मॉरीशस पीएम दौरा LIVE: श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर में पूजन के बाद रवाना होंगे अयोध्या

वाराणसी: काशी में तीन दिवसीय दौरे पर आए मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम आज वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद 11:00 बजे अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग उनकी हुई द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने मॉरीशस के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में भारत की सहभागिता सुनिश्चित करने की घोषणा की है और विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया है.



रात में गंगा आरती का आनंद लिया था: इन सब के बीच कल पीएम मोदी के जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देर शाम वाराणसी रवाना हो गए, लेकिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभी रुकी हुई है. कल रात में हुए डिनर में मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ आए 70 डेलिगेट्स का ग्रैंड वेलकम और भारतीय खानपान का उन्हें आनंद लेने का मौका मिला. इन सब के पहले मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने अपने पत्नी के साथ गंगा आरती का आनंद लिया और गंगा पूजन भी किया.



गंगा की लहरों पर क्रूज का आनंद भी लिया: मॉरीशस के प्रधानमंत्री कल शाम वाराणसी के संत रविदास घाट पहुंचे थे. जहां पर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने उनका स्वागत किया स्वागत के बाद वह विवेकानंद क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती देखने के लिए रवाना हुए. गंगा की लहरों पर मां गंगा का पूजन करने के बाद उन्होंने गंगा आरती का आनंद लिया जो नियमित दशाश्वमेध घाट पर होती है. क्रूज पर सभी डेलिगेट्स को वाराणसी सिल्क का अंग वस्त्रम दिया गया, जबकि मॉरीशस के पीएम ने गंगा पूजन के बाद गंगा आरती का आनंद लिया और इस अद्भुत फलों को अपने मोबाइल के कमरे में कैद भी किया.



काशी आकर बेहद खुश नजर आ रहे: मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी के स्वागत और यहां की भव्यता को देखकर काफी खुश हूं. उनसे भोजपुरी में दो शब्द कहने के लिए बोला गया तो मुस्कुरा कर बोले महादेव बोल, फिलहाल कल रात में गंगा आरती में शामिल होने के बाद उन्हें रुद्राक्ष की माला और प्रसाद में लाल पेडा दिया गया. इसके बाद वह रात्रि विश्राम के लिए होटल पहुंचे. यहां डिनर के बाद उन्होंने होटल में रात्रि विश्राम किया है और आज सुबह कुछ देर बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे. यहां दर्शन के बाद काल भैरव मंदिर और फिर काशी से प्रस्थान कर अयोध्या के लिए रवाना होंगे अयोध्या में दर्शन पूजन के लिए भी तैयारी की गई है.