Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों? - BIHAR ELECTION 2025

बिहार चुनाव में मायावती किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगी. सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है. जानें बीएसपी की रणनीति..

Mayawati
बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 7:42 PM IST

9 Min Read

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मैदान में कई खिलाड़ी उतारने के लिए तैयार हैं. दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां भी दो-दो हाथ करने पहुंच रही हैं. उत्तर प्रदेश की राजनीति की मजबूत खिलाड़ी मायावती ने चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी. सभी 243 सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे. पिछले चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि अकेले दम पर लड़कर मायावती सूबे की सियासत में क्या हासिल करना चाहती हैं?

किसी से गठबंधन नहीं करेंगी मायावती: बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिहार में विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए रणनीति तैयार कर ली है. 31 अगस्त को लखनऊ में हुई बैठक में ये तय हुआ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में जाएगी. उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि चुनाव को लेकर सभी कार्यक्रम उनके दिशा निर्देशन में होंगे. इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बिहार स्टेट यूनिट को साैंपी गयी है.

ना एनडीए, ना इंडिया.. किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी (ETV Bharat)

"बिहार विधानसभा के लिये जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले आम चुनाव में बीएसपी. उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले दो दिनों की बैठक में गहन चर्चा व समीक्षा की गयी. इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अन्तिम रूप दिया गया."- मायावती, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी

क्या है मायावती का प्लान?: बिहार में बहुजन समाज पार्टी की नजर वैसे तो सभी 243 सीटों पर है लेकिन पार्टी का फोकस पूर्वांचल से सटे इलाकों पर है. शाहाबाद, चंपारण, गोपालगंज और सिवान जिले पर है. यही वजह है कि मायावती ने बिहार की सभी विधानसभा सीटों को तीन जोन में बांटा है. इसके साथ ही पदाधिकारी की भूमिका भी तय की गई है. उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अब उनका किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं हो सकता है. गठबंधन की उम्मीद लगाए गए छोटे दलों को बसपा के फैसले से निराशा भी हुई है.

Mayawati
भतीजे आकाश आनंद के साथ मायावती (ETV Bharat)

किस वोटबैंक पर नजर?: बिहार में दलितों की आबादी 19.65 फीसदी, जबकि अति पिछड़ा 36.01% और पिछड़ों की आबादी 27.12% है. अगर इन तीनों जाति समूहों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 82 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाता है. इसी समीकरण को साधने के लिए बहुजन समाज पार्टी बिहार में रणनीति पर काम करेगी. टिकट बंटवारे में भी बसपा इन्हीं समुदायों से ज्यादातर उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी में है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में दलितों की स्थिति: दलितों की 19.65 फीसदी आबादी में 22 जातियां शामिल हैं लेकिन सबसे मजबूत स्थिति में दुसाध (पासवान), चमार (रविदास) और मुसहर जातियां हैं. पासवान 5.31%, चमार 5.26% और मुसहर 3 फीसदी है. पासवानों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान हैं, जबकि जीतनराम मांझी मुसहरों के शीर्ष नेता हैं. वहीं चमार यानी रविदास का बिहार में कोई एक नेता नहीं है. खास बात ये है कि इसी जाति से मायावती आती हैं, यूपी में इसे जाटव कहा जाता है. लिहाजा मायावती की इस जाति पर विशेष नजर होगी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

लगातार खिसक रहा है बसपा का जनाधार: बसपा का कभी बिहार में मजबूत जनाधार हुआ करता था लेकिन चुनाव दर चुनाव पकड़ ढीली पड़ती गई और अब बमुश्किल बिहार में खाता खुला पता है. चुनाव जीतने के बाद भी विधायक पाला बदल लेते हैं. 2020 विधानसभा चुनाव में मात्र 1.5 प्रतिशत मत मिले. वहीं लोकसभा चुनाव में तो हालत बेहद खराब रही है. 2024 के चुनाव में बसपा को 1.75 फीसदी वोट मिले थे. उस समय 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

किस चुनाव में कैसा रहा प्रदर्शन?: 1990 में बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था, जबकि 1995 में 2 और 2000 में 5 सीटों पर जीत मिली थी. 2005 के पहले चुनाव में 2 और दूसरे चुनाव में 4 सीटों पर सफलता मिली. वहीं 2010 और 2015 चुनाव में भी खाता नहीं खुला. 2020 विधानसभा चुनाव में जरूर एक सीट पर सफलता मिली लेकिन रिजल्ट आने के कुछ ही दिन बाद विधायक जमा खान ने जेडीयू की सदस्यता ले ली.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

वोट प्रतिशत में भी गिरावट: बसपा को 1990 में 0.73% वोट मिला था, वहीं 1995 में 1.34 और 2000 में 1.89% मत प्राप्त हुआ. 2005 के दोनों चुनावों में 4 फीसदी से अधिक वोट मिले थे. फरवरी वाले चुनाव में 4.41 और अक्टूबर-नवंबर वाले चुनाव में 4.17 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन उसके बाद से लगातार मत प्रतिशत में गिरावट देखी जा रही है. 2010 में 3.21% , 2015 में 2.1% और 2020 में सिर्फ 1.49% वोट मिले.

