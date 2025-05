ETV Bharat / bharat

एस जयशंकर पर कांग्रेस ने लगाए आरोप, विदेश मंत्रालय का आया 'तीखा' जवाब, कहा- ऑपरेशन सिंदूर.... - OPERATION SINDOOR

एस जयशंकर, विदेश मंत्री ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 17, 2025 at 9:46 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 9:53 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत की चेतावनी के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है. विदेश मंत्रालय के एक्सपी डिवीजन ने तीखे शब्दों में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि, विदेश मंत्री ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद के शुरुआती चरण का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था, न कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले किया था. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि सरकार ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की शुरुआत के समय ही पाकिस्तान को इस बारे में सूचित कर दिया, जो एक अपराध है. विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया

इस पूरे मामले पर अब विदेश मंत्रालय का बयान सामने आ गया है. एस जयशंकर के बयान पर विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा, ''ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरण में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी.''

न्यूज एजेंसी एएनआई ने विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा, "विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है. इसे गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले बताया जा रहा है. तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया जा रहा है." राहुल गांधी ने एस जयशंकर के एक बयान का एक वीडियो ‘एक्स’ पर पोस्ट किया

राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का एक वीडियो ‘एक्स’ पर पोस्ट किया और दावा किया कि सरकार ने यह स्वीकारा कि उसने हवाई हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित कर दिया था. उन्होंने कहा कि खुद विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है. राहुल गांधी ने सवाल किया, "इसे किसने अधिकृत किया? परिणामस्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खोए?’" जयशंकर को इस वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है, "ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि हम आतंकवाद के ढांचे पर हमला कर रहे हैं और हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं. इसलिए (पाकिस्तानी) सेना के पास कुछ नहीं करने और इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने का विकल्प है. उन्होंने अच्छी सलाह नहीं लेने का फैसला किया." पीआईबी ने दावे को खारिज किया

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने इन दावों को खारिज किया है कि जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था. पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. ये भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वायु सेना ने कितने विमान खोए?' विदेश मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का सवाल

