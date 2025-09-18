MCC ने सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट को किया विड्रॉ, रिपोर्टिंग और जॉइनिंग भी रोकी
एमसीसी ने सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड के सीट अलॉटमेंट के दूसरे राउंड के परिणाम पर रोक लगा दी है.
Published : September 18, 2025 at 5:46 PM IST
कोटा: नीट यूजी के परिणाम के आधार पर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स में प्रवेश के लिए चल रही सेंट्रल काउंसलिंग के दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट परिणाम बुधवार को जारी किया गया था. अब मेडिकल काउंसिल कमेटी ने इस ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा काउंसलिंग के दूसरे राउंड के परिणाम पर रोक लगा दी गई है.
निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट पारिजात मिश्रा ने बताया कि एमसीसी ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें हवाला दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा (डीजीएचएस) को जानकारी मिली है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज ने अनजाने में यूजी काउंसलिंग के राउंड 2 में उपलब्ध सीटों की तुलना में दोगुनी संख्या प्रस्तुत कर दी है. यह सीट राउंड 2 की काउंसलिंग में अलॉट भी कर दी गई है. ऐसे में रिजल्ट को विड्रॉ किया गया है और रिपोर्टिंग को भी रोक दिया गया है.
उन्होंने कैंडिडेट्स को सलाह दी है कि वह कॉलेज में रिपोर्टिंग के पहले संशोधित होने वाले फाइनल रिजल्ट के परिणाम की प्रतीक्षा करें. मिश्रा ने यह भी बताया कि जल्द ही एमसीसी दूसरे राउंड का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगी. इसके बाद दोबारा से सीट अलॉटमेंट होगा और कैंडीडेट्स मिलने वाली सीट पर जॉइनिंग और रिपोर्टिंग कर सकेंगे.
मिश्रा ने बताया कि राउंड 2 का परिणाम बुधवार शाम को जारी किया गया था. इसमें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 24949 ऑल इंडिया रैंक पर सरकारी अलॉट की गई थी. जबकि ईडब्ल्यूएस को 28920, ओबीसी कैटेगरी को 25108, एससी में 132649 और एसटी कैटेगरी 156601 रैंक पर सीट अलॉट हो गई है. जबकि डीम्ड यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज की 821077 क्लोजिंग रैंक रही थी. जिसमें अब दोबारा होने वाले सीट अलॉटमेंट में बदलाव होगा.
पारिजात मिश्रा ने बताया कि भीलवाड़ा के आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज ने यह गड़बड़ की है, उन्होंने 23 सीट्स की जगह 46 की डिटेल एमसीसी को भेज दी थी, जिन पर सभी पर अलॉटमेंट भी हो गया है, इसीलिए रिजल्ट को विड्रॉल किया गया है.