प्रशांत सिंह की रिपोर्ट

रांची: झारखंड एटीएस के अधीक्षक (एसपी) ऋषभ झा ने बताया कि मयंक सिंह की पहली मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब के मोहाली में एक कॉलेज के दौरान हुई थी. उस समय लॉरेंस स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रहा था. इस मुलाकात ने दोनों के बीच दोस्ती की नींव रखी, जो धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में गहरे रिश्ते में बदल गई. मयंक जल्द ही लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का अहम हिस्सा बन गया और गोल्डी बरार व अनमोल बिश्नोई जैसे कुख्यात अपराधियों के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो गए.

मलेशिया में अपराध की शुरुआत

ऋषभ झा ने बताया कि साल 2019 में मयंक ने बीकानेर से पासपोर्ट बनवाया और मलेशिया चला गया. वहां उसने जूली फार्मा के वेयरहाउस में काम शुरू किया. मलेशिया में उसकी मुलाकात मनदीप सिंह नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसे हैरी राय से मिलवाया. हैरी के माध्यम से मयंक का दोबारा संपर्क लॉरेंस बिश्नोई से हुआ. इसके बाद मयंक ने विदेश से ही लॉरेंस, गोल्डी बरार, और अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर आपराधिक गतिविधियां शुरू कीं. वह इंटरनेट कॉल के जरिए भारत में कारोबारियों को धमकी देता था और रंगदारी वसूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था.

एटीएस एसपी ऋषभ झा का बयान (ईटीवी भारत)

झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से कनेक्शन

झारखंड एटीएस के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मयंक का संपर्क झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू (अब मृत) से हुआ. मयंक ने अमन साहू के लिए हथियारों की आपूर्ति और वित्तीय व्यवस्था को संभाला. वह दोनों गिरोहों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया, जो लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के नेटवर्क को जोड़ता था. मयंक ने झारखंड, बंगाल, और छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से रंगदारी वसूलने की योजनाएं बनाईं.

कौन हैं लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, और अनमोल बिश्नोई?

लॉरेंस बिश्नोई: अंतरराष्ट्रीय अपराधी

लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर है, जो 2015 से जेल में बंद है. उस पर रंगदारी, हत्या, और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं. बताया जाता है कि उसके गिरोह में देशभर में करीब 700 अपराधी शामिल हैं. लॉरेंस का नेटवर्क पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और दिल्ली सहित कई राज्यों में फैला हुआ है. वह जेल से भी अपने गिरोह को संचालित करता है और सोशल मीडिया के जरिए अपने गुर्गों को निर्देश देता है.

गोल्डी बरार: कनाडा से संचालित गैंग

गोल्डी बरार, जिसका असली नाम सत्येंद्रजीत सिंह है, पंजाब का रहने वाला है और वर्तमान में कनाडा से अपने गिरोह का संचालन करता है. वह लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का प्रमुख सदस्य है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम सामने आ चुका है. गोल्डी का अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ है.

अनमोल बिश्नोई: खतरनाक अपराधी

अनमोल बिश्नोई भी लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का एक खतरनाक सदस्य है. पंजाब का रहने वाला अनमोल सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल रहा है. वह लॉरेंस के छोटे भाई के रूप में जाना जाता है और गिरोह की कई बड़ी वारदातों में उसकी भूमिका रही है.

मयंक सिंह का प्रत्यर्पण: झारखंड पुलिस की ऐतिहासिक सफलता

रेड कॉर्नर नोटिस और गिरफ्तारी

मयंक सिंह की पहचान कई वर्षों तक झारखंड पुलिस के लिए एक रहस्य बनी रही. एटीएस की गहन जांच के बाद पता चला कि मयंक सिंह असल में सुनील मीणा है, जो राजस्थान के अनूपगढ़ जिले का निवासी है. इसके बाद झारखंड पुलिस ने इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया. 29 अक्टूबर 2024 को मयंक को अजरबैजान के दातू शहर में स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया.

27 जनवरी 2025 को अजरबैजान के बाकू अपराध न्यायालय ने मयंक के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी. भारत और अजरबैजान के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत, झारखंड एटीएस की टीम, एसपी ऋषभ झा के नेतृत्व में, उसे 22 अगस्त 2025 को भारत लाने में सफल रही. यह झारखंड पुलिस का पहला ऐसा ऑपरेशन था, जिसमें किसी अपराधी को विदेश से प्रत्यर्पित किया गया.

