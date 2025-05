ETV Bharat / bharat

मई में तबाही: मौसम विभाग की वॉर्निंग, देश भर में और बढ़ेगी गर्मी - MAY WEATHER MAYHEM

राष्ट्रीय राजधानी में 2 मई से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. आईएमडी ने दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश, गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाएं चलने की भविष्यवाणी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम प्रणालियों के प्रभावी होने से पहले तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है.

पूर्वानुमान के अनुसार, मई के पहले सप्ताह में राजधानी दिल्ली में लू की कोई चेतावनी नहीं है.

दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार

दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि शहर की वायु गुणवत्ता में पहले के मुकाबले में सुधार हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार गुरुवार की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 167 दर्ज किया गया. ये गणना- जो कि 'मध्यम' श्रेणी में आता है. तेज़ हवाओं और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण यह पिछली सुबह के 193 से काफ़ी कम है.

एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा और जैसे शहरों में भी वायु गुणवत्ता में सुधार देखा गया. हालांकि, गुरुग्राम 270 AQI के साथ ‘खराब’ श्रेणी में रहा.

पूरे देश में सामान्य से 105 फीसदी अधिक होगी बारिश

आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून मई महीने के अंत तक केरल में आ जाएगा और पूरे देश के लिए सामान्य से 105% अधिक होगी. यह कृषि क्षेत्रों और जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से आशाजनक है.



एल नीनो और इंडियन ओशन डिपोल (IOD) की स्थिति में दो प्रमुख जलवायु प्रभावकों के तटस्थ रहने की उम्मीद है. इससे स्थिर और सुसंगत मॉनसून के मौसम के लिए अच्छा संकेत है.

चूंकि भारत रिकॉर्ड में सबसे गर्म मई में प्रवेश कर रहा है. ऐसे में IMD की चेतावनियां नागरिकों को सतर्क रहने, हाइड्रेटेड रहने और अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए समय पर याद दिलाने का काम करती हैं. हालांकि, जल्दी और सामान्य से अधिक मॉनसून की बारिश के वादे के साथ, राहत की उम्मीद है.

