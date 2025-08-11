ETV Bharat / bharat

दिल्ली में इस साल अब तक कुत्तों के काटने के 26 हजार मामले सामने आए, MCD ने बताए आंकड़े - 26000 DOG BITE CASE THIS YEAR

एमसीडी अधिकारियों ने कहा- सभी जोन में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने में जमीन उपलब्ध कराने में कुछ समय लग सकता है.

आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर
आवारा कुत्तों के काटने की समस्या को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गंभीर (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2025 at 8:37 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में इस वर्ष अब तक कुत्तों के काटने के कुल 26,334 मामले सामने आए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि आवारा कुत्तों की सूचना देने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी. हालांकि, उन्होंने कहा कि सभी जोन में कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने में जमीन उपलब्ध कराने में कुछ समय लग सकता है.

26 हजार मामलों में 9,920 मामले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अस्पतालों में दर्ज किए गए, जबकि 15,010 मामले इसके एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी) केंद्रों पर दर्ज किए गए. एमसीडी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में कुत्तों के काटने के 68,090 मामले सामने आए थे.

आंकड़ों पर एक नजर: आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 31 जुलाई तक दिल्ली में रेबीज के 49 मामले सामने आए, जबकि 25 जनवरी से 25 जून के बीच 65,000 से अधिक आवारा कुत्तों की नसबंदी की गई और उनका टीकाकरण किया गया. इसके अलावा, आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष जनवरी से जून के बीच राजधानी में 35,198 पशु काटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. नागरिक निकाय ने पहले कहा था कि अप्रैल 2024 और दिसंबर 2025 के बीच 97,994 कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा. वहीं 2023-24 में, 79,959 कुत्तों की नसबंदी की गई और पिछले साल 59,076 कुत्तों की नसबंदी की गई थी.

20 नसबंदी केंद्र संचालित: वर्तमान में, एमसीडी अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक्स में 5,471 एंटी-रेबीज टीकाकरण (एआरवी) खुराक और 3,736 एंटी-रेबीज सीरम (एआरएस) खुराक का स्टॉक है. वहीं दिल्ली में 20 नसबंदी केंद्र संचालित हैं, जिनका प्रबंधन पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की तरफ से किया जाता है. पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) के दिशानिर्देशों के अनुसार, ये केंद्र पशुओं को उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ने से पहले सर्जिकल नसबंदी करते हैं और एंटी-रेबीज टीके लगाते हैं.

हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करेंगेः मेयर (ETV Bharat)

हेल्पलाइन की जाएगी शुरू: दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से शहर में आवारा कुत्तों को समयबद्ध तरीके से आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के आदेश के बाद नगर निकाय इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काम करेंगे और इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. साथ ही, हम जानवरों के कल्याण के बारे में भी चिंतित हैं, इसलिए लोगों की सुरक्षा और जानवरों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे." इसी प्रकार, एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि निवासियों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिससे वे आवारा कुत्तों की सूचना देने के लिए एमसीडी से संपर्क कर सकें, जिसके बाद एक नागरिक टीम जानवरों को ले जाएगी.

जल्द होगी बैठक: उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन संबंधी चुनौतियों के कारण सभी 12 एमसीडी जोनों में कुत्ता आश्रय स्थल स्थापित करने की योजना में समय लगेगा. उन्होंने बताया, "आश्रय स्थल निर्माण का मामला प्रगति पर है और इस मुद्दे पर अगली बैठक आने वाले दिनों में होगी." इससे पहले, इस मुद्दे से निपटने के लिए एमसीडी की स्थायी समिति ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर एक उपसमिति का गठन किया था."

दिल्ली नगर निगम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता है और उसका पूर्ण समर्थन करता है. एक समर्पित उप-समिति का गठन किया गया है, जो दिल्ली में डॉग शेल्टर होम्स की स्थापना और संचालन के लिए एक समग्र नीति-ढांचा तैयार करेगी. सभी संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श एवं बैठकें की गई हैं, जिनमें पशु कल्याण संगठनों, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों, नागरिक प्रतिनिधियों और विधिक सलाहकारों को शामिल किया गया, ताकि एक समावेशी और संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके.

- राजा इकबाल सिंह, मेयर

मेयर ने यह भी कहा कि शहर के नागरिकों की सुरक्षा और भलाई हमारी प्राथमिकता है. साथ ही, हम जानवरों के कल्याण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी गंभीरता से लेते हैं. हमारा उद्देश्य दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना है ताकि जनता की सुरक्षा बनी रहे और साथ ही आवारा पशुओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और मानवीय आश्रय स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके.

सुप्रीम कोर्ट का ये है फैसला
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को "बेहद गंभीर" बताया और दिल्ली सरकार तथा नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें कुत्तों के आश्रय स्थलों में रखें.