रांची में पूछताछ और कोर्ट में पेशी

23 अगस्त 2025 को मयंक सिंह को रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लाया गया. कड़ी सुरक्षा के बीच उसे रामगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे छह दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया. रिमांड के दौरान मयंक ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, और अनमोल बिश्नोई के साथ उसके संबंधों की पुष्टि शामिल है. एटीएस अब उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क और हथियार तस्करी के कनेक्शन की जांच कर रही है.

मयंक सिंह के खिलाफ दर्ज मामले

मयंक सिंह उर्फ सुनील मीणा के खिलाफ झारखंड के विभिन्न जिलों में 48 से अधिक मामले दर्ज हैं. इनमें रंगदारी, हत्या, धमकी, फायरिंग, और हथियार तस्करी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं. कुछ प्रमुख मामले निम्नलिखित हैं:

हजारीबाग

बड़कागांव थाना: कांड संख्या 198/21, 252/21, 256/21, 287/23, 208/23, और 196/21 (उरीमारी ओ.पी.) में धारा 385/387 भा.द.वि. के तहत मामले दर्ज.

केरेडारी थाना: कांड संख्या 93/2021, 152/22, 131/23, 167/23, 191/23, 211/23, और 225/23 में धारा 385/387/34 भा.द.वि. के तहत मामले.

कोर्रा थाना: कांड संख्या 267/2022 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला.

हजारीबाग सदर (बड़ा बाजार ओ.पी.): कांड संख्या 381/23 में धारा 385/387 और 17 सी.एल.ए. एक्ट के तहत मामला.

पलामू

हैदरनगर थाना: कांड संख्या 119/2021 में धारा 387/307/120बी भा.द.वि. और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला.

डालटनगंज शहर थाना: कांड संख्या 344/2022 में धारा 353/387/120बी भा.द.वि. और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (बी)/66 (सी)/66 (डी) के तहत मामला.

अन्य जिले

रामगढ़ (पतरातू): कांड संख्या 175/2022 और 121/24 में धारा 385/387 भा.द.वि. के तहत मामले.

रांची (बरियातू): कांड संख्या 362/23 में धारा 384/385 भा.द.वि. के तहत मामला.

गिरिडीह (मुफ्फसिल): कांड संख्या 225/2024 में धारा 186/353/506/507/387/34 भा.द.वि. के तहत मामला.

लातेहार: कांड संख्या 106/2024 में धारा 399/402 भा.द.वि. और आर्म्स एक्ट के तहत मामला.

इनके अलावा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी मयंक के खिलाफ रंगदारी और हथियार तस्करी के मामले दर्ज हैं.

एटीएस की कार्रवाई: संपत्ति जब्ती और आगे की जांच

मयंक सिंह की पहचान होने के बाद झारखंड एटीएस ने उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू की. राजस्थान के अनूपगढ़ में उसके घर पर नोटिस चस्पा किया गया और उसकी चल-अचल संपत्तियों की जाँच की गई. मयंक ने रंगदारी से कमाए गए धन से नया घर बनवाया और महंगी गाड़ियाँ खरीदीं. एटीएस ने उसका पासपोर्ट रद्द करवाया और इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया.

एटीएस अब मयंक की पूछताछ के आधार पर उसके अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, हथियार तस्करी, और पाकिस्तान के पेशावर से जुड़े आर्म्स कनेक्शन की जाँच कर रही है. डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा, “मयंक से पूछताछ से गैंग के नेटवर्क का खुलासा होगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी.”

पलामू में मयंक का प्रभाव

पलामू जिले में मयंक सिंह के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी और धमकी के अलावा हथियार तस्करी और आपराधिक षड्यंत्र शामिल हैं. हैदरनगर और डालटनगंज शहर थानों में दर्ज मामले इस बात की पुष्टि करते हैं कि मयंक ने विदेश से भी पलामू के कारोबारियों को निशाना बनाया. वह व्हाट्सएप और इंटरनेट कॉल के जरिए धमकी भरे संदेश भेजता था और अमन साहू के लिए वित्तीय और हथियारों की व्यवस्था करता था.

पलामू, जो पहले नक्सल प्रभाव के लिए जाना जाता था, अब संगठित अपराध के नेटवर्क से भी जूझ रहा है. मयंक जैसे अपराधियों का प्रत्यर्पण और उनकी गिरफ्तारी से जिले में अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी.

सोशल मीडिया पर सक्रियता: मयंक की शेखी

मयंक सिंह सोशल मीडिया पर अपनी ऐशो-आराम की जिंदगी और हथियारों की तस्वीरें साझा कर सुर्खियां बटोरता था. वह विदेश में रहकर भी अपने गैंग की गतिविधियों को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करता था. एटीएस की जाँच में पता चला कि वह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू के लिए सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट डालता था.

