साहिबगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी, बांग्लादेश की सीमा से धराया जाली नोट के कारोबार का मास्टर माइंड - MASTERMIND OF COUNTERFEIT CURRENCY

साहिबगंज की रेल थाना पुलिस ने जाली नोट के कारोबारी को गिरफ्तार किया है. उसके पास पांच सौ के नकली नोट बरामद किए गए हैं.

Mastermind of counterfeit currency business arrested from Bangladesh border
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 6:08 PM IST

2 Min Read

साहिबगंज: बरहड़वा रेल थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. पश्चिम बंगाल के वैष्णव नगर थाना के हटाकपारा बौछा के नजदीक बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से जाली नोट के कारोबार के मास्टरमाइंड रंजन मंडल को बांग्लादेश की सीमा के पास से गिरफ्तार किया है. उसके पास से पांच हजार के जाली नोट भी बरामद किए गए हैं. सभी नोट पांच-पांच सौ के हैं तथा उसी सीरीज के हैं जो अप्रैल में बरहड़वा रेलवे स्टेशन से बरामद किए गया था

शुक्रवार को उसे साहिबगंज में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी के यहां पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. यह छापेमारी रेल डीएसपी प्रवीण कुमार के नेतृत्व में हुई. रंजन मंडल बंगाल के मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र के हटकपाड़ा का रहने वाला है. यह गांव बांग्लादेश की सीमा से मात्र दो किलोमीटर ही अंदर है. पूछताछ में उसने बताया कि बांग्लादेश का बरकत शेख उसे जाली नोट उपलब्ध कराता था. ऐसे में जीआरपी पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए वरीय अधिकारियों को लिखने की तैयारी में है.

जानकारी देते जीआरपी थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

जाली नोट मामले में जीआरपी पुलिस एक तस्कर को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही थी. उसी के निशानदेही पर जाली नोट से जुड़े तस्कर को पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के बॉर्डर के पास से रंजन मंडल को जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर बरहड़वा लाया गया है. इस साल अप्रैल माह में करीब तीन लाख से अधिक जाली नोट के साथ दो लोगो को बरहड़वा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था. जिसमें वह मास्टर माइंड था.
