 11, 2025 at 6:00 PM IST 4 Min Read