Mayawati
बिहार चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगी मायावती (ETV Bharat)

2020 में गठबंधन के बावजूद नाकामी: 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन से इतर तीसरे गठबंधन के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने महालोकतांत्रिक सेकुलर मोर्चा (GDSF) का गठन किया था. जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी जनता दल और जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) शामिल थी. गठबंधन के तहत बसपा ने 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सफलता सिर्फ एक सीट पर मिली.

Mayawati
बसपा प्रमुख मायावती (ETV Bharat)

जीतने के बाद पाला बदल लेते हैं विधायक: बहुजन समाज पार्टी की समस्या सिर्फ जनाधार बढ़ाना और चुनाव जीतना ही नहीं है. उसकी एक चुनौती पार्टी में टूट और विधायकों को रोककर रखना भी है. 2020 में कैमूर की चैनपुर सीट से जमा खान ने बीएसपी के 'हाथी' सिंबल से जीत हासिल की लेकिन रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों बाद जेडीयू में शामिल होकर मंत्री बन गए. उससे पहले लालू यादव ने भी मायावती के विधायकों को आरजेडी में शामिल करा लिया था.

आरजेडी ने खारिज की बीएसपी की दावेदारी: पिछले लोकसभा चुनाव में रविदास मतदाताओं का रुझान महागठबंधन की तरफ था. ऐसे में क्या बीएसपी की सक्रियता से विपक्षी गठबंधन की परेशानी बढ़ने वाली है? इस सवाल पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास कहते हैं कि दलित समाज हमारे साथ हैं. उन्होंने मायावती का नाम लिए बगैर कहा कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जहां मनु वादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कुछ लोग लड़ाई लड़ने का दिखावा कर रहे हैं.

Mayawati
यूपी की पूर्व सीएम मायावती (ETV Bharat)

"मुझे नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती बनने वाली है. हमारे नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मनु वादियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग लड़ाई लड़ने का दिखावा कर रहे हैं. बिहार के मतदाता उनके बहकावे में आने वाले नहीं है. बसपा की मौजूदगी से महागठबंधन के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और हम 2025 में सरकार बनाने जा रहे हैं."- सतीश दास, विधायक, राष्ट्रीय जनता दल

बीजेपी ने मायावती को 'कमजोर खिलाड़ी' बताया: बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल भी नहीं मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बिहार चुनाव में कोई फैक्टर बनेगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो बीएसपी अपने राज्य (उत्तर प्रदेश) में मुश्किल से खाता खोल पाती है, वह बिहार में क्या कर लेगी? इस चुनाव में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए.

Mayawati
मायावती (ETV Bharat)

"उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार खिसक चुका है. बिहार में भी पार्टी का कोई खास अस्तित्व नहीं है. बिहार में सभी सीटों पर उनके लड़ने के ऐलान से एनडीए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं."- दानिश इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

क्या कहते हैं जानकार?: वहीं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि असल में बिहार में खोई हुई जनाधार को वापस लाने के लिए बसपा संघर्ष कर रही है. पहले भी अकेले दम पर चुनाव लड़ चुकी है लेकिन उम्मीद के मुताबिक पार्टी को सफलता नहीं मिली. इस बार अगर अकेले चुनाव लड़ती भी है तो उससे परिणाम पर कुछ खास असर नहीं होने वाला है.

Mayawati
बसपा की बैठक के दौरान मायावती (ETV Bharat)

"बसपा कभी भी बिहार में बहुत मजबूत नहीं रही है. हालांकि कुछ इलाकों में जरूर प्रभावी वोटबैंक रहा है लेकिन पिछले कई चुनावों से प्रदर्शन खराब ही रहा है. इस बार अकेले दम पर लड़कर पार्टी बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहती है. पार्टी के समक्ष चुनौती इस बात की भी होगी कि अगर उनके उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं तो उनको कैसे रोका जाए?"- अरुण पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

