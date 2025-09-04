ETV Bharat / bharat

हर जिले में मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, केरल ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की - MEDICAL NURSING COLLEGES IN KERALA

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि, हर जिले में एक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज का होना केरल के लिए बड़ी उपलब्धि है.

Medical Colleges and Nursing Colleges
वीना जॉर्ज, केरल की स्वास्थ्य मंत्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2025 at 5:45 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य होने का गौरव प्राप्त पहले ही कर चुका है. उसके बाद राज्य ने देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बनकर एक और उपलब्धि जोड़ ली. अब खबर है कि, केरल हर जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज वाला राज्य बन गया है.

केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने घोषणा करते हुए कहा कि, वायनाड और कासरगोड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी मिलने के साथ, केरल अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन गया है.

मंत्री वीना जॉर्ज कोझेनचेरी जिला अस्पताल में लक्षित स्तर के लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, समर्पित आईसीयू यूनिट और जेरियाट्रिक वार्ड सहित नई सुविधाओं का उद्घाटन के दौरान इस बात की घोषणा की. उन्होंने इस दौरान कोझेनचेरी के वंडूपेट्टा ग्राउंड में नए जिला टीबी केंद्र भवन की आधारशिला भी रखीं.

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का होना चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है. अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज दोनों हैं. उन्होंने कहा कि, छात्र सरकारी शुल्क दरों पर योग्यता के आधार पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

वायनाड और कासरगोड का सपना साकार हुआ
वायनाड और कासरगोड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का लंबे समय से प्रतीक्षित सपना अब साकार होता दिख रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने दोनों जिलों में एमबीबीएस दाखिले को मंजूरी दे दी है. स्वास्थ्य मंत्री ने इसे केरल के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया.

केरल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पूरी हो गई है
इसके साथ ही, राज्य के सभी 14 जिलों में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं. प्रवेश की मंजूरी से सरकारी क्षेत्र में 100 और सीटें जुड़ गई हैं. वर्षों से, वायनाड और कासरगोड के मरीजों को सुविधाओं की कमी के कारण इलाज के लिए कोझीकोड, मंगलुरु या मैसूर जाना पड़ता था.

इसी साल शुरू होंगी कक्षाएं
चूंकि बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए सरकार का लक्ष्य शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में ही एमबीबीएस कक्षाएं शुरू करना है. वायनाड और कासरगोड में 50-50 छात्रों के साथ प्रवेश का पहला बैच जल्द ही शुरू होगा. इसको लेकर जल्द ही एक औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है.

सरकार की उपलब्धि
केरल सरकार इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती है क्योंकि उसके वर्तमान कार्यकाल में चार नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं. इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करने और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने ज़ोर देकर कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों क्षेत्रों में इसी तरह की प्रगति जारी रहेगी.

डॉक्टरों, विशेषज्ञ देखभाल और अनुसंधान तक बेहतर पहुंच
मेडिकल कॉलेज की मंजूरी से इन जिलों को डॉक्टरों, विशेषज्ञ उपचारों और अनुसंधान सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि का लाभ मिलेगा. बेहतर स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ, इससे बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार के अवसरों और संकाय नियुक्तियों के माध्यम से स्थानीय सामाजिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा. एंडोसल्फान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से हजारों लोगों की प्रभावित आबादी वाले कासरगोड के लिए यह एक बड़ी राहत है.

कासरगोड और वायनाड तैयार
नए मेडिकल कॉलेज कासरगोड के उक्किनाडुक्का और वायनाड के मनंतावडी में स्थापित किए जाएंगे. शैक्षणिक ब्लॉक कक्षाओं, सेमिनार हॉल, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों के साथ पूरी तरह तैयार हैं. कासरगोड जनरल अस्पताल नए मेडिकल कॉलेज के लिए शिक्षण अस्पताल के रूप में काम करेगा.

वायनाड सांसद प्रियंका गांधी का 'एक्स' पोस्ट
प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट किया, "यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आखिरकार, वायनाड में एक मेडिकल कॉलेज का सपना साकार होने जा रहा है. वायनाड के लाखों लोगों की सच्ची प्रार्थना, राहुल गांधी के निरंतर प्रयास और इस मामले को शीघ्रता से निपटाने के हमारे सभी प्रयासों का फल मिला है.

उन्होंने आगे कहा, "हमारी दलीलों को सुनने और वायनाड के नागरिकों के लिए सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम उठाने के लिए मैं सभी संबंधित पक्षों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. मुझे आशा है कि राज्य सरकार इस कार्य में तेजी लाने और इसे जल्द से जल्द चालू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी. आइए हम सभी मिलकर उन लोगों के विकास और प्रगति के साझा लक्ष्य की दिशा में काम करें जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है. मेरे सभी भाइयों और बहनों को बधाई जो इस क्षण का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे."

