रांची: झारखंड के कुख्यात अपराधी रहे अमन साहू (अब मृत) के सम्बंध पाकिस्तान के हथियार तस्करों के साथ थे. यह हर तरह से साबित हो चुका है. एटीएस की जांच में पाकिस्तान से झारखंड में आने वाले हथियारों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. एटीएस की जांच में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान से हथियार मंगाने के लिए मलेशिया में स्थित पाकिस्तानी कैफे और रेस्टोरेंट में डील की जाती थी.



पाक से जुड़ा हथियार का कनेक्शन



झारखंड एटीएस के द्वारा एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात अपराधी अमन साहू को लेकर मयंक सिंह ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं. झारखंड पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस के सामने मयंक ने हथियारों के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी काफी सारी जानकारियां दी हैं. मयंक ने अपने बयान में यह बताया है कि मेड इन पाकिस्तान हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान से भारत में की जाती थी. पाकिस्तान से हथियार मंगवाने के लिए पंजाब के रास्ते का प्रयोग किया जाता था. जब हथियार पंजाब पहुंच जाता था तब उसे ट्रेन और बसों के माध्यम से झारखंड तक पहुंचाया जाता था.

झारखंड एटीएस एसपी का बयान (ईटीवी भारत)

एक बार में 10 से 12 हथियार मंगाए जाते थे

मयंक ने बताया कि हथियार एक बार में 10 से 12 मंगवाए जाते थे फिर उन्हें धीरे-धीरे अलग-अलग मार्गों से विभिन्न राज्यों के अपराधियों तक पहुंचा दिया जाता था. मयंक सिंह के द्वारा झारखंड में अमन साहू गैंग तक कई बार हथियार पहुंचाया गया था. एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मयंक के पाकिस्तान वाले बयान के आधार पर उस पर देशद्रोह की धारा भी लगाई जाएगी.

इसी रेस्टोरेंट में होती थी डील (ईटीवी भारत)

एटीएस एसपी ऋषभ झा ने बताया कि हथियारों का पाकिस्तान कनेक्शन साबित हो चुका है, इस संबंध में आगे की जांच भी की जा रही है. अब तक जो जानकारी उपलब्ध हो पाई है उसके अनुसार झारखंड में हथियारों की आपूर्ति के बदले अमन साव ने हवाला के जरिए करोड़ों रुपए पाकिस्तान भिजवाए थे. हथियारों के लिए हवाला के जरिए रुपए पहले यूरोप भेजे जाते थे, इसके बाद उसे पैसे को थाईलैंड और मलेशिया भेजा जाता था.

हथियारों की डील के लिए मलेशिया स्थित पाकिस्तान के आधा दर्जन रेस्टोरेंट और कैफे का प्रयोग किया जाता था. एटीएस के द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार मलेशिया में पाकिस्तान के दो रेस्टोरेंट हैं उनमें से एक रेस्टोरेंट का नाम पाक पंजाबी रेस्टोरेंट है, जिसमें पाकिस्तानी कर्मचारी कार्यरत हैं. हवाला के रुपए उन पाकिस्तानी कर्मचारियों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच जाते थे, वहीं पैसे पाकिस्तानी हथियार आपूर्तिकर्ताओं को मिल जाते थे जिसके बदले में वह पाकिस्तान से हथियारों की सप्लाई भारत में करते थे.

जब्त किए गए अवैध पाकिस्तानी हथियार (ईटीवी भारत)

एटीएस एसपी ने बताया कि पाकिस्तान से भेजे गए कुछ हथियार झारखंड और बिहार से बरामद भी किए गए. बिहार के गोपालगंज में पाकिस्तान निर्मित कर हथियार बरामद किए गए थे, जिन्हें रांची लाया जाना था. वहीं दो हथियार रांची से बरामद किए गए थे जिसका इस्तेमाल कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर फायरिंग के लिए किया गया था. इसके अलावा एक हथियार पलामू से और एक लातेहार से भी बरामद किया गया था जो पाकिस्तान से भेजा गया था.



अजरबैजान, सिंगापुर में गिरोह के अपराधियों का ठिकाना

मयंक सिंह ने अमन साहू सहित कई अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के साथ अपनी दोस्ती को लेकर बड़े-बड़े खुलासे किए हैं. अमन साहू एनकाउंटर में मारे जाने से पहले अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के साथ जुड़ चुका था. साल 2012 में अपराध की दुनिया मे एक मामूली अपराधी के रूप में कदम रखने वाला अमन साहू देखते ही देखते झारखंड के सबसे बड़ा अपराधी बन गया.

अमन साहू ने डार्क नेट के जरिए अपना नेटवर्क झारखंड से नेपाल, सिंगापुर, अजरबैजान जैसे देशों में भी स्थापित किया. सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह को एक कल्ट के तौर पर स्थापित कर करोड़ों की लेवी अमन साहू ने वसूली और उसे नेपाल जैसे देशों में निवेश किया. अमन डार्क नेट के जरिए ही कोयला कारोबारियों, व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टर और कंपनी के प्रतिनिधियों का नंबर विदेश में बैठे अपराधियों को भेजता था, जिसके बाद विदेश में बैठे अपराधी रंगदारी के लिए फोन किया करते थे. मयंक के जरिये ही अमन लारेंस जैसे बड़े गैंगस्टर के साथ जुड़ा.

रंगदारी से मिली रकम का निवेश

एटीएस ने अपनी जांच में पाया था कि अमन साहू ने अपने करीबी सहयोगी नारायण थापा के जरिए नेपाल में पैसों का निवेश किया था. रंगदारी के पैसों को बाहर भेजने के लिए हवाला ऑपरेटिव की मदद भी गिरोह के द्वारा ली जाती थी. सिंगापुर के बाद अमन साहू के गैंग के सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह ने अजरबैजान को ठिकाना बनाया था, जहां दिसंबर 2024 में उसकी गिरफ्तारी हुई थी. अमन साहू ने एनकाउंटर में मारे जाने के पहले चार सालों से जेल में रहने के बाजवूद अंतराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों के बीच भी नेक्सस स्थापित किया था. अमन का संपर्क बिहार, राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा और नेपाल के बड़े आपराधिक गिरोहों के साथ भी था.



नारायण थापा के जरिए ही अंतराष्ट्रीय स्तर के हथियार की खरीद की

गिरोह के संचालक के लिए अमन साहू ने नेपाल के रहने वाले नारायण थापा के जरिए ही विदेशी हथियारों की खरीद की थी. एटीएस ने अमन साहू और उसके गिरोह के सदस्यों की भूमिका की जांच में पाया था कि गिरोह ने एके 47, कार्रबाइन, पिस्टल, कारतूस, विस्फोटकों की खरीद की थी.गिरोह के निशाने पर कोल इंडिया, एनटीपीसी और एलएनटी जैसी कंपनियां भी थीं केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं, रेलवे, रोड निर्माण, कोयला खान में लगी कंपनियों से रंगदारी की वसूली की योजना गिरोह के द्वारा बनायी जाती रही थी. अमन साहू का खौफ इतना था कि उसके डर से कारोबारी, कोयला ट्रांसपोर्टर पुलिस को शिकायत तक नहीं करते थे.

ये भी पढ़ें:

मयंक सिंह का संपर्क अनमोल बिश्नोई से लेकर गोल्डी बरार तक, पंजाब से मलेशिया तक अपराधियों से सांठगांठ

गैंग लीडर की मौत से दहशत में आया गिरोह फिर हो रहा एक्टिव, यादव भी बना चुनौती!