ETV Bharat / bharat

MCC ने सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट को किया विड्रॉ, रिपोर्टिंग और जॉइनिंग भी रोकी

एमसीसी ने सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट के दूसरे राउंड के परिणाम पर रोक लगा दी है.

NEET UG 2025
नीट यूजी 2025 (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए चल रही सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम बुधवार को जारी किया गया था. अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इस ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के दूसरे राउंड के परिणाम पर रोक लगा दी गई है.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें हवाला दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) को जानकारी मिली है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज ने अनजाने में यूजी काउंसलिंग के राउंड 2 में उपलब्ध सीटों की तुलना में दोगुनी संख्या प्रस्तुत कर दी है. यह सीट राउंड 2 की काउंसलिंग में अलॉट भी कर दी गई है. ऐसे में रिजल्ट को विड्रॉ किया गया है और रिपोर्टिंग को भी रोक दिया गया है.

पढ़ें: सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में 24939 रैंक पर MBBS सीट, AIIMS 5761 पर

उन्होंने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वह कॉलेज में रिपोर्टिंग के पहले संशोधित होने वाले फाइनल रिजल्ट के परिणाम की प्रतीक्षा करें. मिश्रा ने यह भी बताया कि जल्द ही एमसीसी दूसरे राउंड का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगी. इसके बाद दोबारा से सीट अलॉटमेंट होगा और कैंडीडेट्स मिलने वाली सीट पर जॉइनिंग और रिपोर्टिंग कर सकेंगे.

पढ़ें: NEET UG 2025: राजस्थान की काउंसलिंग में दूसरे राउंड की सीट मैट्रिक्स जारी, सरकारी MBBS सीट केवल 557

मिश्रा ने बताया कि राउंड 2 का परिणाम बुधवार शाम को जारी किया गया था. इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 24949 ऑल इंडिया रैंक पर सरकारी अलॉट की गई थी. जबकि ईडब्ल्यूएस को 28920, ओबीसी कैटेगरी को 25108, एससी में 132649 और एसटी कैटेगरी 156601 रैंक पर सीट अलॉट हो गई है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 821077 क्लोजिंग रैंक रही थी. जिसमें अब दोबारा होने वाले सीट अलॉटमेंट में बदलाव होगा.

पारिजात मिश्रा ने बताया कि भीलवाड़ा के आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज ने यह गड़बड़ की है, उन्होंने 23 सीट्स की जगह 46 की डिटेल एमसीसी को भेज दी थी, जिन पर सभी पर अलॉटमेंट भी हो गया है, इसीलिए रिजल्ट को विड्रॉल किया गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

MCC WITHDREW ALLOTMENT OF SEATSSECOND ROUND OF CENTRAL COUNSELLINGदूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंटSECOND ROUND RESULTS ON HOLDNEET UG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

युवा संसद के समापन पर पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल, बोले- राष्ट्रवाद सबसे बड़ा पंथ

Explained : मंदिर बोर्ड के समर्थन में वाम सरकार ! भाजपा और कांग्रेस भी हैरान, समझें पूरा विवाद

ट्रंप ने भारत को 23 प्रमुख अवैध ड्रग्स उत्पादक देशों की लिस्ट में डाला, बताया अमेरिका के लिए खतरा

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.