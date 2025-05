ETV Bharat / bharat

शाहदरा में ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान गोदाम में लगी आग से 2 युवकों की मौत, 4 गंभीर - FIRE IN A WAREHOUSE IN SHAHDARA

ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान गोदाम में भीषण आग ( Etv Bharat )

Published : May 25, 2025 at 5:33 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 6:54 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के राम नगर इलाके में रविवार सुबह करीब 6:40 बजे एक ई-रिक्शा चार्जिंग गोदाम में भीषण आग लग गई. यह गोदाम टिन की छत के नीचे लगभग 300 वर्ग गज क्षेत्र में फैला हुआ था, जहाँ गन्ने का रस बेचने वाली ई-रिक्शाओं को चार्ज किया जाता था और मशीनें भी रखी जाती थीं. सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू कर लिया है. आग की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई है जबकि चार लोग घायल हुए हैं. छह युवक आग की चपेट में: शाहदरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि घटना में छह युवक आग की चपेट में आ गए, जिनमें से दो युवक—बृजेश (19 वर्ष) और मनिराम (18 वर्ष)—की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं. घायलों की पहचान हरिशंकर, रिंकू, मुकेश और विपिन के रूप में हुई है. सभी घायलों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. विधायक जितेंद्र महाजन (ETV Bharat) ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के चलते हादसा: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गोदाम में ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान आग लगी. आशंका जताई जा रही है कि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के चलते यह हादसा हुआ. हादसे के वक्त सभी युवक गोदाम में ही सो रहे थे.

