मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों पर हुई चर्चा

मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम की 9 से 16 सितंबर तक की भारत की राजकीय यात्रा संपन्न हो गई.

Mauritius PM Navinchandra Ramgoolam
मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 5:14 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. उन्होंने दोनों देशों के बीच अद्वितीय और गहरे संबंधों पर चर्चा की, जो साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और मूल्यों से जुड़े हैं.

इस बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री रामगुलाम की 9 से 16 सितंबर तक की भारत की राजकीय यात्रा संपन्न हो गई. अपने भारत दौरे के क्रम में उन्होंने मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति का दौरा किया. राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री रामगुलाम और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति, 'महासागर विजन' और वैश्विक दक्षिण के प्रति नई दिल्ली की प्रतिबद्धता में मॉरीशस का विशेष स्थान है.

राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि भारत और मॉरीशस के बीच साझेदारी और सहयोग हर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह वृद्धि हाल ही में संबंधों के 'संवर्धित रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक पहुंचने में परिलक्षित होती है. राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि भारत मॉरीशस सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं का समर्थन कर रहा है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नया विशेष आर्थिक पैकेज मॉरीशस सरकार और वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अस्पताल, सड़क, बंदरगाह विकास, रक्षा खरीद और संयुक्त निगरानी जैसी परियोजनाओं से बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और आने वाले वर्षों में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. बैठक के बाद राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय सहयोग अब डिजिटल तकनीकों और अंतरिक्ष क्षेत्र सहित नए क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है."

दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच संबंध अद्वितीय हैं, जो हमारे साझा इतिहास, भाषा, संस्कृति और मूल्यों में निहित हैं. राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री रामगुलाम के नेतृत्व अनुभव से भारत-मॉरीशस के दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध आने वाले समय में और मजबूत होंगे.

अपने दौरे के क्रम में नवीनचंद्र रामगुलाम ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. इससे पहले दिन में, मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की. सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचे रामगुलाम ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.

उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की. राजधानी पहुंचने से पहले, नवीनचंद्र रामगुलाम ने अपनी पत्नी के साथ तिरुपति के तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना की. 12 सितंबर को, रामगुलाम ने अपनी पत्नी वीना रामगुलाम और 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना की.

भूटान के प्रधानमंत्री के बाद, वह भव्य रामलला के दर्शन और पूजा करने वाले दूसरे राष्ट्राध्यक्ष थे. मॉरीशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने रामलला की आरती की और लगभग आधा घंटा भक्ति भाव में बिताया. उन्होंने चल रहे मंदिर निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया. रामगुलाम ने पिछले सप्ताह वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा-अर्चना की थी.

मंदिर की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ थीं. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, "मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम ने वाराणसी में पवित्र काशी विश्वनाथ धाम में पूजा-अर्चना की. यह यात्रा भारत और मॉरीशस को जोड़ने वाले गहरे सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों को दर्शाती है."

11 सितंबर को, रामगुलाम ने वाराणसी के घाटों पर गंगा आरती भी देखी. अपनी आठ दिवसीय भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और दोनों नेताओं ने अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की.

