श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के एक निवासी के खिलाफ जारी प्रिवेंटिव डिटेंशन आदेश को रद्द कर दिया. कथित गतिविधियों और डिटेंशन के बीच कोई संबंध न होने का हवाला देते हुए अदालत ने पुलवामा के त्राल इलाके के निवासी सलमान रियाज खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया.

खान ने अपनी याचिका में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर द्वारा 29 मार्च, 2024 को जारी किए गए नजरबंदी आदेश को चुनौती दी थी. यह आदेश जम्मू- कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया गया था. इसका उद्देश्य खान को राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकना था.

याचिका के अनुसार खान को 2023 में गिरफ्तार किया गया था. उनके खिलाफ नौहट्टा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में उन्हें 10 फरवरी, 2024 को जमानत मिल गई थी, लेकिन रिहा नहीं किया गया. इसके बजाय उन्हें नजरबंदी आदेश के तहत श्रीनगर की सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया.

खान के वकील वाजिद हसीब ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप अस्पष्ट और अस्तित्वहीन हैं. कोई भी विवेकशील व्यक्ति ऐसे आरोपों के खिलाफ कोई दलील नहीं दे सकता. उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर, 2023 की एक कथित गतिविधि ही आरोप का आधार बनी, जबकि खान को इसके लिए जमानत पर रिहा किया गया था.

हसीब ने यह भी तर्क दिया कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी समय पर प्राथमिकी की अनुवादित प्रति और गवाहों के बयानों सहित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में भी विफल रहा है और यह संविधान के अनुच्छेद 22(5) और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है.

हसीब ने पिछली खंडपीठ के फैसलों का हवाला देते हुए कहा, 'अगर बंदी को हिरासत का आधार बनाने वाली सभी सामग्रियां उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का आदेश कानूनन अयोग्य हो जाता है.' उन्होंने आगे कहा कि अक्टूबर 2023 में कथित कृत्य और मार्च 2024 में जारी डिटेंशन आदेश के बीच कोई जीवंत संबंध या निकटता नहीं थी.

प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उप-महाधिवक्ता मुबाशिर मलिक ने तर्क दिया कि भविष्य में राज्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने के लिए डिटेंशन आदेश 'पर्याप्त सामग्री' और 'व्यक्तिपरक संतुष्टि' के साथ पारित किया गया था. उन्होंने 'हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975)' सहित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया. इसमें कहा गया, 'किसी अदालत में अभियोजन और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश के बीच कोई समानता नहीं है. एक दंडात्मक कार्रवाई है और दूसरी निवारक कार्रवाई.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 'जहां किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के हितों के साथ संघर्ष करती है, वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र के व्यापक हित के लिए स्थान देना चाहिए.'

याचिका, जवाब और नजरबंदी रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद श्रीनगर स्थित न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी की उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने 22 पृष्ठों के फैसले में कहा कि एफआईआर का पंजीकरण खान की नजरबंदी का मुख्य आधार था. न्यायमूर्ति वानी ने यह भी कहा, 'याचिकाकर्ता (खान) 16 अक्टूबर, 2023 से लेकर 10 फरवरी, 2024 को सक्षम निचली अदालत के जमानत आदेश के तहत जमानत पर रिहा होने तक नजरबंद रहे. 10 फरवरी, 2024 के जमानत आदेश के तहत उनकी (खान की) रिहाई के बाद, उन्हें लगभग एक साल से अधिक समय बाद फिर से गिरफ़्तार किया गया और 29 मार्च, 2024 के विवादित निवारक नजरबंदी आदेश के तहत श्रीनगर की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया.'

अपने फैसले में न्यायालय ने कहा, 'इस न्यायालय की राय में एफआईआर के पंजीकरण और आरोपी को हिरासत आदेश जारी करने की आवश्यकता के लिए परिस्थितियों, आरोपों के बीच कोई निकट या जीवंत संबंध प्रतीत नहीं होता है. साथ ही केस दर्ज करने और हिरासत आदेश के बीच लगभग एक वर्ष का अंतराल अनुचित प्रतीत होता है.'