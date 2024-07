वशिष्ठ नारायण और आर्यभट्ट का 'अंश'! गणित के कठिन सवालों का हल मिनटों में करता है नन्हा मैथमेटिशियन - Ansh Kumar little mathematician

अंश कुमार की मां ऋतु कुमारी कहती हैं कि वह घर में ही अपने दिमाग में कुछ-कुछ कैलकुलेशन हमेशा करता रहता है. उसका गणित के प्रति यह प्रेम कहीं ना कहीं हमें यह आश्वस्त करता है कि एक दिन वह समाज के लिए बड़ा गणितज्ञ बनेगा. अंश के पिता आलोक कुमार बताते हैं कि अंश के टैलेंट की चर्चा लिम्का बुक रिकॉर्ड्स (Limca Book of Records) में भी है. इस बार उसका नाम लिम्का वर्ल्ड बुक के लिए चयनित हुआ है. ओएमजी बुक रिकॉर्ड्स (OMG BOOK OF RECORDS) और इंडिया बुक रिकॉर्ड्स (India Book of Records) ने उसे सम्मानित भी किया है. इसके अलावा कई जिलों और राज्य के बड़े-बड़े संस्थानों ने उसके इस टैलेंट को देखते हुए उसे कई खिताब से भी नवाजा है.

वहीं अंश के पिता आलोक कुमार ने चिंता जताते हुए कहा कि संयुक्त बिहार के ही एक बड़े गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण का सरकारी देखरेख के अभाव में जिस तरह से उनका अंत हुआ था वह दुखद है. इसीलिए कभी-कभी अपने बच्चे के लिए उन्हें यह डर सताता है कि उनके बेटे की स्थिति वशिष्ठ नारायण तरह ना हो. सरकार इसके हुनर पर ध्यान दें, जिससे अंश भारत का नाम पूरी दुनिया में रौशन कर सके. अंश बोलता कम है लेकिन उसकी उंगलियों और उसकी कलम कई बड़े-बड़े बोलने वाले लोगों की बोलती बंद कर देती है.

देवघर के एक प्रसिद्ध स्कूल के गणित टीचर सुशांत कुमार बताते हैं कि जिस तरह का सवाल अंश कुमार मिनटों में सॉल्व करता है उस तरह के सवाल को बड़े-बड़े मैथ टीचर के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल है. एक बड़े स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता सिंह बताती हैं कि अंश पूरे देवघर की शान है, उन्हें उम्मीद है कि अंश एक दिन सिर्फ देवघर का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन करेगा. कई बड़े स्कूल इसलिए उसे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि अंश के आने से दूसरे बच्चे डिमोर्लाइज हो जाते हैं. वहीं अंश के चाहने वालों ने जिला प्रशासन और सरकार से यह मांग की है कि ऐसे बच्चों को सरकार विशेष सुविधा दे ताकि देश के लिए अंश जैसे बच्चे बेहतर कर सके.

इसे भी पढ़ें- कौन है आशुतोष पाणिग्रहीः जिन्होंने गंभीर बीमारी के बाद भी अपनी प्रतिभा से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम - India Book of Records

इसे भी पढ़ें- World Mathematics Day: मिलिए झारखंड के दो बाल गणितज्ञ से, मिनटों में हल कर देते हैं बड़े-बड़े सवाल

इसे भी पढ़ें- 14 महीने की मासूम का कमाल, 'कलाम वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज हुआ नाम